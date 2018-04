Tässä ovat NHL-suomalaisten päättötodistukset – yksi kaikkien aikojen suomalaiskausista toi neljälle pelaajalle kympin arvosanan

WINNIPEG. Mennyttä NHL:n runkosarjaa voi hyvällä syyllä pitää yhtenä kaikkien aikojen suomalaiskausista. Kotimaiset pelaajat onnistuivat liigassa käsittämättömällä leveydellä, vaikka osalla jäi vielä resursseja varastoonkin. Yle Urheilun NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Seppälä antoi arvionsa jokaisen suomalaispelaajan kaudesta.

Mikko Rantanen, Colorado Avalanche 81, 29+55=84

Arvosana: Erinomainen

Moderni voimahyökkääjätyyppi osui päättyneessä runkosarjassa häränsilmään. Ensimmäinen yli pisteen keskiarvolla NHL:n runkosarjassa operoinut suomalainen sitten Teemu Selänteen (2010-11) ja vasta kolmas 2000-luvulla Selänteen ja Olli Jokisen takana. Rantasen suurin valtti menneellä kaudella oli tasaisuus. Nuori turkulaishyökkääjä runnoi läpi 82 ottelun kokonaisuudesta ilman sen suurempia ongelmia. Rantanen on profiloitumassa upealla tavalla modernin voimahyökkääjän prototyypiksi. On iso fyysinen ja kova, tuloksen tekoon pystyvä hyökkääjä, ilman turhaa kovistelua ja tappelemista. Ei kannata odotella hiipumista.

Aleksander Barkov, Florida Panthers 79, 27+51=78

Arvosana: Erinomainen

Lienee reilua todeta, että liigan parhaiden kahden suunnan senttereiden joukkoon kuuluva Barkov teki lähes kaiken mahdollisen hinatakseen kapealla rosterilla operoineen joukkueensa pudotuspeleihin. Kantoi valtavaa vastuuta kaikilla pelin osa-alueilla, mikä näkyi reilusti yli 20 minuutin jääaikakeskiarvona. Ja, kun huomioon otetaan Barkovin roolin vastuullisuus alivoimapelejä ja oman pään tärkeitä aloituksia myöten, puhumme todella kovista minuuteista. Pelasi helmi-maaliskuun kirivaiheessa useaan otteeseen 24-27 minuutin välimaastoon, mikä saattoi lopussa jopa katkaista kamelinselän. Hyytyi hieman lopussa ennen kuin loukkaantui, mutta se ei vähennä upean kauden arvoa. Vaikka Barkov kuuluu jo nyt maailman eliittiin, on hyvä muistaa, että kyseessä on vasta 22-vuotias pelaaja – kasvuvaraa on edelleen valtavasti.

Patrik Laine, Winnipeg Jets 82, 44+26=70

Arvosana: Kiitettävä

Numerot ovat kovat, mutta ei Laineen kausi missään nimessä täydellinen kokonaisuus ollut. Vasta 19-vuotias tamperelainen opettelee edelleen kokonaisvaltaista pelaamista, eikä sesonki maalintekosektorillakaan ehjä ollut. Kävi läpi kuivia kausia, joiden aikana paini itseluottamuksensa kanssa. Osui kolmentoista viimeisen ottelun aikana ainoastaan kolmesti (kahdessa ottelussa). Toinen puoli kolikkoa on hirvittävä potentiaali. Oli ajoittain huimassa maalintekoiskussa ja ylipäätään on ymmärrettävä, että jos 19-vuotias pelaaja yltää kaiken nähdyn jälkeen 44 osumaan ja kahdeksaan voittomaaliin, mihin tämä yltää pelatessaan ensimmäisen ehjän runkosarjansa? 50 maaliin? Sanoisin ennemminkin 60:een. Pystyi tekemään hieman rikkinäiselläkin kaudella hirmuista tulosta ja siksi kiitettävä.

