Bottas kasasi itsensä huippusuoritukseen, mutta Mercedeksen ylivoima on huvennut kauden alussa: ”Heidät on yllätetty housut kintuissa”

Yle Urheilun Formula 1 -asiantuntijan Jukka Mildhin mukaan Ferrari on selvästi yllättänyt Mercedeksen kahdessa ensimmäisessä kisassa.

Formula 1 –kisoissa on viime vuosina totuttu Mercedeksen ylivertaiseen suorittamiseen. Neljänä edelliskautena sen kuljettaja on voittanut kuljettajien mestaruuden. Lisäksi tallimestaruus on tullut joka vuosi palkintokaappiin kanssa.

Viime vuonna Ferrari pääsi pitkän tauon jälkeen jo haastamaan Mercedestä, mutta tällä kaudella se on päässyt jo liki tasoihin. Sen osoittaa esimerkiksi se, että Sebastian Vettel on voittanut kauden kaksi ensimmäistä kisaa. Bahrainissa myös aika-ajoissa Ferrari valloitti kaksi ensimmäistä lähtöruutua.

Totaalinen ylivoima onkin huvennut. Mercedeksen suomalaiskuljettaja Valtteri Bottaskin hämmästeli kesken Bahrainin viikonlopun, mihin vauhti on kadonnut.

Onko kyseessä siis ollut Mercedeksen heikkous vai Ferrarin hyvyys?

– Se on hyvä kysymys. Ferrari on ottanut ison harppauksen auton kehityksessä. Mercedes ei ole tehnyt mitään ällistyttävän suuria muutoksia. Karrikoiden sanottuna voi olla, että Mercedes on yllätetty housut kintuissa, Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildh miettii.

Bottakselle Bahrainin kisaviikonloppu oli kuitenkin hyvä nousu mollivoittoisen Australian kisaviikonlopun jälkeen. Kauden avauksessa Australiassa Bottas teki virheen aika-ajon viimeisessä osiossa ja törmäsi seinään. Bottas lähti tavoittelemaan 15. sijalta kärkeä, mutta nousi kuitenkin ”vain” kahdeksanneksi.

Bahrainissa Bottas taisteli kovasti ja oli toinen. Hän haastoi lopussa vielä Sebastian Vettelin voitosta, kun saksalaisen pehmeämpi rengasseos alkoi kulua pahasti.

– Se oli hieno suoritus Valtterilta. Vaikka hänellä oli kovempi rengasseos, niin sekin alkoi kulua. Valtterikin ajoi aika riskirrajoilla. Toki aina voi spekuloida, että olisiko pitänyt ottaa kisan keskivaiheilla enemmän riskiä. Mutta varmasti auttaa paljon henkiseen fiilikseen, koska se Australia oli varmasti tosi kova kolaus, Mildh mietti Bottaksen suoritusta.

Mutta miten F1-sarja jatkuu? Lyövätkö Bottas ja Bahrainissa kolmanneksi sijoittunut Hamilton enemmän kapuloita Ferrarin rattaisiin?

Pitkälle pohdinnalle Mercedekselläkään ei jää aikaa, sillä kisat jatkuvat jo ensi viikonloppuna Kiinassa.

– Ferrari on tehnyt hienon työn. Bahrainissa oli etukäteen tiedossa, että renkaat ovat iso riskitekijä. Nyt on kysymys sitten, miten ne toimivat Kiinassa. Autoja ei saa toimimaan 100-prosenttisesti kaikilla radoilla. Se, kumpi saa toimimaan auton mahdollisimman monella radalla, on vahvoilla, Mildh mietti asetelmista.

