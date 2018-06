Jukola on erikoinen yhdistelmä huippu-urheilua, festareita, kesäleiriä ja talkoohenkeä – Venlojen viestissä metsässä juoksevat rinnakkain niin kuntosuunnistajat kuin maailmamestaritkin

”Tätä maata en mielestäin heitä.

Sen sylistä voimani saan.

Vaikka kiirehdin elämän teitä, niin kotiini tuun uudestaan.”

Hollolan Hirvenhiihtäjien partiolaiset nostavat Suomen lippua salkoon, ja taustalla soi Päijät-Hämeen maakuntalaulu Vihreiden harjujen maa. 70. Jukolan viesti on virallisesti avattu.

Hälvälänkankaalle nousee telttoja, tien viertä kulkee pitkä letka saapuvia osallistujia, huoltojoukkoja, katsojia ja kilpailijoita. Metrilaku ja jäätelö tekevät kauppaansa. Teltoissa soi tsemppimusiikkina sekä Suvivirsi että Antti Tuisku. Kotimaisen urheilukauden suurin tapahtuma on alkamassa.

Samalla viivalla maailmamestareiden kanssa

Jukolan viesti on erikoinen yhdistelmä huippu-urheilua, festareita, kesäleiriä ja vahvaa talkoohenkeä. Erityisin piirre on se, että maailman suurimmassa suunnistuskilpailussa ovat samalla lähtöviivalla niin maailman parhaimmat suunnistajat kuin harrastajatkin. Perheet, kaveriporukat ja työpaikkojen liikuntakerhot.

Partiolippukunta Roineen Tyttöjen Anni Ylä-Outisen ja Maija Jauhiaisen mukaan juuri tässä piirteessä piilee se kuuluisa Jukolan taika.

– On todella hienoa päästä samoille kisareiteille huippujen kanssa. Kärki menee tietysti menojaan, eikä heitä yleensä näe, mutta kun ohi suhahtaa joku todella nopea juoksija, sitä tajuaa että tuossa saattaa mennä vaikka kilpailua johtava joukkue.

Venlojen viestiin lähti tänä vuonna yli 1 600 joukkuetta. Mukana kisailemassa olivat hiihtäjät Aino-Kaisa Saarinen ja Krista Pärmäkoski (kuvassa etualalla). Tomi Hänninen

Suunnistushuippujen lisäksi Jukolassa voi olla mahdollista mennä vieri vieressä myös muiden lajien huippujen kanssa. Lahti-Hollola Jukolassa ensimmäiselle osuudelle starttasivat muun muassa Aino-Kaisa Saarinen ja Krista Pärmäkoski.

Hiihdon moninkertainen arvokisamitalisti Saarinen oli Jukolassa ensimmäistä kertaa ja pelkäsi jopa eksyvänsä, sillä suunnistus ei ole kuulunut hänen oheisharjoitteluunsa. Alussa Saarinen hieman hakikin suuntia ja rastin paikkoja, mutta tuli lopulta kuuden kilometrin avausosuudella vauhdikkaasti maaliin hieman alle tunnissa.

Jukolan henki on apua ja yhteistyötä

– Se joka ei ole täällä käynyt, ei tiedä mitä menettää, sanoo Anne-Mari Kuoppala, joka antaa samalla ohjeita Ramboll-työporukan ensikertalaisille.

Tamperelainen Kuoppala on Jukolassa jo kymmenettä kertaa ja kehuu suunnistuksen olevan erinomainen laji etenkin insinööreille.

Kollega Hanna Leskinen hymyilee vieressä.

– Meillä on tarkasti Excel-taulukossa kirjattuna juoksuosuudet, järjestys, kilometrit, tavoiteajat ja vaihtoontulot. Tämä on siitäkin sopiva laji insinööreille, että etukäteisspekulaation ja jälkipelin mahdollisuus on loputon, Kuoppala ja Leskinen nauravat yhdessä hyväntuulisen joukkueensa kanssa.

Metsään ei jätetä

Ankkureiden vielä urakoidessa haastavassa maastossa, ovat Kato Mihin Mä meen -joukkueen Anu Paukkunen ja Tuula Törhönen jo täydessä vauhdissa jälkipeleissä. Tämän ystäväjoukkueen tarina on Jukolan henkeä parhaimmillaan.

Kerta katsomossa riitti innostumaan omasta joukkueesta ja vuonna 2012 naiset olivat ensimmäisen kerran viestissä mukana ilman aiempaa suunnistustaustaa.

– Joka kerta oma juoksukunto jännittää, pummit pelottavat ja ennen lähtöä tuntuu ihan kauhealta, Paukkunen kertoo.

Metsässä muiden juoksijoiden kannustus ja yhteishenki ovat niin voimakkaita, että luovuttaminen ei tule mieleenkään. Joka kertaa tulee ylitettyä itsensä ja venyttyä suoritukseen, johon ei olisi koskaan uskonut.

Tuula Törhösen ja Anu Paukkusen ystävyys on syventynyt suunnistuksen ansiosta. Jukolaa varten treenataan yhdessä ja erikseen. Tomi Hänninen

Samaa mieltä oli myös ensimmäistä kertaa Jukolaan osallistut Kodisjoen Kaiun Hanna Kerttula.

– Jännitin koko viikon, nukuin huonosti ja vatsakin oli sekaisin. Olin ajatellut, että en pärjää, mutta minut otettiin ihanasti mukaan Kodisjoen Kaiun joukkueeseen. Neuvottiin ihan kädestä pitäen ja koko tapahtuma on ollut aivan uskomaton. Rastit löytyivät helposti, kun pääsi kulkemaan porukassa ja yhdessä manattiin kamalat ylä- ja alamäet. Seuraavaa kertaa varten pitää kuitenkin harjoitella lisää, Kerttula huokaa ja poistuu nauttimaan kenttäsaunasta.

Hanna Kerttula (oik.) oli Jukolassa ensimmäistä kertaa, Tuuli Hapio on osallistunut Venlojen viestiin 15-vuotiaasta lähtien. Tomi Hänninen

Äideissä piilevä voima

Selkien Sisua edustava Mika Autio odottaa vaimoaan Annia maaliin. GPS-paikannin kertoo, että viimeinen rasti on leimattu ja Autio etsii katsellaan vaimoaan maaliin saapuvien joukosta.

Hälvälän kentällä ja kangasmaastossa on oltu koko päivä hellelukemissa ja lämpö on tehnyt suunnistuksesta rankassa maastossa entistä rankempaa. Moni on maalialueella täysin loppu.

Anni Autio saapuu kuitenkin miehensä ja Enni-tyttärensä halaukseen oikein hyvissä voimissa. Reitti oli raskas ja suunnistuksessa on tullut pidettyä taukoa, mutta Anni on ottanut rennosti.

Yllätys onkin melkoinen, kun Anni kertoo olevansa reilusti yli puolivälin raskaana. Ensi kesänä Autiot tulevat Jukolaan nelihenkisenä perheenä.

Anni Autiota maalissa odottivat tytär Enni ja mies Mika. Tomi Hänninen

Teksti: Minna Perovuo, Yle

Lue myös:

Venlojen viestin voitto lipsui suomalaisten käsistä ankkuriosuudella, kaksoisvoitto Ruotsiin

Pölypyörre iski kisa-alueelle kesken Jukolan viestin – katso video

Vuosien 2022 ja 2023 Jukolan viestit suunnistetaan Porvoossa ja Kauhavalla