Mikael Granlund, Minnesota Wild 77, 21+46=67

Arvosana: Hyvä

Granlundin kaudelle on osattava antaa iso arvo. Toinen kuudenkymmenen pisteen kokonaisuus putkeen erittäin puolustavasta roolista on vähintäänkin hyvä suoritus. Granlund otti kauden aikana kaikista aloituksistaan ainoastaan 26 prosenttia hyökkäysalueelta. Samoilla luvuilla NHL:ssä pyörivistä ainoastaan Barkov ja tämän joukkuetoveri Vincent Trochek tekivät Granlundia parempaa tulosta. Granlund otti esimerkiksi Mikko Rantaseen nähden lähes 200 hyökkäyspään aloitusta vähemmän viidellä viittä vastaan ja teki silti ainoastaan neljä pistettä vähemmän tasaviisikoin. Kävi läpi omat kiirastulensa kauden aikana, mutta kokonaisuus oli vahva. Äärimmäisen taitava ja ennen kaikkea luotettava pelaaja Wildille myös tulevina vuosina.

Sebastian Aho, Carolina Hurricanes 78, 29+36=65

Arvosana: Hyvä

Carolina Hurricanesin bussikuski. Ajoi Canes-linjuria läpi kauden upean kokonaisvaltaisen pelaamisen kautta. Hyvä luistelu ja terävä pelipää luo pohjan kaikelle tekemiselle, mikä taas luo pohjan paitsi ketjun, myös joukkueen menestykselle. On kasvamassa Jere Lehtisen kaltaiseksi liimapelaajaksi, jonka voi heittää mihin tahansa ketjuun muita herättelemään. Nosti maali- ja piste-ennätyksensä uusille luvuille ja jäi vain osuman päähän kolmestakymmenestä. Kasvuvaraa on edelleen, joten vielä parempaa on luvassa.

Teuvo Teräväinen, Carolina Hurricanes 82, 23+41=64

Arvosana: Hyvä

Taitelija-Teuvo otti kuin ottikin askeleen kokonaan uudelle tasolle. Pelasi Bill Petersin ketjurallissa useissa eri koostumuksissa, mutta pystyi tekemään tasaisesti tulosta läpi kauden. Odotusarvona oli tasonnosto, mutta 23 maalia ja 64 pistettä yllätti monet. Kokonaisuuden osalta on joukkueensa ehdotonta parhaimmistoa läpi kauden. Pystyy edelleen kehittymään ja olemaan paremmin läsnä jokaisessa vaihdossaan. Tämä oli kuitenkin iso askel oikeaan suuntaan.

Erik Haula, Vegas Golden Knight 76, 29+26=55

Arvosana: Kiitettävä

Vegasin Erik Haula ansaitsee kiitettävän ensimmäisestä kaudestaan Vegasissa. Ei koskaan saanut kunnon mahdollisuutta Minnesotassa, mutta saatuaan sen Vegasissa, ei jättänyt tilaisuuttaan käyttämättä. Vastaa nykypelin vaatimuksiin fantastisen liikkeen ja hyvän viimeistelytaidon kautta erinomaisesti. Johti voittavan joukkueen kakkosketjua iskemällä taululle kovaa tulosta, mikä on kiitettävän arvosanan arvoinen suoritus. Voin kertoa, että Wildilla on ikävä.

Mikko Koivu, Minnesota Wild 82, 14+31=45

Arvosana: Hyvä

Jalka hidastuu ja kello käy, mutta perus tekeminen on edelleen hyvällä tasolla. Se, onko Mikko Koivun paikka menestystä tavoittelevan NHL-joukkueen kakkosketjussa, on tietenkin eri keskustelu. On edelleen erinomainen puolustava keskushyökkääjä ja petrasi kevätkaudella juoksuaan myös hyökkäyspäässä. Tankissa on bensaa ja pelaamisessa edelleen oikeanlaista särmää.

Rasmus Ristolainen, Buffalo Sabres 73, 6+35=41

Arvosana: Hyvä

Kuten Ristolainen itse asian perjantaina ilmaisi, tämä ei ehtinyt saada edes koneitaan käyntiin, kun joukkueen pudotuspelihaaveet olivat jo haihtuneet savuna ilmaan. Ristolainen ei ollut syyskaudella parhaimmillaan ja se tietenkin oli osaltaan vaikuttamassa siihen, miksi Sabresin kausi oli käytännössä ohi jo jouluna. Nosti selkeästi tasoaan kevätkaudella, mutta sillä ei lopulta paljon merkitystä enää ollut.

