Tökerö toiminta johti Espanjan päävalmentajan potkuihin, Juha Malisen mukaan Hierro joutuu karmeaan paikkaan MM-kisoissa: "Sekasorto on vasta synnytetty"

Jalkapallon MM-kisojen ennakkosuosikkeihin kuuluva Espanja vaihtoi valmentajaa vain kaksi päivää ennen kisojen avausottelua. Julen Lopetegui sai yllättäen potkut ja hänen tilalleen päävalmentajaksi valittiin Fernando Hierro.

Päätöksen taustalla on Lopeteguin tekemä sopimus espanjalaisen suurseuran Real Madridin kanssa. Viime kuussa hän oli tehnyt jatkosopimuksen Espanjan jalkapalloliiton kanssa, mutta Realin sopimustarjous muutti mielen.

– Tämä on ihan ääriratkaisu, koska valmentaja on muokannut ja valmistanut joukkueen kisoihin. MM-kisoihin valmistaudutaan neljä vuotta. Käytännössä joukkue on nyt valmis, joten potkuille täytyy olla todella painavat syyt, sanoo Suomen nuorten maajoukkueita valmentava Juha Malinen.

– Kysymys on luottamuksesta, joka on menetetty.

Espanjan jalkapalloliiton puheenjohtaja Luis Rubiales oli käärmeissään, kun Lopetegui käänsi kuukaudessa takkiaan maajoukkueessa jatkamisen suhteen. Malisen mukaan sopimuksia uusiin valmennuspesteihin tehdään usein edellisen työn ollessa vielä käynnissä, mutta Lopeteguin toiminta oli tökeröä.

– Jos on juuri tehnyt jatkosopimuksen ja sitten päätyy tekemään jonkun toisen osapuolen kanssa uuden sopimuksen, se antaa hairahtavan kuvan valmentajan työskentelystä, Malinen sanoo.

Espanjan jalkapalloliiton puheenjohtaja Luis Rubiales (vas.), Julen Loetegui ja Fernando Hierro juhlistivat Lopeteguin jatkosopimusta 22. toukokuuta. AOP

Myös osa pelaajista menetti luottonsa Lopeteguihin, kun uutinen siirrosta Realiin tuli ilmi. Tilannetta ei helpottanut, että Espanjan maajoukkue on monesti jakautunut Real Madridia ja FC Barcelonaa edustavien pelaajien leireihin. Taustalla on Espanjan ja Katalonian tulenarka tilanne.

– Jos maajoukkueen päävalmentaja lähtee toiseen näistä leireistä hieman hämärissä oloissa, työskentelymahdollisuudet ovat menneet. Lopeteguin on täytynyt tietää, että tämä saattaa aiheuttaa isoja juttuja. On aivan turha alkaa selitellä tai hämmästellä tässä vaiheessa.

Hierro "kivuttomin vaihtoehto"

Espanjan uudeksi päävalmentajaksi palkattiin Fernando Hierro, joka on työskennellyt vajaan vuoden Espanjan jalkapalloliiton urheilujohtajana. Malisen mielestä ratkaisu on järkevä.

Hierro aloittaa pestissään vain kaksi päivää ennen MM-kisojen avausottelua Portugalia vastaan. Tilannetta helpottaa, että Hierro on Espanjan maajoukkueen entinen kapteeni, jota joukkueessa varmasti arvostetaan.

– Hierro tietää toimintatavat, tuntee pelaajat ja hänet tunnetaan. Olennaisinta on, että hän on ollut maajoukkuetoiminnassa mukana jonkun aikaa urheilujohtajana. Tämä on kivuttomin vaihtoehto, joka ei tuo lisää huomiota mihinkään ylimääräiseen ja uuteen asiaan, Malinen sanoo.

Malisella itsellään on kokemusta hieman samanlaisesta tilanteesta. Hänet palkattiin Suomen alle 19-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajaksi vain neljä kuukautta ennen EM-kotikisoja.

Suomen alle 21-vuotiaiden ja alle 19-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja Juha Malinen. AOP

Hierro joutuu kovaan paikkaan. Yleensä valmentajanvaihdos tehdään, kun tilanne on ollut pidempään tulehtunut tai jollain muulla tavalla vaikea.

– Nyt tässä ei ole kyse siitä, vaan sekasorto on vasta synnytetty. Tilanne on huomattavasti haastavampi kuin normaalissa valmentajanvaihdoksessa.

– Hierron on ihan turha lähteä viemään uusia linjauksia, koska siihen ei ole aikaa. Henkinen tuki on varmasti se tärkein asia.

Espanjaa pidettiin ennen Lopeteguin potkuja yhtenä MM-kisojen mestarisuosikeista. Vieläkö Espanjasta voi puhua kultakandidaattina?

– Tällainen yhteinen ongelma voi yhdistää joukkuetta, siinä on Espanjan mahdollisuus. Menestys ei ole pelaajien tasosta kiinni vaan nyt liikutaan henkimaailman asioissa. Tässä on monta kysymysmerkkiä.

Lue myös:

Mestarisuosikin ympärillä kriisi – Espanjan luotsille potkut vain hetki ennen MM-avausta

Ex-maajoukkuekapteeni Fernando Hierrosta Espanjan uusi päävalmentaja

Espanjan päävalmentajapotkut mieletön shokki juuri ennen MM-kisoja, asiantuntija ymmärtää tekoa: ”Tässä ei ollut kuin huonoja ratkaisuja”