Ampumahiihdon ruotsalainen olympiavoittaja haluaa lajin ykköspomolle potkut – kauhistui dopingpaljastajan väitteistä: ”Tämä on todella hirvittävää”

Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n toimistolle Itävallan Salzburgiin tehty dopingratsia on kirvoittanut kovan mielipiteen ruotsalaistähti Sebastian Samuelssonilta.. Samuelssonin mukaan kansainvälisen ampumahiihtoliiton puheenjohtaja Anders Bessebergin pitäisikin saada potkut.

– Hän on osoittanut monta kertaa, että hän ei ole oikea mies tarttumaan ongelmaan, Samuelsson latasi Expressenille. (siirryt toiseen palveluun)

Kansainvälistä ampumahiihtoliittoa on arvosteltu dopingasioiden hitaasta hoidosta. Samuelsson on ollut yksi äänekkäimmistä kriitikoista. Hän ei pitänyt IBU:n ratkaisusta järjestää maailmancupin päätöskilpailut Venäjän Tjumenissa huolimatta maassa ilmenneestä valtiojohtoisesta dopingohjelmasta.

Samuelsson päättikin boikotoida Tjumenin kisoja. Entinen Moskovan antidopinglaboratorion johtaja ja tunnettu dopingvuotaja Grigori Rodtshenkov syytti myös keskiviikkona NRK:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) IBUa venäläisten dopingnäytteiden peittelystä.

– Voin vain sanoa, että jos se on totta, niin se on erittäin surullista. Se on vielä pahempaa kuin olin luullut. Toivon, että se ei ole totta, takaa-ajossa olympiahopeaa ja viestissä olympiakultaa Pyeongchangissa voittanut Samuelsson sanoi.

– Tarvitaan todisteita. Hän on sanonut muita juttuja, jotka on voitu vahvistaa todisteilla. Mutta tämä on todella hirvittävää, jos se on todellakin mennyt niin.

Norjalainen Besseberg on ollut IBU:n puheenjohtaja vuodesta 1993. Nyt siis Samuelsson haluaisi uuden ihmisen johtoon.

– Besseberg on monta kertaa osoittanut, että hän ei ole oikea mies tarttumaan tähän dopingohjelmaan. Nyt saa nähdä, jos ratsialla on tekemistä dopingin kanssa. Mutta sillä ei ole oikeasti väliä. Hänellä on ollut useita mahdollisuuksia johtaa IBU:a ja lajia puhtaampaan suuntaan. Hän ei ole tehnyt sitä. Siksi olen jo pitkään ajatellut, että hänet pitäsi vaihtaa. Ajatus on vahvistunut tänään, Samuelsson sanoi ennen kuin Wada vahvisti NRK:lle ratsian Itävaltaan ja Norjaan liittyvän dopingiin.

Tutkinnan kohteena on juurikin Besseberg. Ratsiat Norjassa ja Itävallassa tehtiin yhtä aikaa. Operaatiossa on mukana myös Interpol. NRK:n mukaan poliisi kuulusteli myös IBU:n pääsihteeri Nicole Reschiä. Resch on siirretty sivuun tehtävästään tutkinnan ajaksi.

Päivitetty kello 17.45. Wada vahvisti NRK:lle, että poliisin ratsiat liittyvät dopingiin.

