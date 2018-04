Kommentti: Lauri Markkasta seurattiin ja hehkutettiin tulokkaana kuin Patrik Lainetta – ja täysin oikeutetusti

Suomalaistähti Lauri Markkasen tulokaskausi maailman kovimmassa koripalloliigassa NBA:ssa päättyi odotetusti runkosarjaan Suomen aikaa varhain torstaina. Kauden aikana Markkanen keräsi valtavan huomion Suomessa. Jokaista kauden käännettä seurattiin todella tiiviisti eri medioissa. Seuranta toi mieleen Patrik Laineen ja hänen tulokaskautensa NHL:ssä.

Aika ajoin tiivistä seurantaa hämmästeltiin niin sosiaalisessa mediassa kuin perinteisenkin median puolella. Suhteellisen moni tuntui kyseenalaistavan sen, miksi Markkasta seurattiin ja hehkutettiin niin paljon. Ovatko Markkasen suoritukset muka kaiken ylistyksen arvoisia, mietittiin useasti sosiaalisessa mediassa.

Lähtökohta on kuitenkin se, että pelkästään Markkasen pääsy NBA:han on jo kova suoritus. Vuosittain NBA:han varataan 60 pelaajaa ja varauksia on periaatteessa kaksi joukkuetta kohden.

Koripallo on erittäin globaali laji, joten halukkaita riittää. Kansainvälisen koripalloliiton mukaan lajin harrastajia on yli 450 miljoonaa. Kun alle 20 000 lisenssipelaajan Suomesta nousee maailman huippujen joukkoon, se on itsessään tiiviin seurannan arvoista. Asiaa voisi verrata vaikkapa siihen, että joku suomalainen jalkapalloilija iskisi Mestarien liigassa maaleja tiiviiseen tahtiin. Todennäköisesti silloinkin seuranta olisi tarkkaa ja hehkuttavia kommentteja kansainvälisesti tulisi.

Älyttömän kova tulokasluokka

Monet jäivät jumiin yksittäisiin Markkasen otteluiden piste- ja levypallolukemiin. Mietittiin, että onko sijoitus NBA-tulokkaiden pistetilaston viiden parhaan joukossa tarpeeksi kova suoritus. Etenkin, kun Chicago hävisi otteluita paljon.

Lauri Markkanen LEHTIKUVA / Getty Images / AFP

Tosiasia kuitenkin on, että Chicago pelasi paremmin kuin osattiin ennen kauden alkua edes odottaa. Monissa pohjoisamerikkalaisissa arvioissa Bulls oli sijoitettu koko liigan huonoimmaksi. Mutta loppujen lopuksi härkälauma oli vasta kuudenneksi heikoin joukkue tällä kaudella NBA:ssa. Bullsin odotettua parempaan peliin oli monia syitä, mutta yksi niistä oli ilman muuta ennakoitua kovemmat Markkasen suoritukset ja kehittyminen kauden aikana.

On myös syytä huomauttaa, että Markkasen tulokasikäluokkaa voidaan pitää vähintään yhtenä parhaista pitkään aikaan. Tällä kaudella Markkasen lisäksi neljä muutakin pelaajaa upotti koreja vähintään 15 pisteen keskiarvolla. Ainakaan 2000-luvulla ei ole kertaakaan nähty vastaavaa. Parhaimmillaan kaudella 2008–2009 neljä pelaajaa ylsi 15 pisteen keskiarvoon.

Poikkeuksellinen ja lähestulkoon kuin yksisarvinen

Markkanen on pelaajatyypiltään poikkeuksellinen. Pisimmälle mentiin tammikuun puolivälissä, kun levikiltään Yhdysvaltojen neljänneksi suurin (siirryt toiseen palveluun) lehti New York Post nimitti Markkasta yksisarviseksi (Unicorn.)

Viime vuosina NBA:ssa nimitetty unicorn-termillä pelaajia, joita ei ole ennen nähty NBA:ssa. Heidän joukkoonsa on nostettu muun muassa Milwaukeen kreikkalainen atleetti-ihme Giannis Antetokounmpo ja New York Knickinsin latvialainen taituri Kristaps Porzingis.

AOP

Markkasen nostaminen heidän rinnalleen voi olla vielä liikaa, mutta se on selvää, että hän on erityinen pelaaja koko liigankin tasolla. 213-senttinen pelaaja, joka koostaan huolimatta pystyy erinomaisesti heittämään, syöttämään, käsittelemään palloa ja liikkumaan.

Selkävaivat ainoa huolenaihe

Ensi kaudella voidaan sitten arvioida lisää, onko Markkasesta ottamaan askelta erinomaisesta tulokkaasta koko liigan kovimpaan tähtikatraaseen.

Jos vertailukohdaksi ottaa nyky-NBA:n ison ja modernin eurooppalaisen suuren tähden Porzingisin, se on hyvin mahdollista. 221-senttisen latvialaisen ja Markkasen tilastot tulokaskausilta ovat lähestulkoon identtiset, Markkasella ne ovat päällisin puolin hieman paremmat kaikissa muissa kategorioissa kuin torjunnoissa.

Lauri Markkanen Abbie Parr / AFP

Tulokaskauden jälkeen Porzingis on jatkuvasti parantanut otteitaan. Tällä kaudella ennen loukkaantumistaan Porzingis tykitti 22,7 pistettä ottelua kohden. Ilman loukkaantumista Porzingsin pistemäärä olisi riittänyt kauden päättyessä koko liigan 10 parhaan pistemiehen tietämille.

Ainoastaan selkävaivat viittaisivat tällä hetkellä siihen, että Markkanen ei pystyisi samanlaiseen kehitykseen. Niihinkin Markkasen ja hänen lähipiirinsä mukaan löydetään kuitenkin ratkaisu muun muassa kuntosalilta.

