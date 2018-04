Ylistykselle ei meinannut tulla loppua, kun Bulls-luotsi hehkutti Markkasta – "Hän on voittaja"

Chicago Bullsin NBA-joukkueen päävalmentaja Fred Hoiberg hehkutti Lauri Markkasta maanantain Brooklyn-pelin jälkeen. Markkasesta tuli Bullsin seurahistorian neljäs pelaaja, joka on tulokaskaudellaan yltänyt 1000 pisteeseen ja 500 levypalloon.

- Tämä ei yllätä minua yhtään, koska Lauri on niin kokonaisvaltainen pelaaja. Kaikki tiesivät ennen kauden alkua, että hän osaa heittää. Lauri tekee paljon töitä ja käyttää paljon aikaa harjoitteluun. Hän ottaa levypallot todella korkealta kiinni kahdella kädellä. Koska hän on tehnyt paljon töitä heittojensa eteen, on hän kehittynyt paljon kauden aikana. Hän tulee vielä kehittymään, kun hän saa lisää voimaa. Hoiberg kehui Markkasta vuolaasti ottelun jälkeen.

- Hän on voittaja. Työetiikka on yksi hänen suurimmista vahvuuksistaan. Hän vain paranee koko ajan, Hoiberg jatkoi Markkasen hehkuttamista.

Hoiberg on erityisen mielissään siitä, että Markkasen hyökkäyspelaaminen ei häiritse hänen puolustuspään pelaamistaan.

- Se on loistava ominaisuus, kun hyökkäyspelaamisen ei anna vaikuttaa pelin muihin osa-alueisiin. Hän kerää levypalloja aina korkealla tasolla. Hänen jalkansa liikkuvat todella nopeasti. Hän on puolustanut korkealla tasolla koko kauden ajan.

