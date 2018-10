Junioriseuran pomo järkyttyi nuoren tytön hyväksikäytöstä – eettinen valvoja Palloliiton toiminnasta: ”Heidän olisi pitänyt pontevammin puuttua”

Valmentajansa seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi juniorina joutunut nuori nainen otti aiemmin tänä vuonna yhteyttä Palloliittoon ja junioriaikaiseen seuraansa. Nainen kertoi liitolle, että valmentaja oli käyttänyt häntä hyväkseen vuosien ajan, ja että hyväksikäyttö oli ajoittunut lapsuuteen ja nuoruuteen. Hän ilmoitti, että mies oli valmentanut seurassa vuosia ja että tapaus oli käsiteltävänä tuomioistuimessa.

Jalkapallovalmentaja tuomittiin tiistaina itäsuomalaisessa käräjäoikeudessa kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Valmentaja aikoo valittaa tuomiosta hovioikeuteen.

Kun hyväksikäytön uhri kertoi tapauksesta Palloliittoon, häntä ohjeistettiin olemaan yhteydessä junioriaikaiseen seuraan ja Väestöliiton tukipalveluun. Palloliiton pääsihteeri Marco Casagrande sanoo, ettei Palloliitto ryhtynyt itse viemään asiaa eteenpäin.

– Me nähtiin siinä kohtaa, että oli hänen oikeutensa valita se. Tottakai olisi voitu tehdä se sen jälkeen, mutta katsottiin sitten, että pyydetään häntä olemaan seuraan yhteydessä. Annettiin hänelle mahdollisuus olla meihin lisää yhteydessä, jos haluaa lisää toimenpiteitä, Casagrande kertoo.

“Olin todella pahoillani tytön puolesta”

Nainen ilmoitti tapauksesta seuraavaksi junioriseuralle, jonka johtohenkilölle valmentajan toimet tulivat yllätyksenä. Johtohenkilö kävi viestinvaihtoa tytön kanssa ja kertoi olevansa käytettävissä.

– Olin todella pahoillani tytön puolesta ja järkyttynyt valmentajan teoista. Ihan kerta kaikkiaan pyörrytti ja oksetti, kun sain tietää, mitä oli tapahtunut. Oli ihan hirveää, tuollaista ei haluaisi kenellekään tapahtuvan, hän kertoo.

– Ilmoitin asiasta johtokunnalle, ja he olivat aivan yhtä järkyttyneitä. Tunnen tämän valmentajan, enkä olisi missään nimessä uskonut hänestä tällaista. Hän ei ole ollut meidän toiminnassamme mukana vuosiin ja selvää on, ettei hän saa olla missään tekemisissä seuramme kanssa. Aion pitää siitä huolen.

Johtohenkilö soitti tapauksesta myös Palloliittoon pyytääkseen toimintaohjeita.

– Palloliitosta tuli ohjeena ainoastaan, että tämä henkilö ei saa olla missään tekemisissä, eikä hän ole vuosiin ollutkaan. Olisin ymmärtänyt sen itsekin. Minä varmistin, että miten tällaisissa tilanteissa pitäisi menetellä. He sanoivat, että asia on kuitenkin keskeneräinen niin pitkään kuin se on keskeneräinen ja pitää varmistaa, että tällaisia ei pääse sattumaan. Sen jälkeen puhuttiin laatujärjestelmästä ja turvallisuuden korostamisesta.

Junioriseuran johtohenkilö kertoo, että seurassa on ollut käytössä Palloliiton laatujärjestelmä usean vuoden ajan. Hän sanoo, että laatujärjestelmässä on huomioitu pelaajien turvallisuus, mutta sieltä ei löydy käytännön toimintaohjeita ilmi tulevien hyväksikäyttötapauksien käsittelyyn. Kaikki seurat eivät käytä laatujärjestelmää, varsinkaan vapaaehtoisvoimin toimivat seurat.

– Laatujärjestelmän voisi kiteyttää niin, että järjestelmä pysyy samana, vaikka seuran toimijat vaihtuvat. Se on hyvien käytäntöjen paketti, mutta eihän se suoraan tällaisia asioita varten ole tehty, johtohenkilö sanoo.

“Kyllä heidän olisi pitänyt pontevammin puuttua”

Pääsihteeri Casagrande sanoo, että liiton toiminnassa on parantamisen varaa.

– Meidän pitää olla vielä vahvempia ja terävämpiä, että meidän kaikki 900 seuraa tietävät miten toimia. Totta kai on vaikeaa tavoittaa kaikki. Meidän tehtävämme on lisätä tietoutta ja antaa selkeitä toimintaohjeita, Casagrande arvioi.

