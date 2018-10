Elämänsä syksyä pelaava Kasperi Kapanen nauttii olostaan sarjakärjen ykkösketjussa – "Tuntuu, että olen ansainnut hieman lisää luottamusta"

Toronton Kasperi Kapanen on mielissään, kun hän on saanut lisää luottoa valmennusjohdolta. Vielä viime kaudella suomalainen pelasi NHL:ssä vaatimattomin tehoin.

Toronto Maple Leafsin hyökkääjä Kasperi Kapanen nousi parrasvaloihin maanantain jääkiekon NHL-kierroksella. 22-vuotias Kapanen teki kaksi maalia, kun Maple Leafs nappasi 4–1-kotivoiton Los Angeles Kingsistä. Kapanen valittiin ottelun jälkeen pelin parhaaksi pelaajaksi.

Kapanen on saanut loistavan näyttöpaikan, kun hän on pelannut Toronton ykkösnyrkissä yhdessä Auston Matthewsin ja Patrick Marleaun kanssa. Toronto on voittanut seitsemästä ottelustaan kuusi ja keikkuu koko liigan kärjessä.

– Meillä on ollut loistava alkukausi. On ollut mahtavaa pelata Austonin ja Pattyn kanssa, se on tuntunut helpolta. Juuri nyt meidän yhteispeli klikkaa hyvin yhteen. Yritämme vielä parantaa, sillä tiedän, että pystymme vielä pari pykälää parempaan, Kapanen kommentoi toimittajajoukon ympäröimänä.

Kapanen teki ottelun avausmaalin vain 46 sekunnin pelin jälkeen, kun hän veti maalin takaa kiekon sisään veräjänvartija Jack Campbellin kautta.

– Näytti siltä, että Campbell sekoili hieman. Päätin vain laukoa. Näyttää hyvältä, kun laukoo ainakin kerran ottelun aikana maalia kohti. Olin onnekas, Kapanen virnuili.

Illan toisen osumansa Kapanen teki vastahyökkäyksen päätteeksi, kun hän pääsi hyökkäämään kahdella yhtä vastaan Matthewsin kanssa.

– Ollakseni rehellinen yritin vain tarjota kiekkoa Austonille, koska hän on niin hyvä laukoja. Kun Drew Doughty heittäytyi maahan, alkoi tuntua siltä, että saattaisin saada kiekon takaisin. Auston rakensi hienon paikan. Pääsin laittamaan kiekon aika tyhjään maaliin, Matthewsille paljon kunniaa antanut Kapanen kertasi.

Matthews johtaa tehoillaan 10+6 koko NHL:n pistepörssiä. Los Angelesia vastaan Matthews kirjautti kaksi syöttöpistettä ja hänestä tuli historian viides pelaaja, joka on kerännyt vähintään kaksi tehopistettä kauden seitsemässä ensimmäisessä ottelussa.

– Kyse ei ole vain yhdestä asiasta, Matthews on nostanut tasoaan paljon joka alueella. Hän on todella vaarallinen, Kapanen kehui.

Kapanen on mielissään, kun hän on saanut lisää luottoa valmennusjohdolta. Vielä viime kaudella suomalainen pelasi vain 38 ottelua vaatimattomin tehoin 7+2. Nyt Kapanen on kirjannut seitsemästä ottelusta tehot 4+4. Kahdeksalla tehopisteellään Kapanen on suomalaisten tehopörssissä toisena.

– Olin 19-vuotias, kun saavuin Torontoon. Olen nyt paljon kokonaisvaltaisempi pelaaja kuin silloin. Kun tulin tänne, en tiennyt paljoakaan puolustamisesta. Minua on opetettu hyvin. Tuntuu, että olen ansainnut hieman lisää luottamusta, kun pääsen pelaamaan Austonin ja Pattyn kanssa. Kuka ei haluaisi pelata näiden kahden kaverin rinnalla? Nautin pelaamisesta tällä hetkellä todella paljon.