Valtteri Filppula, Philadelphia Flyers 81, 11+22=33

Arvosana: Tyydyttävä

Filppula pelasi itsensä näköisen kauden. Ei ole kahta kysymystäkään siitä, etteikö suomalaissentteri olisi edelleen vankkaa NHL-laatua, mitä kahden suunnan pelaamiseen tulee. Filppula kuului läpi kauden päävalmentaja Dave Hakstolin luottomiehiin, kun kyse oli vastustajan kärkiketjua vastaan pelaamisesta tai alivoimapelistä. Ja täysin aiheesta. Kolikon toinen puoli on maalinteko. Teki vuoden 2018 puolella ainoastaan kaksi maalia – vähemmän kuin kukaan toinen runkohyökkääjää. Jos NHL:ssä pelaa top 9-roolissa, hyökkäyspäässä on pystyttävä parempaan. Ainakin, jos joukkue mielii menestyä.

Sami Vatanen, New Jersey Devils 72, 4+28=32

Arvosana: Tyydyttävä

Vatasen kauden voi jakaa kahteen New Jerseyyn tulleen pelaajakaupan vuoksi. Aloitti kauden nihkeästi Anaheimissa, missä Vatanen tuntui kadottaneen itseluottamuksensa. Siirryttyään Devilsiin ja päästyään sisään uuden joukkueen pelitapaan, alkoi näyttää pelaajalta, jollaisena tämä tunnetaan. Vahva luistelu, hyvä syöttäminen ja pitkästä aikaa esiin noussut halu tehdä maaleja, loivat pohjan hyvälle tekemiselle New Jerseyssä. Samalla myös tehot alkoivat seurata tekemistä. Devilsin osalta arvosana on hyvä.

Joonas Donskoi, San Jose Sharks 66, 14+18=32

Arvosana: Tyydyttävä

Donskoi palasi vaikean viime vuoden jälkeen takaisin tasolleen. Hyvä luistelu, kovan työnteko, donskoimainen energiapelaaminen palasi, mikä alkoi taas näkyä myös tehotilastoissa. Tehokkuus on kuitenkin asia, mikä edelleen laahaa suomalaispelaajan tekemisessä. Luo paikkoja ja pääsee paikoille, mutta kiekot eivät vieläkään mene sisään tarpeeksi kovilla tehoilla. Omaa kaikki eväät kolmenkymmenen maalin tekemiseen, joten jatkossa tehokkuus kaiken ytimessä, perus pelaamisessa, kun ei juurikaan ole vikaa.

Joel Armia, Winnipeg Jets 79, 12+17=29

Arvosana: Tyydyttävä

Armiassa on paljon samaa kuin Donskoissa. Perus tekeminen kahteen suuntaan on monin paikoin suorastaan erinomaista, mutta tulos ei vielä seurannut tekemistä. Armia kuitenkin vakiinnutti paikkansa joukkueen luottopelaajana, mistä todisteena toimi iso rooli alivoimapelissä. On hieman jumissa puolustavassa roolissa, mutta on itse vastuussa roolin kasvusta. Kun paikat kärkiketjuihin ajoittain aukeavat, tulosta on tehtävä. Armian omat uudet ennätyslukemat eivät silti ole hassummat 12 minuutin jääajalla.

Olli Määttä, Pittsburgh Penguins 82, 7+22=29

Arvosana: Hyvä

Eleetön Määttä pelasi lopulta hyvän kokonaisuuden. Ei loista näyttävien suoritusten kautta, mutta terävä pelipää antoi tälläkin kaudella eväät onnistuneeseen kauteen. Parantunut liike, hyvä sijoittuminen sekä laadukas ensimmäinen syöttö loivat pohjan hyvälle kaudelle. Oli hyökkäyssuuntaan Pens-pakiston toiseksi tehokkain pelaaja sivuten omaa piste-ennätystään. Ja mikä tärkeintä, Määttä sai vihdoin kaikkien vaikeuksien jälkeen kasaan ehjän 82 ottelun NHL-kauden. Tätäkin kautta parempaa on luvassa tulevina vuosina.

