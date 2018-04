Näin käy itäisessä konferenssissa ensimmäisellä kierroksella – Pittsburgh jälleen suosikki

WINNIPEG. Pittsburgh Penguins on nostettava tänäkin vuonna itäisen konferenssin voittajasuosikiksi. Varteen otettavia haastajia sille on kuitenkin enemmän kuin vuosiin. Yle Urheilun NHL-kirjeenvaihtaja Tommi Seppälä loi lyhyen katsauksen itäisen konferenssin pudotuspelisarjoihin.

Tampa Bay Lightning (1) – (WC2) New Jersey Devils

Tampa: Tosiasia on, että 113 pistettä NHL:n runkosarjassa on kova suoritus. Silti viime viikkojen otteet ovat herättäneet paljon kysymyksiä joukkueen iskukyvystä pudotuspelejä ajatellen. Tuntuu, että Tampan ote on sinänsä hyvästä tuloskunnosta huolimatta löystynyt viime viikkoina dramaattisesti. Kahden viimeisen kuukauden osalta se sijoittui päästettyjen maalien tilastossa sijalle 25. Omissa soi 108 kertaa 25 ottelussa. Se kertoo kaiken oleellisen paitsi viisikko- ja puolustuspelaamisesta, myös ykkösvahti Andrei Vasilevskin nykyiskusta. Venäläisvahdin vahva sivuluisu alkoi tammikuussa, eikä se ole toistaiseksi päättynyt. Vahvan joukkueen ympärillä on erittäin levotonta.

New Jersey: On yksi menneen kauden hienoja tarinoita. Nuorentunut joukkue pystyi tekemään tasaisesti tulosta läpi kauden, mikä kantoi lopulta pudotuspeleihin asti. Tarinoina tarinan sisällä loistivat tulokaspelaajat, jotka pelasivat toinen toistaan upeamman kauden. Nico Hirschier, Will Butcher, Jesper Bratt ja Blake Coleman ovat iso osa Devilsin menestystarinaa. Tosiasia kuitenkin on, että Devils elää ja kuolee pitkälti supertähti Taylor Hallin mukana. Devils on ehdottomasti huomisen joukkue, mutta toistaiseksi sillä ei ole leveyttä, jolla vastata Tampalle.

Arvio: Vaikka Tampan kone on yskinyt viime aikoina, Lightning on alkavaan sarjaan suursuosikki laadun, leveyden ja kokemuksen kautta. Jos Vasilevski pystyy pelaamaan edes perus tasollaan, Bolts marssii sarjasta nopeasti jatkoon. Devilsin mestaruus oli pudotuspeleihin pääsy.

Boston Bruins (2) – (3) Toronto Maple Leafs

Boston: Boston nousi hieman yllättäen taisteluun jopa runkosarjan voitosta. Bruins on profiloitunut kovan kärjen joukkueeksi. Pastrnak-Bergeron-Marchand- ketjua parempaa yhdistelmää saa hakea koko liigasta, eikä Tuukka Raskia parempia maalivahtejakaan montaa löydy. Pakistossa nuori Charlie McAvoy on pelannut sensaatiomaista kautta. Davidit Krejci ja Backes sekä Rick Nash ovat toimineet hyvinä syvyyspelaajina yhdessä upeaa tulokaskautta pelaavien Jake DeBruskin ja Danton Heinen kanssa. On erittäin vahva runkosarja alla.

Toronto: Leafs pelasi hyvän runkosarja kokonaisuuden kasvattaen vuoden takaista pistesaalistaan kymmenellä. Toronto pystyy parhaimmillaan huumaavan nopeaan ja taitavaan jääkiekkoon ja sitä mitä todennäköisimmin on tarjolla ottelusarjassa Bostonia vastaan. Eikä unohtaa sovi yksilötaitoa, jota löytyy useammastakin ketjusta. Auston Matthewsin johtaman ykkösen takana James VanRiemsdyk teki 36 maalia, Nazem Kadri 32 maalia ja Patrick Marleaukin 27 osumaa Mitch Marnerin säestäessä vieressä 69 tehopisteellä. Nopea, taitava ja pelirohkea joukkue, jonka kysymysmerkit löytyvät puolustuspäästä.

Arvio: On äärimmäisen tasainen ja arvaamaton ottelusarja luvassa. Marginaalit ovat käytännössä olemattomia, joten päivän kunto tulee ratkaisemaan paitsi yksittäiset ottelut, lopulta myös koko sarjan. Leafsin tulikuuma ylivoimapeli sekä hyökkäyspään arsenaali saattavat olla sarjan edetessä Bostonille liikaa, Leafs jatkoon.

