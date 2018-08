Olisiko Räikkönen voinut voittaa vielä enemmän F1:ssä ilman alkoholia? "En varmasti"

Kimi Räikkönen oli juttutuulella elämäkertateoksensa Tuntematon Kimi Räikkönen julkistamistilaisuudessa. Helsinkiläiseen karaokebaariin sijoitettu julkistaminen tarjosi myös luontevan paikan kysyä yhdestä kirjan isosta teemasta, alkoholinkäytöstä.

Kirjassa kerrotaan muun muassa 16 päivän ryyppyputkesta Bahrainin ja Barcelonan kisaviikonloppujen välissä. Silti Räikkönen pystyi kamppailemaan Espanjassa kärkisijoista.

Olisiko Räikkönen voinut ajaa vielä paremmin ilman alkoholia?

– En, en varmasti. Ehkä huonommin jopa, voisin kuvitella, F1-tähti kuittasi Yle Urheilulle.

– Sitä on ihmisten varmaan vaikea hahmottaa, se tuntuu varmaan tosi rajulta. Se on minulle ihan normaali asia. Ihmiset autourheilupiireissä, se on vähän erikoinen porukkansa. Voin ymmärtää, että joku lukee sen ja katsoo, että oho, mikäs tämä juttu on.

Räikkönen painotti julkistamistilaisuudessa, että on treenannut niin kovaa, etteivät juhlintareissut ole vaikuttaneet tuloksiin.

– Ehkä se on mulle tuonut sen, että olen saanut mielen puhtaaksi ja lähtenyt uusiin haasteisiin, kohti uusia asioita, Räikkönen arvioi.

– Sitten on joutunut keskittymään siihen, mitä tekee. Ei lähde herpaantumaan.

"Ei mitään syytä tarvitse olla"

Kirja on mielenkiintoinen veto ihmiseltä, joka tunnetusti ei juuri arvosta median edessä esiintymistä. Lisäksi Räikkönen avaa omaa elämäänsä melko syvällisestikin ja teoksessa kuvataan muun muassa isän, Matti Räikkösen kuoleman aiheuttamia tuntemuksia.

Lisäksi tällaiset teokset kirjoitetaan usein uran jälkeen, mutta Räikkönen on edelleen aktiivinen Ferrarin kuski.

– Ei kai siihen tarvitse mitään syytä olla. Ehkä se vaan sekoittaa enemmän median pakkaa, Räikkönen virnistää kysymykselle julkaisun ajankohdan syistä.

Hän myöntää, että kirjan vastaanotto kiinnostaa. Kustannusyhtiö Siltalan mukaan 50 000 kappaleen ensipainos on myyty loppuun.

– Se kiinnostaa, mitä ihmiset ovat mieltä kirjasta itsestään. Mitä tuntemuksia heillä on.

Räikkösen mukaan varsinainen kirjan ilmestyminen "ei tunnu miltään".

– Olen kuitenkin sen elänyt, mitä siinä kirjassa on. Niin ei se, että se on yhtäkkiä jossain kirjassa, tunnu yhtään sen kummoisemmalta kuin vuosi sitten, Räikkönen sanoo.

Kirjassa Räikkönen avautuu perheen merkityksestä ja siitä, miten paljon hän joutuu viettämään aikaa poissa vaimonsa Mintun ja lastensa Robinin ja Riannan luota.

Silti kuski on jatkanut uraansa Ferrarilla vuodesta toiseen. Mikä motivoi vielä radalle?

– En ole siellä minkään muun takia kuin sen kilpailemisen ja ajamisen takia. Se kiinnostaa vieläkin. Se on hauskaa ja mä diggaan siitä, Räikkönen linjaa.

– Perheen kanssa voisi olla enemmänkin ja kotona pystyisi olemaan, mutta ne on kaikki järjestelykysymyksiä. Elämässä on aina tehtävä vähän kompromisseja. Jossain kohtaa tulevaisuudessa pystyy olemaan päivästä toiseen.

