Yksi kaikkien aikojen F1-tähdistä jätti sarjan – poikkeusluonteesta piti tulla uusi Michael Schumacher, mutta väärät valinnat pudottivat pohjalle: ”Poliittisesti ristiriitainen persoona”

Kaksinkertainen F1-mestari Fernando Alonso ilmoitti tiistaina, että hän jättää F1-sarjan toistaiseksi tämän kauden jälkeen.

37-vuotias espanjalainen kertoi tallinsa McLarenin tiedotteessa, että on aika siirtyä eteenpäin.

Alonsosta tuli aikanaan kaikkien aikojen nuorin F1-mestari, kun hän voitti 24-vuotiaana Renault’lla sarjan kaudella 2005. Hän pysäytti kaikkien aikojen kovimman F1-kuljettajan Michael Schumacherin viiden mestaruuden putken.

Alonsosta pitikin tulla seuraava dominoiva supertähti, mutta saavutukset jäivät vain kahteen mestaruuteen. Taustalla olivat lukuisat heikot tallivalinnat. Renaultin mestaruusvuosien jälkeen temperamenttinen espanjalainen siirtyi McLarenin rattiin.

Kaudesta tuli kuitenkin katastrofi, kun temperamenttinen Alonso ja Lewis Hamilton nahistelivat läpi kauden. Ferrarin Kimi Räikkönen vei kaksikon edestä mestaruuden.

Alonso palasi Renaultille ja sen jälkeen korvasi Räikkösen Ferrarilla kaudelle 2010. Alonso taisteli Ferrarin ratissa kolme kertaa MM-sarjan kakkoseksi. Mutta mestaruudet jäivät, koska italialaistallin auto oli kaukana parhaista vuosistaan.

Viimeinen tikki oli siirtyä kaudeksi 2015 McLarenille. Menestys jäi todella kaukaiseksi haaveeksi. Myöhemmin Sebastian Vettel ja Lewis Hamilton ottivat mestaruudet vielä espanjalaista nuorempina. Alonso onkin ajanut viime vuodet pelkistä jäännöspisteistä.

Viimeiseksi palkintosijoituksesi F1-uralla jäänee vuoden 2014 Unkarin kisan kakkossija.

– Fernando on hakannut päätään jo pitkällä aikavälillä tallipäätösten kanssa, Yle Urheilun F1-asiantuntija Jukka Mildh miettii Alonson päätöksestä.

– McLaren oli iso floppi, jos ajattelee Alonson osaamista ja taitoja. Se oli epäonnistunut siirto. Hän oli liian toiveikas, että pystyy rakentamaan tallin kukoistukseen.

Alonson todennäköinen poistuminen F1-sarjasta on Mildin mukaan valtava menetys koko lajille. Siitä kertovat esimerkiksi F1-sarjan omistaja Liberty Median eleet. Toimitusjohtaja Chase Careyn johdolla Liberty yritti houkutella Alonsoa jäämään sarjaan. Mildhin mukaan se ei ole lainkaan ihme.

– F1-tarvitsee tähtiä. Alonso oli vielä yksi sellainen. Hän oli vielä myös yksi valtavirrasta poikenneista luonteista.

Päätöksiä liian suurella tunteella

Toisaalta poikkeuksellinen luonne oli myös riippakivi. Muun muassa Red Bullin F1-päällikkö Christian Horner totesi viime viikolla, että Alonsolla on tapana luoda kaaosta joka paikassa. (siirryt toiseen palveluun)

Mildh spekuloikin, että Alonso ei ole ollut tarpeeksi pitkäjänteinen. Esimerkiksi Ferrarilla paikka suurempien joukkoon olisi saattanut aueta, jos hän olisi malttanut odottaa italialaistallin suvantovaiheen ohi. Alonso teki kenties päätöksiä liian suurella tunteella.

– Alonso on yksi kaikkien aikojen F1-tähdistä. Hänessä on omaa karismaa. Hän on omalla tavallaan pikkaisen ristiriitainen ja hyvinkin oman arvonsa tunteva kaveri, Mildh painottaa.

Esimerkiksi odotukset ja oletukset tallin viemisestä eteenpäin eivät usein kohdanneet Alonson kohdalla.

– F1 on todella raju laji. Pitää olla itsekäs, mutta tuli mieleen, oliko Alonso liian itsekäs. F1-sarjassa pitää toimia tiimien sisällä. Alonso ei ole (seitsemänkertaisen mestarin) Schumacherin tai (nelinkertaisten mestarien) Hamiltonin ja Vettelin kaltainen, Mildh pohtii.

Mildhin mukaan Alonsolla toimi kaikki hyvin, kun espanjalainen sai toimia esimerkiksi Renault’lla yhdessä Flavio Briatoren kanssa.

Fernando Alonso, Flavio Briatore

Se kukoistus päättyi kuitenkin, kun Briatore oli ohjeistanut Renault’n toista tallin kuljettajaa Nelson Piqeuet junioria kolaroimaan, jotta Alonson asemat Singaporen gp:ssä 2008 paranisvat.

Briatore menetti jupakassa oikeutensa toimia FIA:n sarjoissa.

– Kun Alonso pärjäsi, niin hän teki Briatoren kanssa hommia. Alonsolla oli mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin. Kaikki asiat loksahtivat kohdalleen. Muissa tilanteissa Alonso oli poliittisesti ristiriitainen persoona. Hänellä ei ollut täydellistä tukea, Mildh totesi.

Tässä tuleekin ero Schumacheriin.

– Schumi pystyi tekemään systemaattisesti töitä mestaruuksiin, vaikka hänellä oli erittäin vahva poliittinen asema. Schumacher oli mukana ylimmässä päättäjäporukassa, mutta Alonso ei siinä onnistunut luonteenpiirteidensä takia.

Kohti kovaa triplaa

Alonso jatkanee seuraavaksi moottoriurheilu-uraansa amerikkalaisessa IndyCar-sarjassa. Häneltä puuttuu moottoriurheilun triplasta enää Indy500-kisan voitto. Alonsolla on taskussaan F1-uraltaan jo Monacon GP:n voitto sekä aiemmin tältä vuodelta Toyotan ratista Le Mansin 24 tunnin kisan mestaruus.

Fernando Alonso juhlii Le Mansin voittoa.

Espanjalainen jätti kuitenkin tiedotteessa vielä oven auki mahdolliselle paluulle F1-sarjaa, mikäli McLarenin menestysmahdollisuudet paranevat. Alonson F1-uran jatko näyttää kuitenkin vaikealta. Nuoria kuljettajia Sauberin Charles Leclercistä lähtien on tyrkyllä koko ajan enemmän huipputalleihin.

– Aina parempi jättää sellainen fiilis, että olen tarvittessa valmis. Mutta kello tikittää Alonsolle nuoria vastaan, Mildh sanoo.