Pittsburgh (2) – (3) Philadelphia Flyers

Pittsburgh: Penguinsin koneet käynnistyivät syksyllä todella hitaasti, osin inhimillisistäkin syistä. Kahdesti mestaruutta putkeen juhlinut joukkue oli pelannut valtavat määrät jääkiekkoa edellisvuosien aikana kesien jäädessä lyhyiksi. Kun koneet lopulta tammikuulla käynnistyivät, meno on ollut vakuuttavaa. Yksi kevätkauden parhaista NHL-joukkueista tulee pudotuspeleihin pelottavassa nosteessa. Derrick Brassardin tultua joukkueessa tänäkin vuonna keskikaistalla karmiva leveys. Ja mikä muiden kannalta pelottavinta, Penguins tulee kevään huipennukseen terveellä joukkueella.

Philadelphia: Tiukoille meni, mutta Flyers hinasi kuin hinasikin itsensä pudotuspeleihin. Iso kiitos tästä kuuluu MVP-ehdokas Claude Giroux’lle, joka iski taululle yli sata pistettä päättyneessä runkosarjassa. Kuten lähes kaikissa pudotuspelijoukkueissa, myös Philadelphialla kärki on äärimmäisen kova. Giroux, Jakub Voracek, Shayne Gostisbehere ja Ivan Provorov etunenässä ovat yksilöitä, jotka pystyvät ratkomaan yksin pelejä. Wayne Simmonds ja Sean Couturier puolestaan ovat hiekkapaperiosaston ehdotonta eliittiä NHL:ssä, joten maalien edustoilla tullaan tässäkin sarjassa rähisemään.

Arvio: Jos jossakin sarjassa kaikki on mahdollista, se on tämä. Tulikuuma paikallistaisto voi räjähtää ilmiliekkeihin millä hetkellä tahansa. Monet muistavat kevään 2012 uskomattoman värikkään taiston näiden kahden välillä – jotakin saman suuntaista voi nytkin olla luvassa. Lähtökohtaisesti Pittsburgh on kuitenkin laadun, leveyden, rutiinin ja maalivahtipelin kautta sarjaan suursuosikki. Flyers pystyy haastamaan, mutta sarjavoitto olisi jättipaukku.

Washington Capitals (1) – (WC1) Columbus Blue Jackets

Washington: Caps pelasi jokseenkin tasapaksun kauden, siis positiivisessa mielessä. Rullasi lopulta melko kevyen oloisesti 105 runkosarjapisteeseen samalla, kun Aleksander Ovetshkin kirjasi jälleen yhden 40 maalin kauden tililleen. Washington ei ole sitä, mitä se oli viime kaudella, kun puhutaan mestaruusmahdollisuuksista, mutta runkosarjasijoitukselle on annettava kunnia - Capitals on edelleen erittäin laadukas NHL-joukkue, jolla on kaikki pelin osa-alueet vahvalla perus tasolla.

Columbus: Tulee kevääseen sopivassa nosteessa. Riisti ja raastoi syyskaudella, minkä pystyi, vaikka moni avainpelaaja ei päässyt lähellekään parasta tasoaan. Kun siirtoikkuna helmikuun lopussa suljettiin, paine monen pelaajan harteilta tuntui purkautuvan, mikä vapautti joukkueen pelaamaan vihdoinkin lähempänä parasta tasoaan. On ollut siirtoikkunan sulkeutumisen jälkeen NHL:n neljänneksi paras joukkue. On maalivahtipeliä, on laajuutta hyökkäyskalustossa sekä yksi NHL:n parhaista pakkipareista, ja mikä tärkeintä: on erittäin vahva nousukunto.

Arvio: Tässä sarjassa on kaikki yllätyksen elementit olemassa. Washington on toki pienoinen suosikki, mutta Columbus tulee kevääseen kovalla nousukunnolla ja toisaalta tilanteessa, missä kaikki paineet ovat Capitalsin niskassa. Kaiken lisäksi Columbuksen avainpelaajat Artemi Panarinin ja Seth Jonesin johdolla ovat olleet viime viikkoina tulikuumina. Jos viime vuonna pahasti kyykännyt Sergei Bobrovski pystyy pelaamaan huipputasolla, Columbus pullauttaa Washingtonin ulos kevään kekkereistä.

