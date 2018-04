Seurahistoriaa tilastoinut Lauri Markkanen hymyili tulokaskautensa hirmuluvuille: "Tämä motivoi minua vain lisää"

Chicago Bullsin Lauri Markkasesta tuli maanantain Brooklyn Nets -ottelussa vasta neljäs Bullsin tulokaspelaaja, joka on ensimmäisenä kautenaan yltänyt 1000 pisteeseen ja 500 levypalloon koripalloliiga NBA:ssa.

20-vuotias Markkanen suhtautui saavutukseensa vaatimattomasti.

- Tuntuu hyvältä, mutta en pelaa tilastoille. Olen iloinen 500 levypallosta. Yritän panostaa myös levypalloihin. Kyllä niitä (levypalloja) voisi olla enemmänkin kuin 500, Markkanen kommentoi Yle Urheilulle.

213-senttistä Markkasta hymyilytti, kun häneltä kysyttiin, miltä tuntuu päästä samaan kerhoon Elton Brandin, Michael Jordanin ja Dave Greenwoodin kanssa. Myös Brand, Jordan ja Greenwood ylsivät tulokaskaudellaan 1000 pisteeseen ja 500 levypalloon.

- Tuntuu ihan hauskalta, mutta en ajattele tilastoja. Tuntuu ihan hyvältä olla siinä listalla, mutta ei se loppupeleissä merkkaa minulle mitään. Tämä motivoi minua vain lisää, vaatimaton Markkanen pyöritteli.

Kuusi levypalloa Nets-ottelussa kahminut Markkanen tiesi, että hän oli ennen ottelua juuri kuuden pisteen päässä 500 levypallon rajapyykistä.

- Tiesin tilanteen, Markkanen nauroi.

- Vähän melkein toivoin, että ei olisi tullut tänään täyteen, koska muutama niistä levypalloista tuli omista ohiheitoista. Asioilla on kuitenkin tapana järjestyä, joten ehkä se oli tämän päivän tarkoitus, Markkanen vakavoitui.

Ennen Brooklyn-peliä Markkanen oli heittänyt neljä 20 pisteen ottelua peräkkäin, mutta maanantaina suomalaistulokas pussitti vain kymmenen pistettä.

- Peli oli aika vaikea. Pääsin hyville paikoille, kun loin tilaa itselleni, mutta tänään ei vaan mennyt sisään, Markkanen harmitteli.

Seuraennätys kauden päätöspelissä?

Pudotuspelien ulkopuolelle jäävällä Bullsilla on runkosarjasta jäljellä enää yksi ottelu. Markkasen ja Bullsin kausi päättyy Suomen aikaa varhain torstaina, kun Bulls kohtaa kotiyleisönsä edessä Detroitin.

- Ollemme puhuneet koko ajan, että jokainen peli on yhtä tärkeä. Onhan tämä vaikeaa, kun haluaisi, että menisimme pudotuspeleihin. Jokaisessa pelissä on kuitenkin paineita, kun pitää esiintyä korkeimmalla tasolla.

Markkasella on mahdollisuus ohittaa kauden viimeisessä pelissä Kirk Hinrichin seuraennätys. Hinrich on Bullsin seurahistorian eniten kolmosia tulokaskaudella heittänyt pelaaja. Hinrich heitti tulokaskaudellaan 144 kolmosta ja Markkasella on kasassa ennen kauden viimeistä peliä 142 kolmosta.

- En tiedä, meneekö ennätys rikki. Otan ne heitot, jotka minulle tulee. Olisihan se ihan makeaa rikkoa se ennätys, mutta en minä sitä ajattele. Otan sen, mitä puolustus antaa, en lähde pakottamaan mitään. Toivottavasti voimme päättää kauden voitolla, Markkanen päätti.

Markkanen on nyt pussittanut tulokaskautensa 67 ottelussa 1013 pistettä ja 500 levypalloa.

