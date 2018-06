Espanjan kapteeni on maailman vihatuimpia urheilijoita, jota vastustajat silti kunnioittavat – Sergio Ramos jakaa mielipiteet, mutta välittää vain voittamisesta

Sergio Ramosin sormiin on tatuoitu neljä numeroa. 35 ja 32 ovat pelinumeroja Sevillasta, 19 maajoukkuedebyytistä. 90+ muistuttaa lisäajan maalista, joka ratkaisi Real Madridin kymmenennen Mestareiden liiga -voiton finaalissa Atlético Madridia vastaan.

Yhdessä ne kertovat tiivistetysti hänen tarinansa. Niiden maalaama kuva on kuitenkin pintapuolinen, ja huolitellusta ulkonäöstään sekä tatuoidusta vartalostaan huolimatta Ramos on pelaajana ja ihmisenä kaikkea muuta kuin pinnallinen. Espanjan jalkapallosankari, Real Madridin kapteeni, perheenisä ja yksi maailman parhaista puolustajista lukeutuu samalla planeetan vihatuimpiin urheilijoihin.

Maailman parhaan puolustajan titteliin liitetään usein tiettyjä perinteikkäitä piirteitä. Rauhallisuus, kylmäpäisyys ja nimenomaan puolustusvoittoinen pelaaminen ovat varmasti niitä odotetuimpia ominaisuuksia. Tällä hetkellä tuota arvonimeä kantavan Ramosin profiiliin sopii korkeintaan ensimmäinen, sekin vain ajoittain.

Sergio Ramos on toppari, joka ratkaisee otteluita kentän molemmilla rangaistusalueilla. Hän on ollut Espanjalle historiallista kansainvälistä menestystä tuoneen sukupolven tukipilari ja samaan aikaan häikäilemätön kuumakalle.

Elämää suuremmaksikin hahmoksi kuvailtu Ramos osallistuu kaikkiin pelin vaiheisiin ja voi yhden ottelun sisällä näyttäytyä sekä nerona että idioottina.

– On puolustajia, joilla on poikkeukselliset tekniset taidot. Joillain, kuten Fabio Cannavarolla, on ainutlaatuista osaamista puolustuspelaamisessa. Jotkut, esimerkiksi Franco Baresi, loistavat puolustuslinjan johtajina, kun taas toiset elävät vahvasta persoonastaan. Jos sitä kaikkea - tekniset taidot, fyysisen voiman, luonteen ja johtajuuden - arvioi yhdessä, niin Sergio Ramos on kokonaisvaltaisesti maailman paras puolustaja, Real Madridin entinen manageri Carlo Ancelotti on kuvaillut.

Monesti näyttää siltä, että Ramosin tapauksessa ei ole keskitasoa, harmauttakin enintään sääntöjen tulkinnassa. Silloin kun pelissä on eniten, hän on vahvimpia ehdokkaita nousemaan valokeilaan - tavalla tai toisella.

Kun Real Madrid hankki Ramosin ensimmäisen "Galáctico"-aikakautensa ainoana kotimaisena pelaajana, harva tuskin osasi odottaa hänen nousevan näin merkittäväksi pelaajaksi legendaarisen seuran historiassa. Pitkätukkaisesta ja teini-ikäisestä puolustajasta on kasvanut seuraikoni, joka kaikkien käsittämättömienkin temppujensa jälkeen on säilyttänyt paikkansa jättiläisseuran takalinjoilla 13 vuoden ajan.

"Päätin todistaa kaikkien epäilykset vääriksi"

– Isoisäni ja isäni sanoivat aina, että niin kauan kun kellossa on edes sekunti, on toivoa. Se asenne on ehdoton vaatimus, ja se on aina ollut seuramme henki.

Ramos on ollut näiden sanojensa mittainen mies. Jalkapallohistoriassa on monta myyttistä tähtipelaajaa, jotka astuvat esiin tärkeimmillä hetkillä. Kun panoksena on mestaruus tai tärkeitä sarjapisteitä, jokainen joukkue uskoo eniten johtaviin pelaajiinsa. Real Madridissa se vastuu on henkilöitynyt Cristiano Ronaldoon, mutta Ramos on tehnyt keskuspuolustajaksi joukkueelleen ällistyttävän määrän huipputärkeitä osumia.

Kun Real Madrid vuonna 2014 pelasi Mestareiden liigan välierää vieraskentällä Bayern Müncheniä vastaan, Ramos teki päällään kaksi maalia, jotka laittoivat silloisen hallitsevan mestarin laulukuoroon ja veivät Madridin loppuotteluun 12 vuoden tauon jälkeen.

