Veikkausliigassa väsynyt suomalaisvalmentaja lähti Ghanaan ja yllättyi lähes kaikesta – Juha Pasoja koulii Afrikan huippumaan kovimpia lupauksia Euroopan kentille: ”En osannut yhtään varautua”

Maaliskuun lopussa suomalainen jalkapalloyhteisö koki yllättävän uutisen. Vaikean kauden jälkeen Veikkausliigasta Ykköseen pudonnut JJK tiedotti, että päävalmentaja Juha Pasoja jatkaa uraansa ulkomailla. Neljä kautta kettupaitoja luotsannut Pasoja siirtyi valmentajaksi Ghanan pääsarjaan nousijajoukkue Dreams FC:n riveihin. Aikaa Ykkösen sarjakauden alkuun oli ilmoitushetkellä vain kuukausi.

Ensimmäisen kerran Ghanasta oli otettu yhteyttä Pasojaan jo syksyllä 2016, mutta JJK oli nousemassa Pasojan johdolla Veikkausliigaan. Tuolloin tarjottu sopimus oli Pasojan kannalta myös liian lyhyt. Tänä keväänä sauma oli parempi. Entiselle maajoukkuepuolustajalle kaksi edelliskautta JJK:n peräsimessä olivat olleet rankkoja.

Seuran taloudellinen tilanne oli vaikea. Kentällä riitti hankaluuksia kapealla pelaajamateriaalilla. JJK:n nuori joukkue jäi Veikkausliigassa viime kaudella heti alusta muiden jalkoihin, eikä pystynyt pitämään paikkaansa maan korkeimmalla sarjatasolla enää toista kautta.

– Vaikka vuonna 2016 noustiin Ykkösestä liigaan, niin siinä oli tiettyjä haasteita. Veikkausliiga-kausi oli viime vuonna todella raskas. Minulla olisi ollut vielä tämä kausi JJK:n kanssa sopimusta jäljellä, mutta jo syksyllä tämä vuosi alkoi näyttää todella vaikealta. Alkoi olla takki tyhjänä, Pasoja kuvailee Yle Urheilulle puhelimitse Ghanasta.

– Tarvitsin muutosta. Ghana-juttu oli mahdollisuus siihen. Minulla oli ollut aina ajatus ulkomailla valmentamisesta. Ei ollut periaatteessa väliä, missä päin olisi.

AOP

Vauhti pysähtyi paikan päällä

JJK suhtautui myötämielisesti Pasojan lähtöön. Sen jälkeen kemiläislähtöisellä Pasojalla oli lähes heti edessä suuri hyppy tuntemattomuuteen. Hän matkusti 11. huhtikuuta pääkaupunki Accraan. Tässä vaiheessa kova vauhti hidastui roimasti. Mutkia alkoi tulla matkaan. Pasoja tuotiin Ghanaan niin nopealla hälytyksellä, että suomalaisvalmentajalle ei ehditty hoitaa kuin 30 päivän pikaviisumi.

Virallisia pelejä valmentaakseen Pasoja tarvitsi vielä oleskelu- ja työluvat kuntoon. Ghanassa paperihommat eivät olleet mikään helppo juttu. Seuran palkkaama autokuski kuljetti Pasojaa eri paikkoihin ympäri Accraa ennen kuin vasta kuukauden päästä paperit olivat kunnossa. Ensimmäisen pelin Pasoja virallisesti valmensi 20. toukokuuta, lähes kaksi kuukautta JJK:n tiedotteen jälkeen.

– Tämä on aika vanhoillinen maa asioiden hoitamisessa, Pasoja naurahtaa kokemuksilleen jälkikäteen.

– Täällä ei hirveästi tietoteknologialla pelata. Papereilla pelaillaan täällä ja niitä pitää itsekin viedä virastosta toiseen, kun ei tiedä, miten posti toimii.

Täällä on jo yli 50 päivää syönyt kanaa ja riisiä tai kanaa ja ranskalaisia, niin se on alkanut tökkiä jo tässä vaiheessa.

