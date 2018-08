SUL ei olisi lähettänyt yleisurheilijoita nuorten olympialaisiin – Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö päätti toisin

Jessica Kähärä on yksi nuorten kesäolympialaisiin lähtevistä urheilijoista.

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö nimesi keskiviikkona Suomen joukkueen Argentiinassa 6.-18. lokakuuta järjestettäviin nuorten kesäolympialaisiin. Suomen 24 urheilijan joukkueessa on mukana 13 yleisurheilijaa.

Edellisissä nuorten kesäolympiakisoissa ei vuonna 2014 ollut mukana yhtään yleisurheilijaa. Suomen Urheiluliiton (SUL) mukaan isot kisat eivät sopineet nuorten urheilijoiden kehityskaareen.

SUL ei nytkään olisi halunnut samoista syistä lähettää urheilijoita kisoihin. Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö päätti kuitenkin toisin.

– Kyseessä on monilajinen kilpailutapahtuma, joka on erinomainen kokemuksenkin haun kannalta. Meillä on monia hyviä esimerkkejä siitä, että matkalla olympialaisiin niin nuorten Euroopan olympiafestivaalit, universiadit kuin nuorten olympialaisetkin antavat erittäin hyvää kokemuspohjaa, huippu-urheiluyksikön johtaja ja nuorten olympiajoukkueen johtaja Leena Paavolainen perustelee.

Olympiakomitea valitsi yleisurheilijat Buenos Airesiin nuorten EM-kisamenestyksen perusteella. Paavolaisen mukaan olympiakomitea halusi antaa kaikille valintakriteerit täyttäneille yleisurheilijoille mahdollisuuden osallistua kisoihin.

SUL:n valmennusjohtajan Jorma Kemppaisen mukaan SUL ei esittänyt urheilijoita kisoihin, koska huippu-urheiluyksikkö päättää valinnoista.

– Esitystä ei ollut tarvetta laittaa, koska Olympiakomitea valitsi urheilijat kisoihin EM-kisojen perusteella, Kemppainen sanoo.

SUL:ssa on kuitenkin viety kehitystä siihen suuntaan, että 17-vuotiaissa kilpaillaan vain Euroopan tasolla. SUL teki oman linjauksensa asiasta 4-5 vuotta sitten, sittemmin Kansainvälinen yleisurheiluliitto on lopettanut 17-vuotiaiden MM-kisat.

Kemppaista mietityttää myös se, että nuorten olympiakisat järjestetään harvoin.

– Tilanne voisi olla toisenlainen, jos vastaavat kisat olisivat joka vuosi. Nyt tämä tulee joka neljäs vuosi aina yhdelle ikäluokalle, Kemppainen sanoo.

Kemppainen sanoo suhtautuvansa neutraalisti siihen, että huippu-urheiluyksikkö valitsi urheilijoita kisoihin.

– Onnea vain kaikille kisoihin lähteville.

Paavolainen alleviivaa, että asiasta on keskusteltu hyvässä yhteistyössä liiton kanssa.

– Korostan, että tähän ei liity mitään dramatiikkaa. Meidän yleisurheilijoiden valinnat eivät poikkea meidän muiden urheilijoiden valinnoista, Paavolainen kommentoi Yle Urheilulle.

Lajista riippuen nuorten olympiakisoihin voi osallistua 15–18-vuotiaat urheilijat. Suomi on edustettuna kahdeksassa lajissa lokakuun Argentiinan kisoissa.

Suomen joukkue nuorten kesäolympiakisoihin:

Ammunta

Viivi Kemppi

Golf

Eemil Alajärvi

Elina Saksa

Pöytätennis

Annika Lundström

Rytminen voimistelu

Aurora Arvelo

Telinevoimistelu

Ada Hautala

Uimahypyt

Ronja Rundgren

Uinti

Alexey Belfer

Nea-Amanda Heinola

Roni Kallström

Laura Lahtinen

Yleisurheilu

100 m: Johanna Kylmänen

800 m: Alisa Virtanen

1 500 m: Nathalie Blomqvist

3 000 m: Julius Mäkinen

400 m aj: Kia Laisi

2 000 m ej: Eemil Helander

2 000 m ej: Pinja Kotinurmi

Korkeus: Jessica Kähärä

Korkeus: Arttu Mattila

Moukari: Sara Killinen

Moukari: Oskari Lahtinen

Keihäs: Minna Hollanti

Keihäs: Topias Laine