Lissabonin finaalissa vastaan tuli paikallisvastustaja Atlético, joka johti ottelua lisäajalle asti. Siellä, juuri kun Madridin unelma oli murusina, Luka Modricin kulmapotku tavoitti Ramosin, jonka tasoitus venytti ottelun jatkoajalle. Loppu on historiaa, sillä väsynyt ja kaikki vaihtonsa johdon puolustamiseen käyttänyt Atlético pilkottiin palasiksi Real Madridin edetessä 4-1-voittoon ja mestaruuteen.

Kahta vuotta myöhemmin Ramos oli samojen joukkueiden seuraavassa finaalikohtaamisessa Realin ainoa maalintekijä ja onnistui myös rangaistuspotkukilpailussa.

Kun Real vuonna 2017 voitti La Ligan kolmen pisteen erolla ennen Barcelonaa, Ramosin maali El Clásicon lisäajan kolmannella minuutilla nosti Madridin arvokkaaseen tasapeliin, joka korostui, kun pisteitä ynnäiltiin tasaisen mestaruustaistelun loppumetreillä. Toukokuussa hän johdatti joukkueen Mestareiden liigan voittajaksi jo kolmannen kerran peräkkäin.

Elokuussa 2016 Espanjan Super Cupissa Ramosin maali - tietysti lisäajan kolmannella minuutilla - tasoitti pelin Sevillaa vastaan ennen kuin Real Madrid rynnisti jatkoajalla mestariksi. Joulukuussa 2014 Ramos teki voittomaalin, kun Madrid voitti seurajoukkueiden maailmanmestaruuden Marokossa. Jo vuonna 2007 juuri hänen maalinsa El Clásicossa ratkaisi mestaruuden Real Madridille.

Ramos on poikkeuksellinen maalintekijä - ei vain puolustajaksi, vaan ylipäänsä jalkapalloilijaksi. Kaiken lisäksi Bayern-välierästä alkaen Ramos on tehnyt 27 maalia, joista 20 ovat syntyneet joko tappioasemassa tai tasatilanteessa.

– Hyvä esimerkki edellyttää hyviä suorituksia, kovaa työtä ja kaikkensa antamista. Sitä on näytettävä nuoremmille pelaajille, jotta voi vaatia heiltä samaa. Olen onnellinen mahdollisuudestani johtaa tätä joukkuetta, Ramos on sanonut.

Jollain tavalla Ramos onnistuu aina tekemään itsestään supersankarin tärkeimmällä mahdollisella hetkellä. Henkisesti hän on timantinkova urheilija, jolle vastoinkäymiset ovat väistämättä vain polttoainetta.

Parhaiten se nähtiin vuonna 2012, jolloin Ramos epäonnistui pahasti rangaistuspotkussa Mestareiden liigan välierässä. Kahta kuukautta myöhemmin pelattiin samaa vaihetta EM-lopputurnauksessa ja Ramos halusi välttämättä päästä ampumaan rangaistuspotkukilpailussa.

– Tietyissä tilanteissa on pelaajia, joilla on täysi luotto itseensä ja haluavat kantaa valtavan vastuun. Olen pystynyt kantamaan sen vastuun läpi koko urani. Joskus olen onnistunut siinä paremmin, joskus huonommin, Ramos perusteli.

Ramos ei kuitenkaan vain mennyt ampumaan edellisen kalliin epäonnistumisen ollessa yhä tuoreessa muistissa, vaan teki maalin. Eikä mitä tahansa maalia, vaan hän sijoitti pehmeällä, alakierteisellä nostolla pallon keskelle Portugalin verkoa. Myöhemmin Ramos sanoi kertoneensa suunnitelmastaan joukkuetoveri Raúl Albiolille jo ennen rangaistuspotkukilpailua.

– Olin suunnitellut sen valmiiksi Mestareiden liigassa tulleen epäonnistumisen aiheuttaman tuskan vuoksi. Suurin ongelma ei ollut epäonnistuminen, vaan se, että ihmiset kyseenalaistivat kykyni onnistua painetilanteessa. Se oli kolaus ylpeydelleni, joten päätin jo silloin todistaa kaikkien epäilykset vääriksi.

Ramos on ainoa puolustaja, joka on tehnyt maalin kahdessa Mestareiden liigan loppuottelussa. La Ligassa kukaan muu puolustaja ei ole onnistunut maalinteossa 14 peräkkäisellä kaudella.

Kaikella loistolla on kuitenkin pimeä kääntöpuolensa. Ramosin tapauksessa on harmillista, että juuri siitä hänet ehkä parhaiten tunnetaan.

