Varaustilaisuuden sylkykupista fanien piirittämäksi tulevaisuuden supertähdeksi – Lauri Markkasen ensimmäinen kausi NBA:ssa oli kuin elokuvista: "Tulee nöyrä olo, kun pikkupojat tulevat pyytämään kuvia kädet täristen"

CHICAGO. 20-vuotias Lauri Markkanen kävelee viimeisen kerran tulokaskaudellaan ulos United Centerin uumenista. 213-senttinen suomalainen pysähtyy vielä matkan varrella tervehtimään tuttuja. Markkanen karistaa kevätauringossa kylpevät Chicagon pölyt jaloistaan nopeasti. Silmissä siintää loma tutuissa maisemissa Keski-Suomessa.

Tulokaskausi maailman parhaiden pelaajien joukossa on nyt ohi. Tuore ajokortinhaltija ei ole vielä ehtinyt hankkia autoa, joten kotimatka kohti Chicagon pilvenpiirtäjien silhuettia taittuu taksikyydillä.

Päällimmäisenä suomalaisnuorukaisen mielessä on tyytyväisyys. Hän osoitti pystyvänsä kantamaan vastuuta yhdessä NBA-liigan legendaarisimmassa joukkueessa. Se on kova suoritus 20-vuotiaalta pelaajalta.

– Joukkueena meillä ei sujunut niin hyvin kuin olisi toivonut. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että olen päässyt pelaamaan maailman parhaita pelaajia vastaan. Pelaaminen on keskimäärin mukavampaa kuin harjoitteleminen. Nyt on saanut pelata ja se on mukava juttu, sanoo Lauri Markkanen Yle Urheilun haastattelussa hotellihuoneessaan New Yorkissa.

– Hauskaa on ollut, mutta tästä se työnteko vasta alkaa, jatkaa Markkanen ja viittaa kovaan harjoitusrupeamaan, joka alkaa lyhyen loman jälkeen.

Ensi lokakuussa, kun Lauri Markkanen ajaa pelaajien portista sisään Chicago Bullsin kotihalliin, hän tietää tarkasti mitä kausi pitää sisällään.

Varaustilaisuus aiheutti myrskyn Chicagossa. Kausi kuitenkin osoitti, että myrskytuuli olikin kaupungin koripallolle lempeä. AOP

Sylkykupista tulevaisuuden pelastajaksi

10 kuukautta sitten Lauri Markkasen nimi oli NBA-koripallossa ensimmäistä kertaa suuresti esillä, eikä nimen yhteydessä aluksi ladeltu pelkkiä ylisanoja. Markkanen sai tuntea NBA-liigan raadollisuuden heti varaustilaisuuden jälkeen kesäkuussa.

Seurajohtajien Gar Formanin ja John Paxsonin päälle heitettiin jättimäinen likasanko heti varaustilaisuuden jälkeen kesäkuussa, koska Bullsin kannattajat eivät hyväksyneet pitkäaikaisen tähtipelaajan Jimmy Butlerin siirtoa Minnesota Timberwolvesiin varaustilaisuuden yhteydessä, jossa Bulls nappasi Markkasen pelaajaoikeudet.

Myös tilanteeseen täysin syytön Markkanen sai ison kasan lokaa niskaan.

– Tiesin kyllä mihin olen tulossa. Tämä on ankaraa bisnestä ja tulosta odotetaan välittömästi. En ottanut siitä paineita, koska asetan itselleni omat tavoitteet, miettii Markkanen yhdeksän kuukautta varaustilaisuuden jälkeen.

– Sen mitä olen kuullut ja nähnyt, niin aika harvat sitä (pelaajakauppaa) enää moittii. Vihaajia löytyy tietysti aina, mutta se on osa tätä bisnestä.

Vielä kesällä kannattajat nieleskelivät pettymystään ja kriittinen chicagolaismedia ihmetteli, mitä 213-senttisellä valkoisella suomalaisella on annettavaa Bullsin organisaatiolle.

Soraäänet hiljenivät nopeasti, kun kausi alkoi. Kirjoitusten sävy vaihtui kriittisestä ylistävään. Markkasta kuvailtiin vain muutaman ottelun jälkeen jo Bullsin tulevaisuuden pelastajaksi.

