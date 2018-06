Tampereen Koovee on voittanut Lahti-Hollolan Jukolan suunnistusviestin. Edellisen kerran Koovee juhli Jukolan voittoa vuonna 2016. Viime vuonna Koovee oli kakkossijalla.

Toiseksi viestissä sijoittui viime vuonna voittoa juhlinut ruotsalainen IFK Göteborg. Koovee kukisti Göteborgin lähes viiden minuutin erolla (+4.38).

Kooveen joukkueessa suunnistivat Joni Hirvikallio, Topi Anjala, Lauri Sild, Oleksandr Kratov, Kenny Kivikas, Timo Sild ja Daniel Hubmann. Koovee nousi kilpailun kärkeen neljännellä osuudella ja piti johtopaikkansa loppuun asti.

Kratov nosti neljännellä osuudella Kooveen yli viiden minuutin takamatkalta kärkeen.

– Tämä todistaa, että meillä on todella kova joukkue. Me valmistauduimme huolella. En usko, että moni joukkue valmistautui meitä paremmin, Jukolan viestin sanoman kisan jälkeen lukenut Anjala iloitsi.

Sveitsiläinen Hubmann ankkuroi Kooveen voittoon myös kaksi vuotta sitten.

– Pääsin ankkuriosuudelle hyvistä asemista, mutta ero ei ollut kuitenkaan valtava. Olin hermostunut. Tiesin, että minun pitää suoriutua hyvin, jos haluamme voittaa. Puskin täysillä ja olin keskittynyt. Kisa meni hyvin. Kun pääsin maalialueelle kuulin, että johtomme oli kasvanut. Pysyin nauttimaan kilpailun lopusta. Maasto oli hyvä ja haastava, sveitsiläinen maailmanmestari kommentoi Yle Urheilulle maalissa.

Kolmanneksi kilpailussa sijoittui Paimion Rasti. Tulos on Paimion Rastin seurahistorian paras Jukolasta.

Lopputulokset:

1) Koovee FIN 7.27.18

2) IFK Göteborg SWE 7.31.57

3) Paimion Rasti FIN 7.35.56

4) Halden SK NOR 7.39.34

5) Södertälje Nykvarn SWE 7.40.00

6) Kalevan Rasti FIN 7.43.50

7) Nydalens SK NOR 7.43.57

8) Stora Tuna OK SWE 7.44.09

9) Malungs OK SWE 7.45.17

10) Hiidenkiertäjät FIN 7.46.34

14) Tampereen Pyrintö FIN 7.48.49

18) Helsingin Suunnistajat FIN 7.57.32

20) Vaajakosken Terä FIN 7.57.48

Katso kaikki tulokset tämän linkin kautta. (siirryt toiseen palveluun)

