Cristiano Ronaldo paukutti hattutempullaan MM-historiaa, mutta mitä tekee myös maaleja janoava Lionel Messi? “Tämä on jalkapallofanille fantastista aikaa”

Cristiano Ronaldon hattutemppu on luonut jälleen uuden luvun vertailussa toiseen tämän vuosikymmenen huippujalkapalloilijaan Lionel Messiin.

Portugalin supertähti Cristiano Ronaldo säväytti heti Venäjän MM-kisojen aluksi. Ronaldo johdatti hattutempullaan joukkueensa 3-3 -tasapeliin Espanjaa vastaan B-lohkon huippupelissä.

Samalla Ronaldo teki historiaa ja rikkoi useamman ennätyksen. 33-vuotiaasta Ronaldosta tuli MM-historian neljäs pelaaja, joka on tehnyt maalin neljissä peräkkäisissä MM-kisoissa. Aiemmat ovat olleet Uwe Seeler, Pelé ja Miroslav Klose.

Ronaldo on myös ensimmäinen pelaaja, joka on tehnyt maalin kahdeksassa EM- tai MM-kisassa peräkkäin. Maaliputki on jatkunut vuoden 2004 EM-kotikisoista asti.

Ronaldo on myös nyt MM-historian vanhin hattutempun tehnyt pelaaja. Aiempi ennätys oli hallussa Rob Rensenbrinkillä. Hollantilainen iski kolme maalia Iranin verkkoon vuoden 1978 kisoissa.

Jalkapallomaailmassa on viime vuodet kiistelty Ronaldon ja Argentiinan Messin paremmuudesta. Alkutaipaleen perusteella Venäjän MM-kisoissa on vääntöön maailman parhaasta tulossa jälleen uusi luku. Messin avausottelua lauantaina Islantia vastaan odotetaankin suurella innolla. Messi hakee vieläkin maajoukkueuransa kirkkainta kruunua, kun Argentiinan paidassa suurimmat mestaruudet ovat vielä jääneet saamatta.

– Sanotaan näin, että olemme nähneet Maradonan ja Zidanen ajat. Nyt pelataan Ronaldon ja Messin aikakautta. Tämä on jalkapallofanille fantastista aikaa. Messi haluaa varmasti näyttää Ronadolle, että hänkin osaa tehdä maaleja, Yle Urheilun asiantuntija ja entinen Suomen maajoukkueen maalitykki Mikael Forssell povasi Ronaldon hurjan avauspelin jälkeen.

