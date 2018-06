Espanjan päävalmentajapotkut mieletön shokki juuri ennen MM-kisoja, asiantuntija ymmärtää tekoa: ”Tässä ei ollut kuin huonoja ratkaisuja”

Yle Urheilun jalkapalloasiantuntija Erkka V.Lehtola otti vastaan Espanjan maajoukkueen päävalmentaja Julen Lopeteguin potkut mielettömänä shokkina juuri ennen MM-avausta. Espanja aloittaa MM-kisat Venäjällä perjantaina Portugalia vastaan.

Real Madrid ilmoitti tiistaina, että Lopetegui on seuran uusi päävalmentaja. Espanjan jalkapalloliiton puheenjohtaja Luis Rubiales ei pitänyt ratkaisusta. Lopetegui teki viime kuussa jatkosopimuksen Espanjan kanssa vuoteen 2020.

– Julen on ammattilainen, mutta tämä ei ollut korrekti tapa. Emme voi sulkea silmiämme, Rubiales sanoi tilanteesta lehdistötilaisuudessa.

– Tämä on todellinen jättipaukku, Lehtola puolestaan kuvaa dramaattista ratkaisua.

Ennen tietoja potkuista katalonialaismediassa spekuloitiin, että Lopeteguin valinta aiheutti eripuraa Real Madridia ja FC Barcelonaa edustavien tähtipelaajien kesken. Lehtola ymmärtääkin jollain tasolla liiton ratkaisua. Toisaalta espanjalaismedian mukaan osa pelaajista oli kuitenkin pyrkinyt estämään Lopeteguin potkut.

– Tilanne on Katalonian ja Espanjan välillä sekä Real Madridin ja Barcelonan välillä on tulenarka joka kerta. Sitten, kun maajoukkuevalmentaja siirtyy Real Madridiin, niin se aiheuttaa aina paljon kohinaa ja tunnemyrskyjä varsinkin tällaisessa ajankohdassa, Lehtola sanoo.

– Ymmärrän, että liitto reagoi. Jos ei olisi reagoinut, niin sekin olisi ollut huono. Tässä ei ollut kuin huonoja ratkaisuja tehtävänä, Lehtola mietti.

Lopeteguin alaisuudessa Espanja ei hävinnyt yhtään kahdestakymmenestä pelistään. Voittoja oli tullut 14. Kuusi kertaa Espanja pelasi tasapelin. 2000-luvun kestomenestyjä alkoi näyttää taas mestarisuosikilta Venäjän MM-kisojen lähestyessä.

Potkut kaksi päivää ennen MM-avausta ovatkin Lehtolan mukaan pahimmillaan murskaava tilanne pelaajille.

– On varmasti pelaajia, jotka ovat tykänneet Lopeteguista ja on isoja tunteita pelissä. On siis erittäin vaikea päästä normaalilla fiiliksellä pelaamaan avauspeliä, Lehtola painottaa ja muistaa vastaavan tilanteen omalta peliuraltaan.

– Kauden lopussa oli edessä ratkaisupelit, että nousemmeko liigaan vai emme. Meidän valmentaja erotettiin muutama päivä ennen peliä. Ainakin minun oli mahdoton päästä tavalla pettymyksestä yli, koska tykkäsin valmentajasta.

Liittopomo Rubiales vakuutti lehdistötilaisuudessa, että oli puhunut pelaajille erottamisratkaisusta. Hän ei kuitenkaan halunnut paljastaa vielä uuden päävalmentajan nimeä. Espanjalaismediassa ykkösehdokkaaksi nostettiin Real Madridin entinen kapteeni ja nykyinen Espanjan jalkapalloliiton urheilujohtaja Fernando Hierro. Lisäksi esille nostettiin nykyinen alle 21-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Albert Celades.

Lehtola näki uuden valmentajan tilanteen hyvin hankalana.

– Mihinkään muutoksiin ei ole mahdollisuutta. Olisi idiotismia muuttaa sitä, mitä Lopetegui on luonut. Pitää hyvin nopeasti pystyä vakuuttamaan, että uuden valmentajan johdollakin on sauma ja tyynnyttelemään pelaajien tunnemyrskyt, Lehtola sanoo.

– Ratkaisevaksi nousee se, kuinka paljon liitto on oikeasti pystynyt neuvottelemaan pelaajien kanssa koko jutusta ennen kuin korvaaja ilmoitetaan.