– Tärkeintä on katsoa isoa kuvaa. Lauri todisti olevansa aloitusviisikon pelaaja tulokasvuotenaan vain 20-vuotiaana. Hänestä tulee vielä parempi, kun hän tottuu NBA-liigan arkeen ja saa lisää voimaa. Lauri on tärkein kulmakivi Bullsin uudelleen rakennusprosessissa, sanoo Chicago Tribunen toimittaja K.C. Johnson.

Lauri Markkanen (vas.) EPA

Tilastot puhuvat puolestaan

Uran toinen NBA:n runkosarjan ottelu.

”Markkasta puolustaa kolmenpisteen kaaren takana San Antonio Spursin espanjalainen Pau Gasol. Markkanen pomputtaa kahdesti vasemmalla kädellä ajaessaan kohti koria, sen jälkeen heittoharhautus, kaksi pyörähdystä tukijalan varassa ja pallo vasemmalla kädellä koriin.”

Näillä suorituksilla monipuolinen suomalainen pelasi tiensä Bulls-kannattajien suosikiksi.

Viime kesän NBA:n varaustilaisuuden seitsemäntenä pelaajana varattu Markkanen nakutti debyyttikaudellaan 15,2 pistettä ottelua kohden. Tuolla pistesaldolla hän oli liigan viidenneksi tehokkain tulokas. Bulls-pelaajien keskinäisessä vertailussa Markkasta ahkerammin korisukkaa heilutti vain 16,5 pisteen keskiarvolla pelannut Zach Lavine, joka tosin pelasi polvivamman takia alle 25 ottelua runkosarjasta.

– Odotan itseltäni aina paljon, mutta 15 pisteen keskiarvo on enemmän kuin osasin kuvitella ennen kauden alkua. Luulin aluksi, että olisin vasta kolmas tai neljäs vaihtoehto isoksi mieheksi kentälle. Toivottavasti pystyisin pitämään tuon saman keskiarvon myös jatkossa.

– En ole sopeutunut vielä täydellisesti liigan pelitapaan, mutta helpompaa tämä on kuin alkukaudesta. Tilanteet tulevat paljon hitaammin vastaan ja osaan lukea puolustusta paljon paremmin. Tunnen joukkuekaverit paremmin, se auttaa myös paljon.

Markkanen tietää omat tilastolukemansa tarkkaan, mutta hän katsoo niitä eri kulmasta kuin tavalliset penkkiurheilijat, jotka seuraavat vain piste –ja levypallolukemia.

– Tilastot tuovat lisää motivaatiota harjoitteluun. Minä katson tilastoja niin, että ei ole tarpeeksi syöttöjä ja levypalloja. Joskus taas menetyksiä on liikaa. Pyrin jatkuvasti parantamaan omaa pelaamistani.

Myös levypallopelaaminen nostettiin isoksi kysymysmerkiksi ennen kauden alkua, mutta jälleen Markkanen hiljensi epäilijät. Markkanen repi käsiinsä 7,6 levypalloa ottelussa, jolla hän oli joukkueensa selkeä ykkösmies irtopalloissa. Kauas taakse numeroiden välissä jäi muun muassa 213-senttinen Robin Lopez, jonka hyppysiin tarttui ottelua kohti 4,5 levypalloa hiukan vähäisemmällä peliajalla.

– Levypallopelaamiseen minun on kiinnitettävä huomiota. Koska pelaan lähellä koria, on minun tehtäväni ottaa levypalloja. Aion panostaa siihen jatkossa vieläkin enemmän ja toivottavasti levypallokeskiarvoni paranee tulevaisuudessa.

Lehtikuva

Rookie wall

Suitsutetun Markkasen ensimmäiseen vuoteen mahtui myös vaikeampia aikoja. NBA:ssa puhutaan tulokasseinästä, johon ensimmäistä kauttaan liigassa pelaavat nuorukaiset väistämättä törmäävät totutellessaan kovaan ottelutahtiin ja matkustamiseen. Tuolloin peliesitykset ovat normaalia heikompia.

