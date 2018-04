Käyttämäsi selain ei tue HTML5-videota. Käyttämäsi selain ei tue HTML5-videota. Näillä vinkeillä poluille!

Aivan kuten juoksijoita, myös polkuja on erilaisia. On pehmeitä neulaspolkuja, juurakkoisia ja kivisiä polkuja, pitkospuilla kulkevia reittejä, jyrkkiä nousuja ja vauhdikkaita alamäkiä. Näillä kaikilla pärjää oikein hyvin tavallisilla lenkkareilla ja ulkoiluvaatteilla. Jos kuitenkin haluat saada harrastuksestasi irti vielä enemmän, polkujuoksussa on useita varta vasten lajia varten kehiteltyjä vaatteita ja varusteita. Seuraavassa esitellään näistä muutamia.