Kommentti: NHL:ssä on nyt uusien voimahyökkääjien aika – Rantanen, Laine ja Barkov osaavat tapella ajasta ja tilasta, mutta ilman nyrkkejä

WINNIPEG. Kun puhutaan voimahyökkääjistä NHL:ssä, pelaajaprofiili on pysynyt hyvin pitkälti samanlaisena vuosikymmenet. Pitäisi olla kokoa, luistelukykyä, taitoa sekä pelipäätä sen verran, että edellä mainittuja ominaisuuksia pystyisi käyttämään hyväkseen illasta ja ottelusta toiseen.

Kaikkien voimahyökkääjien esi-isä oli tietenkin Mr. Hockey, Gordie Howe.

Vaikka Howe oli pohjimmiltaan kiltti ja sydämellinen mies, kaukalossa kanadalaistähti oli pelkkää tulta ja tappuraa. NHL:ssä oli tapeltu ennen Howeakin, mutta Mr. Hockeysta tuli ensimmäinen pelaaja koskaan, joka oli liigan paras sekä pelissä että tappelussa. Kun Howe alkoi käydä niin sanottua perhepoliittista keskustelua vastustajien kanssa, jälki oli usein rumaa.

Tämä taas johti siihen, että häikäilemättömästi kyynärpäitään ja mailaansa käyttäneen Howen täytyi tapella ani harvoin. Pelko oli läsnä.

Gordie Howen hattutemppu on monelle jääkiekkoa seuraavalle tuttu käsite: maali, syöttö ja tappelu samaan otteluun. Vaikka temppu on nimetty Howen mukaan, monien yllätykseksi tälle itselleen niitä merkittiin tiettävästi vain pari kappaletta. Kuten Howen poika Marty taannoin totesi, maali, syöttö ja poikittainen maila naamaan, olisi ollut Gordien tapauksessa oikeampi yhdistelmä.

Howen ajoilta lähti kehittymään voimahyökkääjäkäsite, joka elää edelleen.

Pisimmälle käsitteen vei 1970-luvun Philadelphia Flyers. Broadstreet Bullies -nimellä tunnettu joukkue hallitsi NHL:ää 70-luvun alussa puhtaasti pelolla. Flyersissa oli taitoa, mutta niin oli ilkeyttäkin. Turpaan lyötiin tarvittaessa, ja vaikka ei olisi ollut tarvettakaan, kaikkea, mikä kaukalossa liikkui.

Bobby Clarke oli tämän joukkueen Gordie Howe. Clarke ylsi sataan pisteeseen ja jäähyminuuttiin kahdella kaudella.

Kun NHL tuli 80- ja 90-luvuille, voimahyökkääjätähtinä tunnettiin Mark Messierin, Cam Neelyn, Brendan Shanahanin, Gary Robertsin, Kevin Stevensin, Eric Lindrosin, Keith Tkachukin ja Jarome Iginlan kaltaiset tähdet, vain muutamia mainitakseni. Eikä oikeastaan mikään ollut muuttunut.

Isokokoiset hyökkääjät jyräsivät kulmissa ja maalien edustoilla, usein myös tappeluissa. Esimerkiksi Tkachuk iski Winnipegissä kaudella 1993-94 viisikymmentä maalia, vaikka istui kauden aikana 255 minuuttia jäähyaitiossa. Shanahan iski samalla kaudella St. Louisille 52 osumaa 211 jäähyminuutin ohessa.

Iginlaa lukuun ottamatta kaikki yllä mainitut pelaajat ylsivät urallaan vähintään kerran sataan tehopisteeseen, Iginlakin 98:aan. Pelkästään pelottelusta ei siis ollut kysymys, nämä miehet osasivat myös pelata.

Mikko Rantanen, Colorado Avalanche. AOP

Uusi aika

Voimahyökkääjäkulttuuri on kuitenkin ollut muuttumaan päin, mitä pidemmälle 2000-lukua on tultu. Toki mukana on edelleen Milan Lucicin, Wayne Simmondsin ja Jamie Bennin kaltaisia vanhemman koulukunnan voimapelaajia. Etenkin Philadelphian Simmonds on profiloitunut viime vuosina laadukkaaksi vanhan koulun voimahyökkääjäksi.

Simmondsille kolmekymmentä maalia ja sata jäähyminuuttia on perus kauraa.

Uusi sukupolvi tulee kuitenkin viemään voimahyökkääjän pelaamisen kokonaan uudelle tasolle.

Ja tämän uuden aallon etulinjassa ratsastaa Coloradon Mikko Rantanen, joka on tekemässä itsestään NHL:n parasta voimahyökkääjää. Samaan sarjaan suomalaisista voi heittää Patrik Laineen ja Aleksander Barkovin. Esimerkiksi Barkovia ei eilisen NHL:ssä olisi laskettu voimahyökkääjäksi, mutta nyt vaatimukset ovat erilaiset.

Tämän päivän NHL:ssä voimahyökkääjän ei tarvitse olla erityisen kovaotteinen tai pystyä tappelemaan.

Nyt tapellaan ajasta ja tilasta, eikä siinä taistelussa tarvita nyrkkejä. Kyse on urheilullisuudesta - luistelusta, voimatasoista, taidosta ja pelipäästä. Tappelemista tärkeämpää on nykyään kyky suojata kiekkoa ja päästä maalien edustoille. Ne, jotka pystyvät käyttämään kokoaan ja fysiikkaansa ajan ja tilan luomiseen rehellisin keinoin, ovat tämän päivän suuria voimahyökkääjiä.

Eri keinot, sama lopputulos

Ei tappeleminen silti NHL:stä kokonaan poistu ja uudenkin sukupolven voimahyökkääjistä esimerkiksi Calgaryn Matthew Tkachukin tai Columbuksen Josh Andersonin löytää nyrkkihommista tulevina vuosina. Kulttuuri on kuitenkin muuttumassa ja Mikko Rantasen pelaamista seuratessa sen huomaa parhaiten.

Rantanen on uskomaton härkä kulmissa ja maalien edustoilla, mutta on samalla pelaaja, joka pyörittää joukkueensa ykkösylivoimaa terävän pelipään ja pehmeiden käsiensä kautta. Ja vaikka Rantanen on vahva kuin härkä, tämän ei tarvitse pullistella tai tapella kaukalossa.

Sama koskee Barkovia, joka keräsi tällä kaudella neljätoista jäähyminuuttia.

Voisiko Patrik Laine olla 2000-luvun Cam Neely ilman tappeluita?

En tiedä, vertailu on turhaa.

Varmaa on vain, että Rantanen, Laine ja Barkov tekevät ihan samoja asioita ja keräävät ihan samoja tehoja kuin eilisen voimahyökkääjäsuuruudet. Se, että uusi sukupolvi tekee saa aikaiseksi saman lopputuloksen ilman turhanpäiväisiä tappeluita, on pelkästään mukava bonus.