Joulukuussa Markkasen peliesityksissä tapahtui selkeä notkahdus. Suomalainen vaelsi ensimmäisen kerran NBA-urallaan varjojen mailla. Hänen mukaan vastaavia jaksoja mahtui pitkään kauteen kuitenkin vain muutama.

– Kauden aikana oli muutama jakso, jolloin ei onnistunut juuri mikään. En saanut otteluissa omia ratkaisuja ja hävisimme paljon. Silloin oli hankalaa nousta henkisesti seuraavaan peliin, koska mielessä oli ajatus, ettei peli tule kulkemaan kovinkaan hyvin. Se oli outo fiilis lähteä pelaamaan, muistelee Markkanen.

– Kyllä sitä tuli ajateltua, että tämä on nyt se (tulokasseinä), mutta onneksi ne eivät kestäneet kovin pitkään. Pikkuhiljaa siitä lähdettiin taas ylöspäin.

Paluu omalle tasolle nähtiin vieraskentällä Charlottea vastaan, jossa Markkanen ratkaisi voiton Bullsille jatkoajalla. Suomalaisen saldo 10 pelin tappioputken päättäneessä pelissä oli komeat 24 pistettä ja 12 levypalloa, kun hän pelasi valtaosan ottelusta kolmesti NBA-liigan parhaaksi puolustajaksi valittua Dwight Howardia vastaan.

Lauri Markkanen tulokkaiden tähdistöpelissä. AOP

Myös helmikuun All Star –pelin jälkeen Markkasella oli vaikeuksia päästä takaisin pelirytmiin kiinni. Silloin myös Bullsin kokoonpanoa rusikoitiin kovalla tavalla. Justin Holiday ja Robin Lopez pudotettiin kokoonpanon ulkopuolelle, koska seurajohto halusi tällä tavoin varmistaa mahdollisimman huonon sarjasijoituksen. Heikompi sijoitus sarjassa takaisi paremman varausvuoron ensi kesän varaustilaisuudessa.

Ilmiö tunnetaan nimellä tanking eli vapaasti suomennettuna tankkaaminen. NBA varoitti maaliskuun alussa Bullsia terveiden pelaajien lepuuttamisesta.

Markkanen pelasi kaudella 68 ottelua, kun runkosarja sisältää kaikkiaan 82 peliä. Muutos edelliseen vuoteen on hurja, sillä yliopistosarjassa Arizona Wildcatsin riveissä otteluita kertyi vain runsaat 30.

Suomalaiselta jäi länsirannikon vieraskiertue väliin lapsen syntymän takia, mutta kaikki muut poissaolot johtuivat selkävaivoista. Päävalmentaja Fred Hoiberg on ilmoittanut, että kesän aikana Markkasen keskivartaloa pyritään vahvistamaan, jotta ongelma pysyisi poissa.

Joukkueen menestymättömyys satutti

Jo ennen kauden alkua oli selvää, että Bullsin saldo runkosarjan päätteeksi näyttäisi tylyltä. Lopulta härkälauma oli liigan seitsemänneksi heikoin joukkue 27 voitollaan 82 ottelusta.

Markkanen on usein sanonut, että hän elää voittamisesta, mutta tulokasvuoden aikana hän joutui pettymään usein. Kipeimmin Markkasta satuttivat ne hetket, jolloin joukkue menetti tukevan johtoaseman viimeisen 12 minuutin aikana. Ison osan tästä voi laittaa Bullsin kokemattomuuden piikkiin.

– Muutamaan otteeseen johdimme peliä päätösneljänneksellä yli 20 pistettä, mutta silti hävisimme. Ne olivat tosi vaikeita paikkoja nousta sen jälkeen ylös.

Chicagolaisseura oli raivannut tiensä pudotuspeleihin yhdeksän kertaa kymmenen vuoden aikana, mutta menestymään tottuneessa organisaatiossa se ei ollut tarpeeksi.

Nyt joukkuetta rakennettaan tulevaisuutta ajatellen ja Markkanen on rakennusprojektin tärkein kulmakivi yhdessä Zach Lavinen ja Kriss Dunnin kanssa.