Esa Lindell, Dallas Stars 80, 7+20=27

Arvosana: Hyvä

Helsinkiläispuolustaja pelasi hyvän kauden ykköspakki John Klingberin vierellä. Hyvin liikkuvan ja erinomaisesti kiekkoa käsittelevän Lindellin peli oli parhaimmillaan upeaa katseltavaa. Löysikin kauden mittaan tekemiseensä hyvän tasapainon rohkean ja järkevän tekemisen välille. Dallas-pakiston toiseksi tehokkain pelaaja ja vanhanaikaisen tehotilaston (+19) osalta puolustuksen selkeästi paras pelaaja.

Markus Nutivaara, Columbus Blue Jackets 61, 7+16=23

Arvosana: Kiitettävä

On kauden ehdoton suomalaissensaatio. Columbuksen seiskakierroksen varaus sanalla sanoen ryösti itselleen pelipaikan joukkueesta, minkä jälkeen pelasi itsensä neljän kärkipakin joukkoon. Nutivaaran nerokkuus perustuu hyvään liikkeen ja syöttötaidon ohella poikkeukselliseen pelirohkeuteen. Ei arkaile hypätä mukaan hyökkäyksiin ja toisaalta ei jää murehtimaan yksittäisiä virheitä. Puhumme erittäin vahvasta pelipäästä. Nousi lopulta joukkueensa kolmanneksi tehokkaimmaksi puolustajaksi. Tähtipakki Zach Werenski teki tasaviisikoin 27 (13+14) tehopistettä 22 minuutin jääajalla, Nutivaara 21 (6+15) 16 minuutin jääajalla. Kova jätkä.

Artturi Lehkonen, Monteral Canadiens 66, 12+9=21

Arvosana: Tyydyttävä

Lehkonen kävi läpi vaikean kauden upean viime kauden jälkeen. Pelasi monin paikon hyvin omaa energiapeliään, mutta ei saanut kiekkoa hyvistäkään paikoista sisään. Petrasi juoksuaan kevätkaudella, mitä maalintekoon tulee, mutta sillä ei joukkueen kannalta enää ollut juurikaan merkitystä. Myös selkävaivat jarruttivat turkulaisen menoa. Pompannee takaisin tasolleen tulevalla kaudella.

Jesse Puljujärvi, Edmonton Oilers 65, 12+8=20

Arvosana: Kohtalainen

Aloitti kohtalaisesti, mutta katosi vuodenvaihteen jälkeen kuvasta. On edelleen pahasti prosessissa, mitä NHL:ssä menestymiseen tulee. Oikeanlainen kovuus, suoraviivaisuus ja tasaisuus tekemisestä puutui. Ajautui myös tällä kaudella tuskailemaan ja turhautumaan vaikeina aikoina. Parempaa kuin viime kaudella, mutta kasvuvaraa on edelleen paljon – jäällä ja sen ulkopuolella.

Leo Komarov, Toronto Maple Leafs 74, 7+12=19

Arvosana:Tyydyttävä

Komarov kuului tälläkin kaudella päävalmentaja Mike Babcockin luottomiehiin alivoimilla ja otteluiden tärkeillä hetkillä etenkin johtoasemissa. Putosi kuitenkin kauden edetessä tasaviisikoin pienempään rooliin ja ihan syystä. Tuo terävän luotettavuuden ja fyysisyyden kautta peliin edelleen hyvä asioita, mutta liike alkaa olla ongelma. NHL-ura ei jatku Torontossa.

Jussi Jokinen, Vancouver Canucks 60, 5+12=17

Arvosana: Kohtalainen

Edmontonista kauden aloittanut Jokinen tuli pelanneeksi lopulta peräti neljässä seurassa. Liike on hidastunut, mutta pystyy paikkamaan terävällä päällä edelleen puutteita luistelussa. Saatuaan Vancouverissa isompaa roolia, näytti pystyvänsä edelleen pelaamaan. Oli maaliskuun alusta kauden loppuun Canucksin tehokkain pelaaja, joskin panoksettomissa otteluissa. Liike rajoittaa ja siksi saattoi lauantaina pelata uransa viimeisen NHL-ottelun. Vancouverin osalta arvosana hyvä.