– Edelleen sanoisin, että ammattilaiset ovat ne, jotka näissä asioissa pystyvät auttamaan. Meidän tehtävänämme on markkinoida ja tuoda näitä palveluita esille. Konkreettisin isoin toimenpide, johon panostetaan, on valmennuskoulutus. Sinne tulee tästä asiasta oma osio. Kaikkien pitää ymmärtää, kuinka vakavasta asiasta on kyse.

Suomen urheilun eettinen keskus (Suek) ei ole täysin tyytyväinen siihen, kuinka Palloliitto tapauksessa menetteli.

– Kyllä tässä on varmaan tapahtunut vähän sitä, että on pyritty ulkoistamaan. Jos he ovat olleet välineettömiä tai jopa haluttomia tarttumaan tähän asiaan, niin sitten on pyritty siirtämään jollekin seuraavalle taholle se toiminta. Kyllä heidän olisi pitänyt pontevammin siihen puuttua, sanoo Suekin tutkimuspäällikkö Nina Laakso.

Suek neuvoo ja tarjoaa asiantuntija-apua urheilujärjestöille urheilua koskevissa eettisissä asioissa. Laakso sanoo, että lajiliitoilla ei ole riittävän selkeitä ohjeita tai välineitä seuroilleen siitä, kuinka hyväksikäyttötapauksia voidaan ennaltaehkäistä ja hoitaa. Laakson mielestä vastuuta ei voi sysätä esimerkiksi Väestöliiton ylläpitämälle tukipalvelulle.

– Tietenkin hyvin tärkeä lähtökohta on, että vastuuta ei voida ulkoistaa tällaisissa ilmiöissä vain joillekin toimijoille. Nyt vastuu on kaikilla urheilun toimijoilla, tutkimuspäällikkö painottaa.

– Viimeistään nyt liikunnan ja urheilun kulttuurissa tulee herätä siihen, että nämä ilmiöt ovat todellisuutta. Epäilen, että näitä tapauksia tulee vielä enemmänkin esille. Vastuu on nyt urheilulla, seuroilla ja luottamusjohdolla miettiä näitä toimenpiteitä. Ettei kymmenen vuoden päästä käsitellä nyt tapahtuneita seksuaalisen hyväksikäytön tapauksia, Laakso sanoo.

“Minä toivon ja vaadin selkeää ohjeistusta”

Uhrin entisen junioriseuran johtohenkilö kertoo aikovansa vielä tarkistaa, onko jotain, mitä seura pystyisi tekemään omassa toiminnassaan, ettei nyt oikeudessa käsitellyn kaltaisia tapauksia pääsisi syntymään. Hän kertoo, että he selvittävät jokaiselta pukukoppiin pääsevältä rikosrekisteriotteen.

– Tässäkin tapauksessa herää kysymys, että jos vaikkapa rikosrekisteriote pyydetään, niin eihän tällä valmentajalla olisi ollut siinä mitään. Että miten tällaisiin voidaan varautua?

Valmentajalla ei ollut aiempaa rikoshistoriaa.

– Minä toivon ja vaadin Palloliitolta selkeää ohjeistusta. Pitäisi olla ohjelma, jota käydään jokaisen lapsen ja juniorin kanssa läpi. Koska minusta se lähtee sieltä, että jo lapsien ja nuorien pitää tietää, että luottamusasemaa ei saa käyttää väärin. Heille pitäisi kertoa, mikä on sallittua ja mitkä ovat asioita, joita ei hyväksytä.

Yle Urheilun tietojen mukaan tuomion saanut miesvalmentaja ei valmenna tällä hetkellä. Hän toimii kuitenkin aikuisten edustusjoukkueen talkoolaisena. Edustusjoukkue on junioriseurasta erillinen organisaatio. Edustusjoukkueen puheenjohtajalle miehen tuore seksuaalirikostuomio tuli yllätyksenä. Seura käsitteli asiaa tiistai-iltana hallituksen kokouksessa ja aikoo jatkossa pohtia, onko miehellä enää pääsyä edustusjoukkueen toimintaan.

Lue myös:

Jalkapallovalmentajalle 2 vuotta ja 8 kuukautta vankeutta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – 13-vuotiaana uhriksi joutunut Emilia: “Se oli minulle helvetti”

Suomalaistytön hyväksikäyttötapaus ei yllätä huippututkijaa, joka ihmettelee salailua: "Urheilun maine on tärkeämpää kuin lasten hyvinvointi"

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön puuttuminen on monelle hankalaa – "Osa ihmisistä katsoo, ettei sekaannuta, koska se on ylimääräistä työtä"

Valmentajia on tuomittu seksuaalirikoksista myös Suomessa, mutta ilmiötä ei ole juuri tutkittu: "Hämmentävän vähän tietoa"