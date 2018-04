Lauri Markkanen ylsi samaan kuin Michael Jordan

NBA-seura Chicago Bulls kertoo, että joukkueen suomalaistulokas Lauri Markkanen on nyt saavuttanut 1 000 pisteen ja 500 levypallon rajapyykin. Bullsin mukaan Markkanen on seuran neljäs pelaaja, joka on tulokaskautensa aikana yltänyt kyseisiin lukemiin. Markkanen tekee nyt tilastoissa seuraa Elton Brandille, Michael Jordanille ja Dave Greenwoodille.

Markkanen saavutti rajapyykin Brooklyn Netsiä vastaan pelatussa vierasottelussa, joka päättyi Bullsin 105-114-tappioon.

Markkanen heitti ottelussa kymmenen pistettä, poimi kuusi levypalloa ja antoi kaksi koriin johtanutta syöttöä. Noin 26 minuuttia pelannut Markkanen sai sisään 3/14 pelitilanneheittoa. Viidestä kolmen pisteen heitosta suomalainen upotti sisään kaksi.

Netsin tahtipuikkoa heilutti 41 pistettä pussittanut Allen Crabbe. Bullsin paras pistemies oli 16 pistettä heittänyt Sean Kilpatrick.

Bullsin päävalmentaja Fred Hoiberg sanoi pelin jälkeen, ettei ole yllättynyt Markkasen tulokassaavutuksesta.