Pahamaineinen puolustaja

Sergio Ramosin ja portugalilaisen Pepen muodostama topparikaksikko terrorisoi Real Madridin vastustajia pitkän aikaa. Se tapahtui osin laadukkaalla puolustamisella, mutta monesti myös kirjaimellisella pelon ilmapiirillä. Parivaljakon tavaramerkki nimittäin oli se, että kattila saattoi räjähtää hetkenä minä hyvänsä.

Seuran jo jättänyt Pepe saattaa olla kaksikosta jopa pahamaineisempi. Pelaaja, jonka sekoaminen La Ligan ottelussa Getafea vastaan vuonna 2009 johti kymmenen ottelun pelikieltoon. Myöhemmin hän sai punaisen kortin törkytaklauksesta Mestareiden liigan ottelussa Barcelonaa vastaan ja astui Lionel Messin käden päälle totutun tunteikkaassa El Clásicossa.

Vaikka Pepen rikkeet olivat näyttävämpiä ja tuomittavampia, Ramosin kyseenalainen ansioluettelo pahamaineisena kamppailupelaajana hakee vertaistaan.

Kun Ramos vuonna 2005 siirtyi Real Madridiin, hän sai heti sarjakauden ensimmäisen kuukauden aikana kaksi punaista korttia kymmenen päivän sisällä. Debyyttikauteen mahtui kaikkiaan neljä ulosajoa, jotka toimivat alkusoittona myöhemmälle korttikokoelmalle.

Ramos on taannut itselleen suihkurauhan keräämällä tähänastisen Madrid-uransa aikana uskomattomat 24 ulosajoa.

– Sergio Ramos on urani vaikein vastustaja. Hän on todella vahva, kokenut ja kilpailuhenkinen, Barcelona-tähti Luis Suárez on sanonut.

Ramos on nähnyt punaista viidessä El Clásicossa, useammin kuin kukaan muu. Viime joulukuussa 19:s punainen kortti La Ligassa rikkoi Espanjan pääsarjan ennätyksen. 32-vuotiaana pelaajana Ramosilla lienee vielä muutama vuosi aikaa kartuttaa saldoaan.

Aivan kuten Pepen tapauksessa, Ramosin heikkous on hänen potentiaalissaan menettää malttinsa silmänräpäyksessä. Ulosajoista osa on selkeitä suoria punaisia kortteja, mutta mukaan mahtuu myös iso liuta kahta varoitusta seuranneita suihkukomennuksia. Muutamien sekoamistensa lisäksi Ramos myös tekee tasoiselleen pelaajalle yllättävän paljon yksinkertaisesti kelvottomia taklausyrityksiä.

Tällä osa-alueella hän kärsii suurimmasta vahvuudestaan, eli silmittömästä halustaan menestyä ja voittaa: mestaruudet, ottelut, kaksinkamppailut. Ramosin tapa käsittellä epäonnistunutta rangaistuspotkuaan seuranneen irvailun kuvaa sitä, miten hän reagoi ottelun sisällä takaiskuihin ja provosointiin. Ramosilla on pakottava tarve selättää haasteensa ja vaientaa epäilijänsä.

Pikkupoikana Sevillassa Ramos ihastui paikalliseen härkätaistelukulttuuriin. Maailmanmestaruuden ratkaisevan maalin sijaan hän unelmoi kaveripiirinsä tapaan urasta härkätaistelijana. Ainakin Real Madridin kannalta onnekkaasti vanhemmat kuitenkin ylipuhuivat poikansa ja myöhemmin Ramosin agenttina miljoonia tienannut isoveli Rene rohkaisi häntä jalkapallon pariin.

Vielä yli kaksi vuosikymmentä myöhemmin jalkapallokentälläkin suonissa kuitenkin virtaa sama tulenpunainen veri. Välillä näyttää siltä, että Ramosin silmissä vain toinen voi kävellä pois kaksinkamppailutilanteista.

– Halusin härkätaistelijaksi, mutta lopulta jalkapallo sai minut onnellisemmaksi. Siteeni siihen maailmaan on silti vahva, koska perheeni ja kaupunkini on aina rakastanut härkätaistelua. Uskon, että se on synnynnäistä - joskus kun olen kentällä ja unohdan kaiken, koen, että minussa on härkätaistelijan piirteitä.

Ramosin tapauksessa ne piirteet eivät tarkoita vain vastaan rynnistävää hyökkääjärintamaa, vaan intohimoista, ajoittain yli läikkyvää tunnekuohua 90 minuutin jalkapallo-ottelun aikana. Ei siis ihme, että hänen punaisten korttiensa seurannalla on luotu oma verkkosivunsa.

