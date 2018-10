Kasperi Kapanen huikeassa vireessä, teki kaksi maalia

Kasperi Kapanen on päässyt tulikuuman Auston Matthewsin vierellä huippuvireeseen.

Toronton Kasperi Kapasen hyvä alkukauden vire jatkuu, sillä hänellä oli kahden maalin ilta jääkiekon NHL:ssä maanantaina. Kapanen teki joukkueensa ensimmäisen ja viimeisen maalin Toronton voittaessa Los Angelesin kotonaan 4–1.

Ottelun parhaaksi pelaajaksi valittu Kapanen osui ensimmäisen kerran jo ottelun avausminuutilla. Hän sai kiekon maalin takana ja laittoi sen sisään maalivahti Jack Campbellin kautta. Peliä oli siinä vaiheessa takana vain 46 sekuntia.

Kolmannessa erässä Kapanen pääsi vastahyökkäykseen kahdella yhtä vastaan Auston Matthewsin kanssa Los Angelesin kiekonmenetyksen jälkeen. Kapanen syötti vasemmalle laidalle Matthewsille, tämä kiersi puolustajan ja syötti takaisin Kapaselle, joka harhautti Campbellin ja käytännössä ratkaisi ottelun 4–1-maalillaan.

Kapanen on kerännyt tällä kaudella seitsemässä ottelussa komeat tehot 4+4. Viime kaudella 22-vuotias suomalaishyökkääjä pelasi 38 ottelua tehoin 7+2. Myös Toronton alkukausi on kokonaisuudessaan ollut hieno - Maple Leafs on voittanut seitsemästä ottelustaan kuusi ja keikkuu koko sarjan kärjessä.

Vahvasti on aloittanut myös Matthews, joka johtaa tehoillaan 10+6 NHL:n pistepörssiä. Los Angelesia vastaan Matthews kirjautti kaksi syöttöpistettä ja hänestä tuli historian viides pelaaja, joka on kerännyt vähintään kaksi tehopistettä kauden seitsemässä ensimmäisessä ottelussa.