Lauri Markkaselle debyyttikausi NBA:ssa oli pitkälti kovan rasituksen oppimista. Unta kannattaa ottaa aina, kun siihen on mahdollisuus. Ilkka Klemola / Yle

”Lauri on aloitusviisikon pelaaja NBA:ssa vielä pitkään”

Ensimmäiset kauden NBA-liigassa ovat uuden oppimista. Pelitahti on hurja, eikä sovi unohtaa rankkaa matkustamista pelikaupunkien välillä. Markkanen ja Bulls viettivät kaudesta runsaat kolme kuukautta tien päällä.

– Fyysisesti tämä on tosi kovaa hommaa, mutta väsymyksen kanssa oppii elämään. Usein tulee nukahdettua mitä ihmeellisimpiin paikkoihin vaikka olisi epämukava asento. Rankkaa on ollut, sen voin myöntää, mutta en valita pätkääkään, naurahtaa Markkanen.

Vaikka chicagolaisseura matkustaa yksityislentokoneella ja yöt nukutaan luksushotelleissa, on elämä maailman huipulla raakaa. Agenttitoimisto oli valmistanut Markkasen hyvin NBA-pelaajan arkeen, eikä yllätyksiä tullut.

Vielä alkukaudesta Markkasen otteissa oli epätasaisuutta, kun Bulls pelasi peräkkäisinä iltoina niin sanottuja ”back to back” –otteluita. Jälkimmäisessä pelissä Markkasen tehot laskivat ja heittoprosentit jäivät normaalia heikommaksi.

– Pakko sanoa, että joskus oli rankkaa valmistautua henkisesti jokaiseen otteluun. Meillä saattoi olla kolme ottelua neljässä päivässä. Se, että pelasi hyvin edellisenä iltana, ei merkinnyt mitään. Se on haastavaa, että pystyy antamaan itsestään kaiken joka ilta. Nyt olen jo melko hyvin tottunut siihen.

– Välillä piti tsempata itseään, mutta fiilis löytyi aina, kun pääsi kentälle. Joskus lisäenergiaa piti hakea seuraavan päivän vapaapäivästä. Kentällä kilpailuvietti auttoi jaksamaan eteenpäin.

Lauri pystyy tekemään kentällä uskomattomia asioita urheilullisuutensa ansiosta. Valmentaja Fred Hoiberg

Ensimmäiseen kauteen mahtui ylä –ja alamäkiä, mutta yksi asia on kuitenkin varma. Markkanen tuli liigaan jäädäkseen.

– Voin varmasti sanoa, että Lauri on aloitusviisikon pelaaja NBA:ssa vielä pitkään, eikä niin voin sanoa kuin harvasta tulokaspelaajasta. Jos Lauri pysyy terveenä, hän on aloitusviisikon pelaaja seuraavan vuosikymmenen ajan, uskoo 20 vuotta Bullsia seurannut Chicago Tribunen K.C. Johnson.

Päävalmentaja Hoiberg näkee Markkasen tulevaisuuden NBA-liigassa huomattavasti kyynisiä toimittajia kirkkaampana.

– Laurilla on kaikki ominaisuudet nousta supertähdeksi. Kaikki lähtee siitä, että hän itse uskoo ja haluaa sitä. En halua luoda Laurille paineita, mutta tiedän, että hänellä on kova luotto omiin kykyihinsä. Lauri pystyy tekemään kentällä uskomattomia asioita urheilullisuutensa ansiosta, hehkuttaa Hoiberg.

Lauri Markkanen LEHTIKUVA / Getty Images / AFP

100 kolmosta sisään ennätysajassa

“Give me the hot sauce!” tai “Bang bang bang!” olivat tutut huudot Bullsin selostajien suusta, kun Markkanen latoi kolmosia sisään.

Markkanen ei kuulunut ennen kauden alkua isoja otsikoita keränneisiin tulokaspelaajiin, mutta pelien edetessä asiat muuttuivat nopeasti. Tyylilleen uskollisesti suomalaisjätti ei pitänyt itsestään meteliä vaan antoi näyttöjen puhua puolestaan.

Amerikkalaislehdistö heräsi nopeasti, kun tulosta tuli, ja Markkanen nousi yhdeksi kauden seuratuimmista tulokaspelaajista.