Pasoja myöntääkin, että koti-ikävä on arjessa iskenyt. Kaksi lasta ja vaimo olivat juurtuneet niin hyvin Jyväskylään seitsemän vuoden aikana, että he eivät lähteneet mukaan mahdollisesti tuuliseenkin valmentajan arkeen. Yhteys on pysynyt videopuheluiden avulla.

– Olen osannut valmistautua, mutta totta kai on perhettä ikävä, Pasoja toteaa ja kertoo myös toisesta kaipuustaan.

– Suomalaista ruokaa on myös ikävä. Kyllä esimerkiksi perunamuusi ja lihapullat maistuisi tai suomalaiset perinneruuat laidasta laitaan. Täällä on jo yli 50 päivää syönyt kanaa ja riisiä tai kanaa ja ranskalaisia, niin se on alkanut tökkiä jo tässä vaiheessa, Pasoja hymähtää.

Juha Pasoja Dreams FC

Yksittäisyritteliäisyyttä jalkapallohiekoilla ja -viheriöillä

Jalkapalloelämässäkin on riittänyt totuttelua. Dreams FC harjoittelee enimmäkseen pääkaupunki Accrassa hiekkakentällä. Pelit ja viimeistelyharjoitukset käydään kuitenkin 45 minuutin päässä vuoristoilla Dawun kaupungissa. Sieltä löytyy nurmikentällä varustettu stadion, jonne mahtuu viisi tuhatta katsojaa. Hiekkakentällä harjoittelu on tuttua pelaajille, joten asiassa on ollut sopeutumista vain valmentajalle. Suomen kylmyydestäkin usein löytyvät kuitenkin vähintään tekonurmet aikuisjoukkueille. Pasoja onkin joutunut miettimään osan vaativimmista harjoitteistaan uusiksi.

Alkukausi Dreams FC:lle on ollut mainio. Nousijajoukkue on kärkikamppailussa. Mestaruutta varten Pasojaa ei kuitenkaan joukkueeseen hankittu. Dreamsiin haalitaan afrikkalaisen huippujalkapallomaan Ghanan kovimpia lupauksia.

Joukkueessa pelaa viisi alle 20-vuotiaiden maajoukkuepelaajaa, jotka valmistautuvat myös samalla ensi kesän MM-kisoihin. Reservistä ja nuorten joukkueesta löytyy puolestaan alle 17-vuotiaiden maajoukkuepelaajia. Pasojan tehtävänä on koulia nuoria jalkapalloilijoita sen verran, että heidät voidaan myydä eteenpäin Euroopan sarjoihin. 41-vuotias Pasoja havaitsi heti ensimetreillä, että tehtävä ei ole läpihuutojuttu.

– Ensimmäisenä pisti silmään, että täällä pelataan yksilöiden kautta. Joukkuepelaaminen on kaukana perässä. Euroopassa peli perustuu joukkueena toimimiseen. Täällä jokainen ajattelee vain omaa parastaan, Pasoja muotoilee ja vertaa joukkueensa tasoa niin, että jotkut Ykkösenkin joukkueet voisivat heidät voittaa heikon taktisen osaamisen takia. Pelaajat ovat kuitenkin sen verran lahjakkaita, että voisivat pärjätä erittäin hyvin Suomessa ja muuallakin Euroopassa.

Toivottavasti kukaan ei suutu, mutta taitaa olla afrikkalainen tapa, että asioita ei suunnitella hirveän pitkälle.

Pasoja korvasi tehtävässään Karim Ziton, joka valmentaa juurikin Ghanan alle 17-vuotiaiden maajoukkuetta. Pasojan mukaan Zitolle tuplapesti olisi ollut liikaa, joten suomalainen päätettiin palkata. Zito jäi kaikesta huolimatta seuran johtoportaaseen. Lukuisat eri seurajohtajat ovat olleetkin Pasojalle suurin haaste jalkapallokentillä.

– Meillä on hirveästi kaikennäköisiä pomoja ja johtajia. Heidän roolitus on erittäin sekava. En ole tätä vielä täysin hahmottanut. Kun kysyy mitä vaan, se menee aika monesti niin, että sinä olet päävalmentaja ja se on sinun tehtävä. Sitten olen vaikka, että aletaanpa tilata bussia. Kyllä joku ottaa sen tehtäväkseen, Pasoja toteaa.