Itsevarmuus paistoi jo varhain

Ramos liittyi Sevillan riveihin 14-vuotiaana. Vuonna 2004 hänet nostettiin edustusjoukkueen mukaan ja siitä alkaen nousu maailman huipulle oli rakettimainen.

– Hänen luonteeseensa kiinnitti heti huomiota. Hänen olemuksensa, tapansa lukea jalkapalloa ja ohjata joukkuekavereitaan jäivät mieleen, Sevillan junioriakatemiaa johtanut Pablo Blanco on muistellut.

Ramos oli vasta 18-vuotias, kun hän debytoi Espanjan A-maajoukkueessa nuorimpana pelaajana 55 vuoteen. Maajoukkueen mukana Ramos oli myös silloin kun huhut siirrosta Real Madridiin kävivät kuumimmillaan. Vaatimattomuuden, kiertelyn tai aiheen välttelyn sijasta Ramos marssi harjoituksiin kokovalkoisessa puvussa pyrkiessään tarkoituksella lietsomaan nälkäisen median huhumyllyä.

Siirtyminen muiden muassa Zinedine Zidanen, David Beckhamin ja Roberto Carlosin tähdittämään joukkueeseen eivät hetkauttaneet 19-vuotiasta. 27 miljoonaa euroa on Espanjan historian suurin kauppahinta teini-ikäisestä pelaajasta ja oli Real Madridin kesän rahakkain kauppa, vaikka samoihin aikoihin hankittiin Robinho ja myytiin Michael Owen. Saapuessaan pääkaupunkiin Ramos pyysi heti käyttöönsä seuran legendaarisimpiin puolustajiin lukeutuvan Fernando Hierron pelinumeron.

Osoituksena monikäyttöisyydestään Ramos hyppeli Real Madridin tähtisikermässä sujuvasti pelipaikalta toiselle. Joukkue käytti häntä ensin puolustavana keskikenttäpelaajana, sitten laitapuolustajana. Jälkimmäisessä roolissa hän sai käyttää vahvuuksiaan kenties parhaiten rynnistäessään ylös oikeaaa laitaa hyökkäyspelaamisen tukijana ja nopeus sekä pelisilmä tekivät Ramosista nopeasti vaarallisen aseen. Laitapuolustajana Ramos oli myös voittamassa Euroopan-mestaruutta Espanjan kanssa kesällä 2008.

Loukkaantumiset avasivat lopulta paikan puolustuslinjan keskeltä, missä Ramos on sittemmin totuttu näkemään. Yhdessä maalivahti Iker Casillasin kanssa hän muodosti Real Madridin kivijalan. Puolustusosaamisensa mausteiksi hän lisäsi keskikenttäpelaajana hiomansa pelinrakennustaidot sekä laitapuolustajan hyökkäysinnon.

Kotikaupunkinsa vihollinen

Kasvattajaseurassa Ramosin urakehitystä ei ole katsottu hyvällä vuosikausiin. Heti seurasiirron jälkeen Ramosista tuli Sevilla-kannattajien inhokki. Vihellykset, buuaukset ja loukkaukset jatkuvat vielä tänäkin päivänä aina Real Madridin vieraillessa Ramón Sánchez Pizjuánin stadionilla.

Tammikuussa 2017 seurat kohtasivat sillä nimenomaisella nurmella Copa del Reyn ottelussa. Kun Real Madridille tuomittiin rangaistuspotku ottelun loppuhetkillä, Ramos tapojensa mukaisesti kiiruhti pallon taakse, keskelle huutomyrskyä. Jälleen kerran seurauksena oli lähes kävellen otetun vauhdin jälkeen kylmänviileä nosto keskelle maalia.

Maalin takana raivostuneille Sevilla-faneille Ramos esitteli nimeä paitansa selkämyksessä ennen kuin nosti kätensä korvilleen.

– Olen aina ilmaissut selkeästi sen, kuka olen, mitä haluan, mistä pidän ja mistä en. Kaikkien kanssa ei voi tulla toimeen. Ne, jotka tuntevat minut, tietävät, että kerron aina mielipiteeni, pidettiin siitä tai ei, Ramos on sanonut osallistuttuaan julkisuudessa sittemmin muun muassa Katalonian itsenäistymisestä käytyyn väittelyyn.