– Lauri on varmasti paras iso pelaaja, jonka Bulls on koskaan varannut. Mielestäni on helppo sanoa, että hän on ainutlaatuinen pelaaja Bullsin historiassa. Lauri on tällä kaudella viiden parhaan tulokkaan joukossa koko liigassa, eikä tuohon uskonut varmasti kukaan ennen kauden alkua, hehkutti Bullsia yli 30 vuotta seurannut toimittajalegenda Sam Smith joulukuussa Yle Urheilulle.

Suurimman huomion Markkanen sai, kun hän pisti uusiksi tulokaspelaajien kolmenpisteen heittoennätyksen Miami Heatia vastaan.

Suomalainen nakutti 100 onnistunutta kolmosta pohjaan 41 ottelussa. Kukaan tulokaspelaaja ei ole aiemmin yltänyt 100 kolmoseen yhtä nopeasti. Aiemmin ennätystä piti hallussaan Portland Trailblazersin Damien Lillard, joka tarvitsi siihen 44 ottelua.

– Ennätysten rikkominen tuntuu hyvälle, mutta en ajattele niitä juurikaan. Pyrin vain parantamaan omaa pelaamistani joka päivä, sanoi Markkanen vaatimattomasti.

Kun Markkasen käsi oli kuumimmillaan vuodenvaihteen tienoilla, hän oli ennätysvauhdissa tulokaspelaajien onnistuneissa kolmosissa koko kauden ajalta. Helmikuun suvantovaihe ja maaliskuun selkävaivat pilasivat ennätysjahdin. Damian Lilliardin 185 onnistuneen kolmonen painui lopulta historiankirjoihin, sillä kovan tulokaskauden Utah Jazzin riveissä pelannut Donovan Mitchell paukutti bonuskaaren takaa onnistuneesti peräti 186 kertaa.

Markkanen heitti pallon keskelle keksintöä kolmen pinnan viivan takaa kaikkiaan 145 kertaa, joka sekin on NBA:n ennätys vähintään seitsemän jalkaa pitkien eli 213-senttisten pelaajien keskuudessa.

Ilkka Klemola / Yle

Fanien kiinnostus tekee nöyräksi

Chicago Bullsin kotiareenan United Centerin käytävillä näkee välittömästi, että Lauri Markkanen on tehnyt vaikutuksen seuran kannattajiin. Tämän kauden Bulls-ryhmästä Markkasen pelipaitoja näkee areenan uumenissa selvästi eniten. Kannattajat tietävät, että suomalaisessa lepää tämän seuran tulevaisuus.

Suosituin pelipaita fanien päällä on edelleen Michael Jordanin ikoninen numero 23, joka on myös nostettu United Centerin kattoon. Markkanen ei koskaan yllä lajin kaikkien aikojen parhaan pelaajan saavutuksiin, mutta suomalainen antoi tulokaskaudellaan Bullsille paljon enemmän kuin kukaan odotti ennen kauden alkua.

Vaikka Markkasen elämä pyörii nykyisin täysin kodin, vieraskiertueiden sekä harjoituskeskuksen ja United Centerin ympärillä, on hän huomannut urheilua seuraavien chicagolaisten kasvaneen kiinnostuksen itseään kohtaan.

Huppupäinen Lauri Markkanen tunnistetaan Chicagon kaduilla iltahämärässäkin. Yhteiskuviin on kuitenkin aina aikaa. Ilkka Klemola / Yle

– En juurikaan käy kaupungilla. Silloin kun menen sinne, niin kyllä ihmiset huutelevat, kehuvat ja tulee pyytämään yhteiskuvia sekä nimmareita. Minä pyrin nauttimaan siitä ennemmin kuin ottaisin siitä taakan itselleni, sanoo Markkanen.

– Fanit ovat iso osa tätä juttua. Siitä tulee itselle nöyrä olo, kun pikkupojat tulevat pyytämään kuvia kädet täristen. Se on tosi hienoa auttaa. Arvostan niitä hetkiä tosi paljon.

