Heidi Rautama löysi triathlonin ja harjoitusryhmän Kansalaisopiston kurssin kautta – "Ensimmäisen puolimatkan jälkeen voittajafiilis oli niin mieletön, että seuraavat viikot menivät hymy korvissa"

Sunnuntaiaamu Mäntsälässä on harmaan kolea ja ilmassa tuntuu tihkusateen uhka. Parin asteen lämpö ja puuskittainen tuuli ei houkuttele aamukävelylle, mutta se ei ole kuitenkaan pelottanut sisätiloihin kaikkia.

Viisi naista ja yksi mies nostelevat polkupyöriään rullien päälle urheilukentän laidalla. Toinen mies tarkkailee muiden tekemisiä. - Voidaanko mennä sisälle, kun on niin kylmä? pyörien luota kuuluu.

– Lähdette vain juoksemaan, niin tulee lämmin, mies naurahtaa ja antaa ohjeet, mitä vauhtia kenenkin pitäisi juosta.

Ryhmä lähtee kuuliaisesti matkaan. Edessä on 30 minuutin juoksu. Tämän jälkeen he hyppäävät pyörän selkään ja polkevat neljä 20 minuutin jaksoa niin, että vastusta nostetaan kahdesti. Lopuksi edessä on jälleen puolen tunnin juoksu.

Kyseessä on normaali yhdistelmäharjoitus näille harjoittelijoille, jotka vasta muutama vuosi sitten tutustuivat triathlonin maailmaan Mäntsälän kansalaisopiston ja “Triathlonin alkeet” -kurssin kautta.

Kuuden hengen ryhmä eri-ikäisiä ja eritaustaisia kuntoilijoita on pitänyt yhtä alkeiskurssista asti ja on saanut kurssin vetäjästä, Jarmo Rautiaisesta itselleen sopivan valmentajan. Yhteisharjoituksiin on vuosien aikaan osallistunut muitakin, mutta runko on pysynyt samana.

– Mitä muuta ihminen voi tehdä sunnuntaiaamuna kuin polkea kentällä pyörää, pohtii Heidi Rautama pyöränsä selässä ja jatkaa polkemista.

Yhteisiä harjoituksia on keskimäärin pari kertaa kuukaudessa viikonloppuisin, mutta kun kilpailukausi lähestyy, tahti kiihtyy. Rautiainen on tehnyt jokaiselle oman myös harjoitusohjelmansa, jota he saavat toteuttaa omien aikataulujensa mukaan.

Heli Hurskainen, Heidi Rautama, Riitta Rantanen, Tiina Tukiainen ja Niina Heikkinen polkevat. Jarmo Rautiaisen takana Janne Lampinen. Mikko Ahmajärvi / Yle

Yhteisharjoituksissa Rautiainen valvoo suojattiensa harjoittelua, ohjaa ja neuvoo, katsoo tarvittaessa jopa laktaattiarvoja ja pitää huolen, ettei vauhti kohoa liian kovaksi. Muina aikoina ryhmä turvautuu usein toistensa tukeen, kun taivaalta sataa räntää ja harjoitteluohjelma käskee lenkille.

– Yksin jäisi moni lenkki kesken tai rupeasi kesken kävelemään. Ryhmä tsemppaa tosi paljon, Riitta Rantanen myöntää.

Edellisenä päivänä ryhmä oli polkenut reilun kolmen tunnin pyörälenkin, mutta sunnuntaina harjoitus kestää “vain” kahden ja puolen tunnin ajan. Heidi Rautama myöntää, että aamulla ajatus yhdistelmäharjoittelusta maistui puulle, mutta kotiin jääminen ei ollut vaihtoehto.

– Tähän jää koukkuun, hän sanoo.

Ryhmässä moni on kokeillut muitakin kestävyyslajeja, mutta triathlonin monipuolisuus on vienyt mukanaan. Kolmen lajin harjoitteleminen on haaste, mutta se on samalla triathlonin suola. Ryhmän tavoitteena on osallistua kesäkuussa Lahden puolimatkan Ironman-kilpailuun, jossa uidaan 1,9 kilometriä, pyöräillään 90 kilometriä ja juostaan 21 kilometriä. Osalle Lahden kisa on kuitenkin vain välietappi, sillä elokuussa he osallistuvat Tallinnassa täydelle matkalle.