– Seura on suhteellisen ammattimaisesti hoidettu, mutta suurimmat haasteet ovat organisoinnissa ja suunnitelmallisuudessa. Toivottavasti kukaan ei suutu, mutta taitaa olla afrikkalainen tapa, että asioita ei suunnitella hirveän pitkälle.

Kulttuurishokki on siis ollut melkoinen sekä kentällä että kentän ulkopuolella.

– On tässä ollut sulateltavaa elämisessä ja jalkapallossa, oikeastaan kaikessa. En osannut yhtään varautua. Aika vähän tietoa Ghanasta löytyi netistä. Oli vaikea luoda mielikuvia maasta ja jalkapallosta. Tämä oli iso harppaus. Pikku hiljaa alkaa kuitenkin ymmärtää paikallisia, Pasoja kertoo.

– Tämä on hirveä vastakohtien maa. Ihmisillä, joilla on rahaa, on myös valtaa. He osaavat sitä myös käyttää. Sitten on perusduunareita, joita näkyy tuolla teiden varsilla. He myyvät hedelmiä ja mehuja ja asuvat vaatimattomammin.

📷Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.



Yesterday's disappointment is out of the way and now Pasoja and the lads are back at it again for the next one💪🏿.#StillBelieve pic.twitter.com/LUzIrmSsMW — Dreams Football Club (@DreamsFootballC) 31. toukokuuta 2018

”Uskon, että Suomeen tulee kokeneempi valmentaja”

Kun pikku hiljaa on maan koukeroihin totuttu, niin Pasoja myöntää elävänsä ainakin jonkinlaista unelmaa Dreams FC:ssä. Hänen sopimuksensa ”unelmien joukkueen” kanssa on mallia 1+1. Jatkosta on tarkoitus päättää yhdessä seuran kanssa kuukausi ennen sarjan päättymistä eli syyskuun tietämillä.

– Kyllä tämä siinä mielessä on unelmien täyttymys, että ei turhia ole puhunut ulkomailla valmentamisesta. Toki täältä on tarkoitus päästä jonnekin isompiin ympyröihin. Mutta en ikinä sulje ovia takanani. Katsotaan, mihin seuraavaksi tie vie, Pasoja muotoilee.

Omien sanojensa mukaan Pasoja on saanut Ghanassa sen, mitä lähtikin hakemaan. Etäisyyttä suomalaiseen jalkapalloon ja hieman aikaa pohdinnalle siitä, mitä olisi voinut itse tehdä paremmin JJK-vuosina.

– Uskon, että Suomeen tulee askeleen kokeneempi valmentaja, Pasoja painottaa.

– Täällä on esimerkiksi hyvin aikaa pyöritellä kaikkea erilaisilla systeemeillä, joilla en ole aiemmin peluuttanut. Se aukaisee hyvin silmiä. Oppii analysoimaan enemmän pelaajaprofiileja ja sitä, minkälaista tarvitaan mihinkin ryhmitykseen. JJK:ssa meni vain päivästä toiseen, eikä tarvinnut miettiä tuollaisia asioita.

JJK:n kohdalla Pasojan syksyinen ennustus on käynyt toteen. Joukkue on vajonnut Ykkösessäkin häntäpäähän. Seitsemän kierroksen jälkeen JJK on sarjajumbona ja on ottanut vasta yhden voiton. Pasojalla riittää kuitenkin uskoa vanhaan joukkueeseensa, ja vetovastuun ottaneisiin entisiin apuvalmentajiinsa Mikko Manniseen ja Janne Korhoseen. Ja miksipä ei luottaisi, sillä Pasoja itse ehdotti seurajohdolle Mannista ja Korhosta valmennuskaksikoksi.

– Luotan, että Korhonen ja Manninen osaavat sekä pystyvät hoitamaan homman. Tarvittava määrä pisteitä sarjassa pysymiseen tullaan saamaan, Pasoja päättää.