Lauri Markkasen kovat tavoitteet tuskin toteutuvat, tappiotankkaus häämöttää taas Chicagossa? Viisi lähtökohtaa suomalaistähden toiseen NBA-kauteen

Missä kunnossa Lauri Markkanen palaa parketille?

Koripallon seuraajia Suomessa ja Chicagossa kiinnostaa todella paljon uuden NBA-kauden kynnyksellä, missä kunnossa Lauri Markkanen aloittaa NBA-kautensa Chicago Bullsin riveissä.

21-vuotias suomalaistorni loukkasi heittokäden kyynärpäänsä syys–lokakuun vaihteessa Bullsin harjoituksissa levypallotilanteessa. Alustava arvio oli, että harjoitusotteluiden lisäksi 82 ottelun runkosarjasta jää väliin ensimmäiset 12–20 peliä.

Suomalaistähden tilannetta ei ole kauhean paljoa avattu julkisuudessa. Viime keskiviikkona harjoituksissa media pääsi näkemään harjoituksissa vasemmalla kädellä heitelleen suomalaisen. Oikea käsi oli tiukasti paketissa tuen sisällä. Chicagon päävalmentaja Fred Hoiberg vahvisti, että kuntoutumisaikataulu on edelleen sama.

– Hän tekee töitä erilaisten liikeratojen kanssa. Laurilla on edelleen tuki kädessä suurimman osan päivästä, Hoiberg sanoi Chicago Sun-Timesille. (siirryt toiseen palveluun)

Laurin isän Pekka Markkasen mukaan toipuminen vammasta on hidasta, mutta on menossa oikeaan suuntaan. Pelikunnosta ollaan vielä kaukana, kun Chicagon kausi alkaa Suomen aikaa varhain perjantaina Philadephia 76ersia vastaan.

– Tällä hetkellä liikeradat ovat niin rajoitetut, että ei ole mitään mahdollisuutta päästä vielä heittämään. En osaa sanoa, meneekö siinä yksi, kaksi vai kolme viikkoa. Juuri tänä aamuna asiaa tiedustelin. Kädessä ei ole vielä normaalit liikeradat palautuneet. Meidän täytyy vain olla kärsivällisiä, Pekka Markkanen totesi Yle Urheilulle tiistaina.

Lauri Markkanen itse vakuutti heti loukkaantumisen jälkeen, että kyseessä on vain pieni takaisku. Vaikka vammaan ei tarvittu leikkaushoitoa, niin silti suomalaisella on kova paikka palata NBA-parketeille.

Markkasen odotetaan näillä näkymin palaavan kentille aikaisintaan marraskuun puolivälin tienoilla. Silloin on käynnissä Bullsin kauden toiseksi kovin kuukausi, kun mittariksi otetaan viime vuoden pudotuspelijoukkueet. Joulukuussa puolestaan 14 ottelusta 10 on viime kauden pudotuspelijoukkueita vastaan. Se on tässä mielessä Bullsille koko kauden kovin kuukausi.

Rytmiin pääsemisestä tulee siis haastavaa suomalaiselle heittokoneelle. Lisäksi on mielenkiintoista nähdä, miten palloa itselleen paljon kaipaavat Zach LaVine ja Kris Dunn löytävät kentille palaavan Markkasen. Yhteispelin löytäminen on edelleen suuri kysymysmerkki.