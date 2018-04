Aleksander Barkov oli yksi NHL:n kauden parhaista: ”On kunnia tulla mainituksi Bergeronin ja Kopitarin kanssa samoissa lauseissa”

WINNIPEG. Vanha totuus on, että runkosarjaotteluista saa lokakuussa ihan yhtä monta pistettä kuin maaliskuussakin. Hyvän alun merkityksestä ei puhuta NHL:ssäkään turhaan – sen merkityksestä voi kysyä vaikka Vegasista. Heikon alun merkityksen ymmärsi viimeistään sunnuntaina Floridan Panthers, jolle voitto Bostonistakaan ei riittänyt.

Pudotuspelipaikka jäi lopulta yhden pisteen päähän.

Florida pelasi tammikuun alusta runkosarjan loppuun komealla saldolla 27-14-3, mutta sekään ei riittänyt, kun syyskauden rekordiksi jäi 17-16-5. Kevätkauden osalta Panthersin sijoitus NHL:ssä oli seitsemäs, mutta mitään ei jäänyt käteen, koska syyskaudella joukkue valahti sijalle 24.

– Mitähän tuohon sanoisi, aika paljon harmittaa jäädä pisteellä ulos pudotuspeleistä, kaksi viimeistä peliä loukkaantumisen vuoksi väliin jättänyt Aleksander Barkov harmitteli sunnuntaina Yle Urheilulle.

– Kauden alku taisi maksaa meille paikan jatkossa. Ei auta muuta kuin ymmärtää se joukkueena, että kun kausi alkaa lokakuussa, niin jokainen peli on tärkeä. Jokaisesta pelistä saa silloinkin kaksi pistettä, Barkov jatkoi.

”Yritin tehdä kaikkeni”

Barkovin oma kausi heijasteli joukkueen kautta. Olihan Barkov hyvä jo syyskaudella, mutta samaan aikaan, kun tamperelaishyökkääjä laittoi vuodenvaihteen jälkeen silmään uutta vaihdetta, alkoi Panthersin veto kohti pudotuspelejä. Barkov iski vuodenvaihteen jälkeen pelaamassaan 42 ottelussa 45 (16+19) pistettä.

Ja, kun puhutaan Aleksander Barkovista, on tärkeää ymmärtää, asioiden tärkeysjärjestys.

Barkov, joka ottaa kaikista aloituksistaan vain 27 prosenttia hyökkäysalueelta, tunnetaan ennen muuta kahden suunnan pelaajana. Peluutuksissa on joukkueiden ja pelaajien välillä valtavia eroja, mitkä eivät voi olla näkymättä tai antamatta paikoin joidenkin pelaajien tekemisille lisäarvoa. Ja Barkovin puolustava rooli antaa tämän tekemille tehoille merkittävän lisäarvon.

Barkov, joka urakoi helmi-maaliskuun vaihteessa useissa otteluissa jopa 24-27 minuutin jääajoilla, pelasi illasta toiseen maailman parhaita keskushyökkääjiä vastaan raskaita minuutteja. Barkov, joka pelasi ylivoimat, tappoi alivoimat ja hoiti suurimman osan tärkeistä oman pään aloituksista, teki kaiken edellä mainitun ohessa yli pisteen ottelua kohden lähes neljän kuukauden ajan.

Tällaista kokonaisuutta kutsutaan Selke-tason tason tekemiseksi.

Selke Trophy ojennetaan vuosittain NHL:n parhaalle puolustavalle hyökkääjälle. Barkov tuskin voittaa palkintoa tänä vuonna, mutta ehdolla suomalainen todennäköisesti on. Barkov on nostettu monin paikoin samaan sarjaan Bostonin Patrice Bergeronin ja Los Angelesin Anze Kopitarin kanssa.

– Yritin vain tehdä kaiken, mitä osaan. Kaudesta jäi henkilökohtaisesti silti vähän samanlainen fiilis kuin joukkueena, että tämä taso ei vielä riitä. Vähän olisi pitänyt olla vielä parempi esimerkiksi maalinteossa. Se on yksi asia, mitä täytyy parantaa ja tiedän kyllä, että pystyn siihen.

Palkintoarvuutteluihin Barkov ei halunnut ottaa syvällisemmin kantaa.

– Jos rehellisiä ollaan, en ole lukenut pitkään aikaan mitään spekulointeja. Olen keskittynyt pelkästään pelaamiseen ja kun en ole pelannut, olen levännyt ja valmistautunut paluuseen. Mutta tietenkin se tuntuu hyvältä, jos minusta puhutaan esimerkiksi Bergeronin ja Kopitarin kanssa samoissa lauseissa.

Vaikka Barkov arvostaa kilpakumppaneitaan, kaukalossa tämä sanoo oppineensa NHL:n tavoille, mitä lajin parhaita vastaan pelaamiseen tulee. Kun vaihdosta toiseen pelaa Sidney Crosbya tai Connor McDavidia vastaan, säälille ei ole sijaa.

– Olen tässä jo jonkin verran pelannut näitä jätkiä vastaan. Suurin haaste siinä on asenne, millä sinne lähtee. Onko oma asenne se, että toivoo vain, etteivät he tekisi maalia minua vastaan, vai onko se asenne, että minä pelaan paremmin kuin he, hyökkään enemmän kuin he ja luon enemmän kuin he, Barko filosofoi.

– Kun vastaan tulee Crosby tai McDavid, niin en ajattele, että nyt pitää vain puolustaa. Sitä miettii koko ajan, että miten minä saisin pelattua ketjuni kanssa enemmän hyökkäysalueella ja luotua sitä kautta paikkoja omalle joukkueelle.

Mitä tapahtui lopussa?

Ihan loppuun asti Barkovin veto ei kuitenkaan riittänyt. Ennen loukkaantumistaan huhtikuun alussa, Barkov oli tehnyt vain yhden osuman kymmeneen otteluun. Samaan aikaan esimerkiksi reilusti yli 50 prosentin tehoilla läpi kauden aloittaneen Barkovin aloitusprosentit romahtivat paikoin jopa neljäänkymmeneen.

Tämä saattaa kieliä myös vammasta, joka mahdollisesti vaivasi Barkovia jo ennen kuin tämä jäi sivuun.

– Ei siinä ollut mitään vammaa, peli ei vain kulkenut, Barkov kielsi.

Niin tai näin, Aleksander Barkov nousi viimeistään menneen kauden aikana NHL:n absoluuttiselle huipulle, kun puhutaan kahden suunnan keskushyökkääjistä. Todella harva pystyy siihen 22-vuotiaana. Ja mikä parasta, Barkov voi edelleen kehittyä niin pelaajana kuin johtajana.