Ramosin sinänsä rehellinen kilpailuhenkisyys vaikuttaa myös hänen arvostuksensa taustalla. Vaikka ystävyys Barcelona-toppari Gerard Piquen kanssa ei ole koskaan kukkinut, Espanjan maajoukkueessa Ramos ja Pique muodostivat erinomaisen ja menestyksekkään toppariparin. Myös moni kilpakumppani on antanut tunnustusta tähtipuolustajalle.

– Ramos edustaa Real Madridin arvoja - tahtoa tehdä mitä tahansa voiton eteen. Real Madrid tarkoittaa sitoutumista, kamppailua ja taistelua loppuun asti. Sen olen oppinut tässä seurassa ja kapteenimme edustaa juuri sitä, Zidane, seuran vastikään väistynyt manageri, on kuvaillut.

Ramoskaan ei pidä itseään pahana poikana. Kentän ulkopuolella hän on kerännyt kiitosta hyväntekeväisyystyöstään ja toiminut yhtenä UNICEFin Espanjan-lähettiläistä. Siviilipersoonaansa Ramos on kuvaillut perhemieheksi ja romantikoksi, joka pyrkii elämässään ennen kaikkea onnellisuuteen.

– Uskon, että joukkuetoverit ja vastustajat näkevät minut kunniallisena ja työteliäänä miehenä, joka taistelee sen puolesta, mitä haluaa, ja puolustaa sitä, minkä kokee omakseen. Ennen kaikkea pidän itseäni hyvänä ihmisenä, mikä on tärkeintä.

Tunnustettu tähtipelaaja

Joka vuosi jalkapalloilijat ympäri maailman äänestävät keskuudestaan parhaat palkittavaksi tähdistöjoukkueeseen. Mukaan mahtuvat maalivahti, neljä puolustajaa, kolme keskikenttäpelaajaa ja kolme hyökkääjää.

Ramos debytoi joukkueessa vuonna 2008 ja on sittemmin lunastanut lähes vakituisen paikan yhtenä huippupelaajien eniten arvostamista pelaajista. Hänet on äänestetty tähdistöön kahdeksan kertaa, ja seitsemästi peräkkäin vuodesta 2011 alkaen. Vain Messi, Ronaldo ja Andrés Iniesta ovat olleet mukana useammin. Jalkapallofanien äänestämässä Uefan Vuoden joukkueessa Ramos on ollut kuudesti peräkkäin, ja vuosina 2016 sekä 2017 hän sai enemmän ääniä kuin kukaan muu pelaaja.

Kaikki siis tunnustavat Ramosin aseman maailman johtavana puolustajana. Hän on monipuolinen, taitava ja uskottava johtaja, jota ei sattumalta ole valittu sekä Real Madridin että Espanjan maajoukkueen kapteeniksi.

Venäjän MM-lopputurnaus on Ramosille jo neljäs, ja takana ovat myös kolmet EM-kisat. 151 maaottelussa Ramos on tehnyt 13 maalia ja kiinnostavaa kyllä, välttynyt ulosajoilta täysin. Ramos lähes varmasti tavoittaa Casillasin eniten maaotteluita pelanneena espanjalaisena.

Tilastosta on tulossa taas yksi lisä Ramosin vähintäänkin viihdyttävän uran jatkoksi.

– Nousen sängystä joka päivä samalla halulla kehittyä, ja siihen olen pystynyt lapsesta asti. En tavoittele tunnustuksia. Haluan joka vuosi olla parempi, unohtaa aiemmat voittoni ja asettaa uudet tavoitteet. Jatkan niin pitkään kuin kehoni vain sallii, jopa maailman parhaan pelaajan Kultaista palloa viime vuosina julkisesti himoinnut Ramos on sanonut.

Loppupeleissä Ramosin jalkapallouran merkittävin lukema on tällä hetkellä 23. Siihen sisältyvät maailmanmestaruudet, Euroopan-mestaruudet, Espanjan-mestaruudet, Mestareiden liigan voitot ja muut Ramosin huippuhetket.

Vuoden 2014 MM-kisojen parhaan pelaajan palkinto ja maalikuninkuus ovat enemmänkin Sergio Ramosin erikoisuus kadehdittuna puolustajana, joka loistaa myös kentän toisessa päädyssä, ja jos ei muuta, niin ainakin puhututtaa - kuten toukokuussa, jolloin tyly taklaus Mestareiden liigan finaalissa sai egyptiläisen asianajajan harkitsemaan miljardin euron oikeusjuttua.

– Hienoa, jos olen roolimalli jollekin. Olen kamppaillut ja uhrannut paljon. Kun lopetan, voin tehdä sen hyvällä omallatunnolla voitettuani kaiken mitä voitettavissa on, hän sanoi.

