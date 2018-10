Kommentti: Patrik Laineella on potentiaalia tykittää 50 maalia NHL:ssä, mutta Winnipegin seurajohto hikoilee taas saman ongelman kanssa

Arvatkaapa, montako tehopistettä Winnipegin Patrik Laine on saanut aikaiseksi tasaviisikoin alkaneella NHL-kaudella toistaiseksi.

Kymmenen? Viisi?

Ei.

Yhden.

Esimerkiksi Coloradon Mikko Rantanen on tehnyt tasaviisikoin toistaiseksi yksitoista tehopistettä. Carolinan Sebastian Ahokin kymmenen.

Patrik Laine sijoittuu suomalaispelaajien osalta toistaiseksi sijalle kahdeksantoista.

Tilasto on Laineen osalta erikoista, joskaan ei kovin yllättävää luettavaa. Winnipegillä on nimittäin käsissään täysin sama ongelma kuin tasan vuosi sitten: Patrik Laineelta ja Nikolaj Ehlersiltä puuttuu uskottava keskushyökkääjä. Yhteistyö Bryan Littlen kanssa ei toiminut viime kaudella, eikä se toimi tälläkään kaudella.

Laine on tehnyt toistaiseksi kolme maalia, kaikki ylivoimalla – siis ilman Littleä.

AOP/Icon Sportswire

Tasaviisikoin ketjun peli on täysin tukossa. Vaikka Laine pelasi torstaina Vancouveria vastaan yhden parhaista otteluistaan tälle kaudelle, se tapahtui enemmänkin ketjun yhteispelistä huolimatta kuin sen ansiosta.

Vuosi takaperin Laine (ja Ehlers) joutui tuskailemaan kolmosketjun sentteriksi paremmin sopivan Littlen kanssa helmikuun lopulle, kunnes GM Kevin Cheveldayoff hankki nuorten vauhtikoneiden väliin laatusentteri Paul Statsnyn St. Louisista. Statsnyn kemiat nuorukaisten kanssa lähtivät toimimaan välittömästi, mikä näkyi myös tulostaululla.

Tilastosivu Corsican mukaan Laine sai Littlen ja Ehlersin kanssa aikaan kolmetoista maalia tasaviisikoin ennen Statsnyn tuloa. Kolmikon maaliero 59 ottelussa kirjattiin lukemin 13-16, siis kolme maalia pakkaselle. Statsnyn kanssa ”veljekset” ehtivät pelata runkosarjassa vain 19 ottelussa, mutta maaliero korjaantui nopealla tahdilla lukemiin 16-7.

Kun Littlen kanssa nuorukaiset saivat tasaviisikoin aikaan viime kaudella 2,8 laukausta ottelua kohden, Statsnyn kanssa lukema lähenteli seitsemää.

Erot numeroissa ovat hirvittäviä.

Pettymys Winnipegissä olikin valtava, kun vapaaksi agentiksi kesällä tullut Statsny valitsi Vegas Golden Knightsin ohi Jetsin.

Vaikka numerot tämän kaudelta ovat hieman parempia, isossa kuvassa mikään ei ole muuttunut – kemioita ei vain ole. Bryan Little ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi hyvä pelaaja Stanley Cupia tavoittelevan joukkueen kakkosketjuun. Little ei ole tarpeeksi hyvä pelaaja kirittämään 50 maalia tavoittelevaa maalitykkiä.

Laine ja Ehlers eivät pääse samalla tavalla maalipaikoille Littlen kanssa.

Patrik Laine, Nikolaj Ehlers ja Paul Stastny juhlivat viime kaudella. Nyt Laine ja Ehlers eivät enää juhli. AOP

Tilanne laittaa GM Cheveldayoffin varmasti hikoilemaan, sillä talon sisältä tilanteeseen tuskin löytyy ratkaisua.

Toki päävalmentaja Paul Maurice voisi siirtää hyvin keskikaistallakin aiemmin pelanneen Blake Wheelerin takaisin sentteriksi, mutta pidän tätä skenaariota hyvin epätodennäköisenä. Wheeler ei halua pelata keskellä. Wheeler ei myöskään halua pois Mark Scheifelen viereltä.

Ja jos Wheeleristä ei ole ratkaisuksi, Cheveldayoffin on lähdettävä markkinoille potkimaan renkaita.

Pelaajamarkkinat eivät kuitenkaan pursua laadukkaita keskushyökkääjiä. Jos kesällä vapaiksi agenteiksi tulevien, niin sanottujen vuokrapelaajien, markkinoita tarkastelee, yksi nimi nousee ylitse muiden.

Ottawan 27-vuotias keskushyökkääjä Matt Duchene voisi olla vastaus Jets-fanien rukouksiin.

Uudelleen palapeliään rakentava Ottawa on luopunut yksi toisensa jälkeen kaikista ikääntyvistä veteraaneista ja varmaa on, että myös Duchene on saatavilla. Kertaalleen kolmekymmentä maalia tehnyt ja kahdesti 70 tehopisteen nurkille nakutellut kanadalaishyökkääjä on lähes ainoa potentiaalinen vuokrapelaaja Winnipegille.

Matt Duchene olisi kova vahvistus Winnipegille. AOP/Icon Sportswire

Ottawa olisi Winnipegille siinäkin mielessä hyvä kauppakumppani, että se haluaa riveihinsä kipeästi lisää nuoria pelaajia (ja/tai varausvuoroja) ja niitä Winnipegin organisaatiossa riittää.

Se, miten Winnipeg ongelman ratkaisee, jää nähtäväksi. Varmaa on vain, että näin ei voi kauan jatkua. Bryan Little pelaa kokoa liian suurissa saappaissa, mikä varmasti alkaa nakertaa lahjakkaiden nuorten, Laineen ja Ehlersin, mielialaa kauden edetessä yhä voimakkaammin.

Ja Laineesta vielä.

Kuinka moni potentiaalinen 50 osuman maalintekijä pelaa NHL:ssä kolmosketjun sentterin kanssa?

Kevin Cheveldayoffilla on tälle kaudelle yksi tehtävä.