– Kumpikin kisa on tosi kova rypistys kuntourheilijalle. Paljon riippuu tietenkin siitä, onko tarkoituksena mennä vain läpi vai lähteekö tavoittelemaan jotain aikaa, mutta molempiin pitää harjoitella paljon, Rautiainen toteaa.

Itsekin lajin aktiiviharjoittelijana Rautiainen yhtyy valmennettaviensa mielipiteeseen siitä, että triathlon sopii varsin mainiosti kuntourheilijalle tai aloittelijallekin. Matkavalikoimia on monenlaisia, jos haluaa vain kokeilla kolmen lajin yhdistelemistä.

– Triahtlonin aloittamiseen ei periaatteessa tarvitse kuin uikkarit, lenkkarit ja jonkinlainen pyörä. Sillä pääsee alkuun, Rautiainen sanoo.

Jarmo Rautiainen Mikko Ahmajärvi / Yle

– Minun oli tarkoitus lähteä vain kokeilemaan, Heidi Rautama naurahtaa, kun kahden ja puolen tunnin harjoitus on ohi, hikipisarat ovat kuivuneet ja normaali väri on palannut hänen kasvoilleen.

Rautama ei ollut koskaan aiemmin harrastanut pyöräilyä tai uintia, mutta juoksusta hän oli aina tykännyt. Kymmenisen vuotta sitten enduro vei hänen sydämensä, mutta sekin on saanut viimeisen parin vuoden aikana väistyä triathlonin tieltä.

Rautama tietää, että kolmen lajin yhdistelmä on rankka harrastus, sillä siinä ei riitä, että pärjää yhdessä lajissa. Toisaalta juuri lajien vaihtelu ja itsensä voittaminen kiehtookin häntä. Mutta ilman Rautiaisen valmennusta tai ryhmänsä tukea hän tuskin olisi koskaan lähtenyt harjoittelemaan triathlonia, puhumattakaan kilpailemaan siinä.

– Olemme hitsaantuneet tosi hyvin yhteen ja yhteiset treenit ovat parasta. Silloin saa puristettua itsestään enemmän irti.

Ryhmäläisten harjoitusohjelmassa on yhteisharjoitusten lisäksi neljästä kuuteen omaa harjoitusta viikossa. Se on Rautaman kaltaiselle pienen lapsen vanhemmalle oma haasteensa. Hänen oma aikansa alkaa siinä vaiheessa, kun lapsi on mennyt nukkumaan.

– Se, että saa työn, perheen ja kaiken muun yhdistettyä tähän, on tosi vaikeaa ja välillä meinaa usko olla koetuksella. Olen joskus miettinyt, onko tässä mitään järkeä, kun ei aika riitä. Silloin on vain treenipäiviä vähemmän.

Rautama yrittääkin pitää aina mielessään sen, että harrastuksen täytyy olla ennen kaikkea hauskaa ja harjoittelun pitää viedä eteenpäin. Jos töissä on ollut tiukkaa, treenejä pitää höllätä, vaikka ohjelmassa lukisi mitä.

– Se, että muistaisi levätä, on yksi vaikeimmista jutuista tässä.

Heidi Rautama Mikko Ahmajärvi / Yle

Kun talvella pimeä on laskeutunut jo iltapäivällä ja pakkanen on kiristynyt 20 asteeseen tai loppusyksystä sataa vaakasuoraan ja tuuli tekee kävelystäkin hankalaa, tarvitsee kovaluontoisinkin harjoittelija suurta motivaatiota kammetakseen itsensä ulos harjoittelemaan.

Rautamalle tuollaiset olosuhteet ovat olleet triathlonin harrastamisessa pahinta. Juuri silloin hän on turvautunut harjoitusryhmäänsä ja sen omaan Messenger-viestiryhmään, jossa jaetaan niin ilot kuin surutkin, pettymykset ja onnistumiset.

– Sinne voi kiukutella, kun ei treenit maistu. Joku jaksaa aina tsempata ja kannustaa jaksamaan. Se on ihan tosi tärkeä tuki, hän toteaa ja myöntää, ettei toisaalta oma luontokaan anna periksi jättää treenit väliin ilman takia.

