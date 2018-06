Miten käy, kun toisiinsa kyllästyneet supertähdet Ronaldo ja Ramos vääntävät tänään vastakkain? "Kaikkien urheilua rakastavien pitää nähdä tämä ottelu"

Jalkapallon MM-kisojen perjantain ottelut huipentaa kahden kovan joukkueen vääntö Espanjan ja Portugalin välillä. Ennen ottelua on paljon kohistu kenttien ulkopuolisista asioista, kuten Espanjan shokeeravasta valmentajan vaihdosta tai Portugalin suurseuran Sportingin ongelmien leviämisestä maajoukkueeseen.

Peliviheriöllä katseet kiinnittyvät kuitenkin kahden seuratoverin kovaan vääntöön. Espanjan puolustuksessa Sergio Ramos yrittää pysäyttää Portugalin Cristiano Ronaldon.

Jo valmiiksi kuuman kahden Real Madridin pelaajan keskinäinen vääntö puhuttaisi, mutta seurajoukkuekauden tapahtumat ovat lisänneet polttoainetta keskustelulle.

Ramos ja Ronaldo arvostivat toisiaan pitkään Madridissa, mutta päättynyt kausi muutti tilannetta. Kausi lähti nihkeästi Realilla käyntiin. Espanjalaismediat uutisoivat johtavien pelajaien välirikosta. Ramos näkee itsensä seuran kautta, kun Ronaldo taas näkee itsensä oman persoonansa kautta.

Joulukuussa Ramos myönsi, että heillä oli Ronaldon kanssa erilaisia mielipiteitä. Samaan hengenvetoon kovaluinen Ramos vakuutti, että he vetävät yhtä köyttä.

Keväällä ongelmallinen tilanne nousi jälleen esiin Mestarien liigan finaalin jälkeen, kun Ronaldo herätti kohun puhumalla Real Madrid -vuosistaan menneessä aikamuodossa. Supertähti veti huomion jälleen itseensä, vaikka Madridin valkoiset olivat juuri voittaneet historallisesti kolmannen kerran peräkkäin Mestarien liigan.

Mutta mitä tapahtuu nyt, kun Ronaldo ja Ramos ovat köyden eripäissä?

Ronaldolle Venäjän MM-kisat ovat suuri näyttämö. Hän on voittanut kahden vuoden takaisen Euroopan mestaruuden jälkeen käytännössä jalkapallokentillä kaiken muun paitsi maailmanmestaruuden.

Nälkää riittää varmasti edellisistä kisoista. Ronaldo on tehnyt kolmissa edellisissä MM-kisoissa 13 otteluun vain 3 maalia.

Ramos puhui vielä lehdistötilaisuudessa kauniisti joukkuetoveristaan. Ramos muistutti, että ottaisi Ronaldon mieluusti Espanjan joukkueeseen kuin näkisi hänet vastustajan riveissä.

- Hän päätti kauden uskomattomassa kunnossa. Cristiano on jatkuva uhka, Ramos sanoi.

Ramos käänsikin odotuksensa siihen, että perjantai-iltana olympiakaupunki Sotshissa nähdään upea kamppailu.

- Kaikkien urheilua rakastavien pitää nähdä tämä ottelu. Peli tulee olemaan kaunis. Toivon, että Cristiano ei ole parhaimmillaan, Ramos totesi.

Portugali-Espanja TV2:ssa ja Yle Areenassa kello 20.30 alkaen perjantaina 15.6.

Lähteet: Marca, Four Four Two, Financial Times