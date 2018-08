KIHU:n johtaja vaihtuu – kaksi kärkinimeä ehdolla

KIHU:n nykyinen johtaja Sami Kalaja jää vuoden vaihteessa eläkkeelle ja uuden huippu-urheilun tutkimuksen vetäjän etsintä on ratkaisuvaiheessa. Tehtävään on hakenut 16 henkilöä, mutta nyt ryhmä on supistunut huomattavasti pienemmäksi.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen johtaja on suomalaisessa urheilussa merkittävällä näköalapaikalla, sillä liikunnan ja urheilun tutkimuksen soveltaminen valmentautumiseen on kasvanut merkittävästi urheilussa. Tästä on hyviä kokemuksia esimerkiksi maastohiihdossa viimeisten muutaman viime vuoden aikana.

Johtajan paikalle on Yle Urheilun tietojen mukaan kaksi kärkinimeä. Heistä toinen on johtava asiantuntija Ari Nummela, joka johtaa tällä hetkellä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen suurinta osastoa.

– Kun kysyt sitä, niin olen kiinnostunut tehtävästä, hakenut sitä ja ollut haastattelussa, kertoo Ari Nummela Yle Urheilulle.

Toinen kärkiehdokas KIHU:n johtajaksi on Aki Salo, joka on vaikuttanut yli 20 vuotta Iso-Britanniassa Bathin yliopistossa, erityisalueenaan liikunnan biomekaniikka.

– Minulla ei ole tarvetta kommentoida, että olenko hakenut tehtävään, totesi Aki Salo lyhyesti Yle Urheilulle, mutta ei kiellä hakeneensa johtajan paikkaa.

Molemmat ovat yleisurheilutaustaisia ja väitelleitä tohtoreita liikunnan alueelta, Nummela Jyväskylästä ja Salo Iso-Britanniassa. He ovat myös kurssikavereita Jyväkylän yliopiston liikuntatieteen osastolta vuodelta 1984.

KIHU:n johtajan tehtävän hakuilmoituksessa pääsyvaatimuksena oli maisterin tutkinto, mutta käytännössä tehtävään edellytetään tohtorin tutkintoa.

– Kyllä tehtävää on käytännössä vaikea hoitaa ilman tohtorin tutkintoa. Työprosessien johtamisessa vaaditaan tutkimuksen ja menetelmien laajaa osaamista, kertoo nykyinen johtaja Sami Kalaja ja painottaa, että henkilökunta on pidetty tietoisesti ulkona valintaprosessista.

Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Karjalainen ei kerro hakijoiden nimiä, mutta suostuu sanomaan, että valinta alkaa olla loppusuoralla.

– Toivottavasti lähiviikkojen aikana valinta pystytään tekemään, mutta muuta tässä en voi sanoa. Sen voin vahvistaa, että hakijoita oli 16, valaisee Olli-Pekka Karjalainen.

Muutamaan johtajaehdokkaaseen karsittu hakijaryhmä käy läpi haastattelun ja sen jälkeen soveltuvuustestin. KIHU:n hallitus kokoontuu 31.8., jolloin Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen johtajasta voidaan jo päättää.