– Se on se päätös, että nyt minä menen. On mentävä. Se on ehkä tämän lajin yksi haasteista, että pitää vain olla itsekuria. Tässä lajissa kun ei riitä, että aloittaa treenit kahta kuukautta ennen kisaa. Koko talvi pitää jaksaa tehdä sitä pohjatyötä.

Rautama tekee yksin tai ryhmänsä kanssa paljon peruskestävyyslenkkiä juosten tai pyöräillen, pyörä-juoksu-yhdistelmiä ja pitkiä uintiharjoituksia. Ajallisesti näihin harjoituksiin saa uppoamaan aikaa kahdesta tunnista viiteen tuntiin.

– Aloittelijan kannattaa malttaa aloittaa hiljaa ja tehdä sitä peruskuntoa. Välillä tuntuu tosi tyhmältä tahkota sitä pk:ta kaksi, kolme, neljäkin tuntia, mutta se on kuitenkin kaikista tärkeintä.

Kun elokuun täysmatkan kilpailu lähestyy, yhdistelmäharjoitusten aika nousee parhaimmillaan seitsemään tuntiin. Rautama myöntää, ettei hän odota noita pisimpiä harjoituksia, mutta hän myös tietää, että yhdessä tehdyissä harjoituksissa aika kuluu nopeammin.

– Ne ovat samalla omaa aikaa ja sellaisia aivot narikkaan -tyyppisiä ratkaisuja. Sitä vain keskittyy siihen, että tekee treenin hyvin. Ja loppua kohti mielessä olla eniten mielessä ruoka. Mitä syödään tämän jälkeen, on yleisin ajatus, hän nauraa.

Heidi Rautama Mikko Ahmajärvi / Yle

Kun Rautama osallistui ensimmäiseen puolimatkan kilpailuunsa runsas vuosi sitten, oli hän täysin paniikissa. Rautamaa jännitti niin paljon, ettei uni tullut edellisenä yönä silmään ja hän melkein oksensi aamupalapöytään.

– Muistan sen edelleen aivan kuin eilisen päivän. Aivan sula paniikki päällä. Kilpailu toimi kuitenkin Rautamalle hyvänä oppina siitä, miten hänen kannattaa jaksottaa vauhtinsa uinti- tai pyöräilyosuuksilla, sillä näillä osuuksilla harvemmin kilpailuja ratkaistaan.

Viime kesänä hän teki puolimatkan kilpailussa tasapainoisen onnistumisen kaikilla osuuksilla, ja se antoi hänelle kipinän osallistua elokuussa myös täysmatkalle.

Lahden Ironman-kilpailu mietityttää Rautamaa jo etukäteen, sillä reitti on varsin mäkinen, ja sellaista harvemmin Suomessa nähdään. Hän on kuitenkin tämän takia tehnyt paljon mäkiharjoituksia niin juosten kuin pyörälläkin.

– Toivoisin, että Lahdesta tulisi hyvä tulos, niin se antaisi luottoa sinne elokuun täydelle matkalle. Jos menee ihan penkin alle, niin alkaa jännittää elokuu liikaa.

Aikaisemmin Rautama ei ollut seurannut triathlonia yhtään, mutta oman harrastuksen myötä suhtautuminen lajin huippuihin on kasvanut äärimmilleen. Samanlaista, helponnäköistä tekemistä hän haluaisi omiin suorituksiinsa, vaikka onkin miettinyt, että elokuun täysmatkan kisan jälkeen pitäisikin hetken taukoa aikataulutetusta harjoittelusta.

Toisaalta Rautama tietää, että mieli muuttuu usein rankan rypistyksen aikana. Kun maaliviiva on ylitetty, talven harjoitukset ovat unohtuneet ja kuin huomaamatta onkin alkanut jo suunnitella seuraavaa vuotta ja tulevia kilpailuja.

– Ensimmäisen puolimatkan jälkeen oma voittajafiilis oli niin mieletön, että seuraavat viikot menivätkin hymy korvissa ihan sen takia, että selvisin maaliin. Luulen, että elän sillä täysmatkan kisan tunteella sitten seuraavan puoli vuotta, Rautama nauraa.