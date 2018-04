Valtteri Bottas oli Kiinan GP:n paras kuljettaja: ”Näillä otteilla hän on selvästi mestariehdokas”

Mercedeksen Valtteri Bottaksen suoritus Kiinan GP:ssä sai kovat hehkutukset Yle Urheilun Formula 1 –asiantuntijalta Jukka Mildhiltä.

Kolmosruudusta lähtenyt Bottas nousi heti lähdössä Kimi Räikkösen ohi toiseksi. Varikkopysähdys onnistui kisan alussa ja Mercedeksen suomalaiskuljettaja ohitti MM-sarjan pisteykkösen Sebastian Vettelin.

– Valitsisin kisan kuljettajaksi Valtterin. Häneltä ja tallilta kisa oli niin loistavaa työtä. Lähtö oli aivan suvereeni. Siellä oli hienoja ohituksia. Hän osoitti rohkeutta ja tuli se koko kauden alun odotettu peto esiin. Tämä oli ehkä viimeinen tilaisuus täydelliselle työlle, Mildh sanoi.

Bottas olikin matkalla voittoon, kunnes Toro Rosson kuljettajien kolarista johtuneen turva-autoepisodin jälkeen asema heikkeni. Red Bullin kuljettajat Daniel Ricciardo ja Max Verstappen ehtivät käydä varikolla vaihtamassa uudet renkaat. Tämän jälkeen Red Bullin kuljettajat olivat selvästi nopeampia. Ricciardo pääsi Bottaksesta ohi 10 kierrosta ennen loppua ja nappasi yllätysvoiton.

Mildh kehui Red Bullin varikkopysähdyksiä ja reagointeja, mutta nosti kympin arvoiseksi suoritukseksi Bottaksen varikkopysähdyksen.

– Sisääntulo- ja ulosajokierros varikkokäynnin ympärillä olivat ihan täydellisiä. Se oli superhieno suoritus kaiken kaikkiaan, Mildh sanoi.

Muutoin Mercedeksen kisaviikonloppu oli epäonnistunut. Tallitoveri ja hallitseva maailmanmestari Lewis Hamilton oli neljäs. Mercedes ei ole myöskään voittanut yhtään kauden kolmesta ensimmäisestä kisasta. Hamilton kuvaili kisan jälkeen Kiinan viikonloppua katastrofiksi.

– Hamilton oli tänään hyvin lammasmainen. Kaikki ei ollut varmasti omaa syytä. Autokaan ei toiminut. Valtteri teki hyvän työn. Toivottavasti hän pääsee paremmin loistamaan jatkossa, Mildh sanoi.

Bottas on noussut samalla MM-taistossa kolmanneksi. Hän on enää vain viisi pistettä perässä tallitoveriaan. Sebastian Vetteliin on matkaa 14 pistettä.

– Näillä otteilla Valtteri on selvästi mestariehdokas tälle vuodelle, Mildh korosti.

F1-sarja jatkuu kahden viikon päästä Azerbaidzanissa.

