Nuorten olympialaisissa kultaa heittänyt Laine on nykyaikainen keihäänheittäjä ja 100 metrin SM-kakkonen tältä vuodelta

Topias Laine, 17, voitti tiistaina historiallisen kultamitalin keihäässä nuorten olympialaisissa Buenos Airesissa. Kahden kisan yhteistuloksen perusteella ratkaistussa kilpailussa Laine heitti toisessa kisassa ennätyksensä 78,85, joka ratkaisi mestaruuden.

Yle Urheilun asiantuntijan Jarkko Finnin mukaan Laine edustaa nykyaikaista keihäänheittäjätyyppiä.

– Meillä on useampia nuoria, nopeita kavereita keihäässä. Topias on nykyaikainen keihäänheittäjä, todella nopeajalkainen. Hän on hyvä vauhtiheittäjä ja tämäntyyppisiä heittäjiä meillä näyttää nyt nuorissa tulevan, mikä on loistava juttu, Finni sanoi.

Laineella on taustaa myös pikajuoksussa. Laineen monipuolisuudesta ja nopeudesta kertoo paljon se, että hän oli 100 metrin SM-kakkonen 17-vuotiaissa tänä vuonna. Ennätys kirjataan numeroin 11,14.

Laine on toisen polven keihäänheittäjä. Hänen isänsä Yki toimii myös hänen valmentajanaan. Topias Laine on aiemmin voittanut Euroopan nuorten olympiafestivaalit ja oli alle 18-vuotiaiden tämän kesän EM-kisoissa pronssilla.

Suomella on siis Finnin mukaan kasvamassa hyvä uusi sukupolvi keihäänheittäjiä.

– Jos lähdetään Oliver Helanderista, joka on jo lähellä aikuisten huipputasoa, niin kun tullaan hänestä nuorempiin, löytyy useampia hyviä tyyppejä. Toni Keränen heitti 83 metriä 700 gramman keihästä kolme vuotta sitten, jota Laine heitti nyt 78 metriä. Hän on Laineen kanssa samantyyppinen, nopea kaveri. Teemu Narvi on vähän erityyppinen, isompikokoinen heittäjä.

Nuorten sarjoista aikuisiin siirtyminen on kuitenkin iso muutos. Esimerkiksi Laineen kohdalla matka aikuisten huipulle on vasta alussa. Kaikkien kohdalla perille ei päästä koskaan.

– On siinä tietysti pitkä matka. Ensi kesänä keihäs vaihtuu 800-grammaiseen. Laine ei ole tainnut heittää sillä kuin vasta yhden kisan. Useamman vuoden työ siinä on. Hyvät heittäjät kehittyvät erityisesti 20 ikävuoden molemmin puolin, Finni totesi.