”Hän on erityislaatuinen pelaaja”

Fanien kiinnostukselle onkin aihetta. 20-vuotias jyväskyläläinen oli suurimman osan kaudesta Bullsin tärkein pelaaja. Puolustuspäässä oma pelaaja pysyi hyvin kurissa ja hyökkäyksessä Markkanen pystyi auttamaan joukkuettaan, vaikka heittojyvä ei ollutkaan aina kohdallaan.

Päävalmentaja Fred Hoiberg on hehkuttanut suojattiaan useasti kauden aikana, ja sama jatkui Yle Urheilun haastattelussa Bullsin harjoituskeskuksessa The Advocate Centerissä.

– Lauri on kehittynyt hurjasti ensimmäisen kauden aikana. Olemme nähneet vasta väläyksiä siitä, kuinka hyvä hänestä tulee. Hän on erityislaatuinen pelaaja, kehui Hoiberg.

– Laurilla on loistava työmoraali. Hän on aina harjoittelemassa. Lauri haluaa olla suuri pelaaja tulevaisuudessa ja hän on oikealla tiellä. Lauri on pelannut loistavan tulokaskauden, kun katsoo mitä hän on saavuttanut.

Markkanen oli joukkueelleen erittäin tärkeä palanen myös niinä harvoina iltoina, jolloin heitto ei löytänyt tietään keskelle korirengasta. Hän löysi keinot, jolla kykeni auttamaan joukkuetta muilla tavoin. Se kertoo kaiken oleellisen suomalaisnuorukaisen lahjakkuudesta.

En halua olla itsekäs pelaaja, mutta joskus myös se on taito-ominaisuus, että osaa pelata itsekkäästi. Lauri Markkanen

Suomalaistähti on saanut puolelleen myös kriittisenä pidetyn chicagolaismedian.

– Lauri on poikkeuksellisen valmis pelaaja, vaikka hän on vasta 20-vuotias. Hän on paljon parempi puolustuspäässä kuin odotin. Lauri pelaa aggressiivisesti ja nyt on helppo sanoa, että hän on erittäin taitava, kehuu Bullsia päivittäin seuraava Chicago Tribunen toimittaja K.C. Johnson.

Kaiken oleellisen Markkasen asennoitumisesta peliin kertoo se, että hän halusi pallon silloin, kun ottelua ratkaistiin. Hän tahtoi ottaa viimeisen heiton, joka teki eron voiton ja tappion välillä. Se on asia, jota maailman kovimmassa liigassa arvostetaan.

– Detroitia vastaan Lauri heitti kolmosen ohi, kun ottelua oli jäljellä alla minuutti. Aikalisälle tullessa hän katsoi kaikkia pelaajia silmiin ja sanoi, että minun on onnistuttava noissa heitoissa. Lauri vakuutti koko joukkueelle laittavansa seuraavan heiton koriin, muistelee Hoiberg.

– Päätin siinä samassa, että pelaamme viimeisen hyökkäyksen Laurille. Kuvio toimi hyvin. Lauri sai heittopaikan, eikä epäröinyt hetkeäkään. Kolmonen meni sisään ja voitimme ottelun pisteellä. Lauri on valmis ottamaan tärkeitä heittoja. Se on tärkeä ominaisuus pelaajalle.

Heittäjät heittävät, kuten Markkanen on usein itsekin sanonut. NBA:ssa menestyäkseen on myös oltava itsekäs. Se on asia, johon Markkanen ei ollut tottunut.

– Kauden loppua kohti mentäessä tuntui helpommalta ottaa heittoja myös vaikeammista paikoista. En tiedä olenko tarpeeksi itsekäs vielä, sitä pitää kysyä valmentajalta. Sanon kuitenkin, että olen mennyt siinäkin asiassa eteenpäin. En halua olla itsekäs pelaaja, mutta joskus myös se on taito-ominaisuus, että osaa pelata itsekkäästi, selittää Markkanen.

– Lauri tekee kentällä oikeita ratkaisuja, eikä hän pakota omia heittoja. Se on oikea tapa tulla sisään tähän liigaan ja ansaita kokeneempien pelikavereiden kunnioitus. Haluamme, että tulevaisuudessa Lauri on entistäkin aggressiivisempi, jos haluamme olla menestyvä joukkue, Hoiberg kuvailee.