Markus Granlund, Vancouver Canucks 53, 8+4=12

Arvosana: Tyydyttävä

Jo toisena vuonna putkeen Granlundin kausi jäi kesken vakavan loukkaantumisen vuoksi, tällä kertaa nilkkavamman. Ei päässyt ennen sitä edelliskauden kaltaiseen lentoon, mutta myös rooli merkittävästi puolustavampi. Hoiti kahden suunnan pelaamisen alivoimapelaamisineen kaikkineen loukkaantumiseensa asti varsin hyvin. Tehot hieman laahasivat, mutta oli silti heikon joukkueen maalipörssin kuudes loukkaantumishetkellä.

Kasperi Kapanen Toronto Maple Leafs 38, 7+2=9

Arvosana: Hyvä

Noustuaan pysyvämmin NHL:n mukaan tammikuun lopulla, on ollut monin paikoin suorastaan loistava. Erinomainen liike ja energiapelaaminen tuoneet Leafsin nelosketjuun ja alivoimapeliin merkittävän lisäarvon. On iskenyt myös muutaman maalin sinne tänne. Osoitti olevansa kypsä – ja äärimmäisen nälkäinen - tekemään läpimurtonsa NHL:ään. Lopullinen läpimurto on vain ajankysymys.

Miikka Salomäki, Nashville Predators 58, 2+6=8

Arvosana: Tyydyttävä

Salomäki hoiti nelosketjun rooliaan kokoonpanossa oltuaan mukiin menevästi, mutta on istunut ajoittain myös katsomossa, sillä taistelu pelipaikoista Nashvillessa on juuri nyt armottoman kovaa. Kun pelasi, pelasi usein erottuakseen ja eron tehdäkseen. Liikkuu hyvin, puolustaa tunnollisesti ja ajaa kaikkea, mikä liikkuu. Muutama maali enemmän sinne tänne olisi ajanut suomalaisen asiaa.

Jori Lehterä, Philadelphia Flyers 62, 3+5=8

Arvosana: Kohtalainen

Lehterä pelasi äärimmäisen vaikean runkosarjan. Onnistui vakiinnuttamaan kauden mittaan paikkansa kokoonpanossa, mutta vain noin kymmenen minuutin jääajoilla. Hoiti pienen ruutunsa monin paikoin varsin hyvin, mutta ei pystynyt raivaamaan itselleen lisää tilaa. Rajallinen liike tulee olemaan ongelma myös jatkossa. Erittäin kallis sopimus toinen ongelma.

Markus Hännikäinen, Columbus Blue Jackets 33, 3+3=6

Arvosana: Tyydyttävä

Hännikäinen vietti kauden tiivisti niin sanotussa koirankopissa. Päävalmentaja John Tortorella on tehnyt selväksi, että Hännikäinen on jonon hännillä, kun puhutaan rotaatiosta peluutuksessa. Jokerikasvatti onkin istunut suurimman osan kaudesta lehdistökatsomossa. Kun on pelannut, on hoitanut nelosketjun ruutunsa pääosin moitteetta. Tehotkin ovat oikeastaan hyvät, kun huomioon otetaan kahdeksan minuutin jääaikakeskiarvo.

Julius Honka, Dallas Stars 42, 1+3=4

Arvosana: Tyydyttävä

Hongan kautta on vaikea arvioida, koska tämä istui niin paljon katsomossa tai kun pelasi, pelasi kymmentä minuuttia. Väläytteli monin paikoin kykyjään pelata hyvällä tasolla, mutta syystä tai toisesta valmennusjohdon luottamus pysyi pohjalukemissa läpi kauden.

Iiro Pakarinen, Edmonton Oilers 40, 2+1=3

Arvosana: Kohtalainen

Kävi aiemmin kaudella AHL:ssä, mutta pelasi loppukauden NHL:n mukana. Teki vähän kaikkea, mutta pystyikö tekemään oikein mitään hyvin, se jäi tällä(kin) kaudella arvoitukseksi.

Kalle Kossila, Sami Niku, Henrik Haapala, Eeli Tolvanen, Janne Kuokkanen ja Henrik Borgström pelasivat NHL:ssä niin vähän, että heitä emme arvioineet.

