Suomalainen ampumahiihtovaikuttaja yllättyi, kun hänen hyvä tuttunsa nousi dopingkohun keskiöön: "Tämä on ihan uskomatonta"

Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBU:n norjalainen puheenjohtaja Anders Besseberg nousi keskiviikkona dopingkohun keskiöön, kun tulivat ilmi poliisin ratsiat tiistaina Norjaan ja IBU:n toimistolle Itävallan Salzburgiin.

Suomen ampumahiihtoliiton puheenjohtajalle Kalle Lähdesmäelle uutiset ratsioista olivat yllätys. 72-vuotias Besseberg on ollut kansainvälisen ampumahiihtoliiton puheenjohtaja vuodesta 1993.

– Hän on ollut Wadan (maailman antidopingtoimisto) toiminnassakin mukana. Hänellä on ollut hyvin valovoimaisia puheenvuoroja antidopingtyöstä ja nollatoleranssista. Tämä on ihan uskomatonta. En tiedä asiasta mitään, mutta aina kun on näin vakavat väitteet, niin tutkimukset pitää viedä , Lähdesmäki totesi Yle Urheilulle.

– Ei tuollaista ratsiaa tehdä, ellei ole syytä olettaa, että jotenkin pitää tutkia. Se on tärkeä asia, että tutkitaan. Kaikki havainnot ovat tärkeitä puhtaan urheilun puolesta.

Lähdesmäki oli IBU:n tilintarkastajana vuodet 2010–2014, jolloin puheenjohtaja Besseberg tuli tutuksi työtehtävissäkin. Lähdesmäki sanookin, että tuntee Bessebergin oikein hyvin.

– Tuntuu uskomattomalta. Besseberg on ollut vahva johtaja. Heillä riittää myös arvostelijoita, mutta tässä kohtaa on syytä vetää henkeä ja pysähtyä katsomaan, että kaikki tutkimukset on tehty, Lähdesmäki sanoo.

– Totta kai toivon, että mitään ei ole tapahtunut. Jos jotain löytyy, niin niistä pitää sitten tehdä selvät johtopäätökset.

Bessebergin lisäksi tutkinta kohdistuu IBU:n tiedotteen mukaan pääsihteeri Nicole Reschiin. Hänet on siirretty sivuun tehtävästään tutkinnan ajaksi.

