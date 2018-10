Hurjavireinen Teemu Pukki viikkoja sivussa – "Suomi halusi epätoivoisesti peluuttaa häntä"

Suomen maajoukkuehyökkääjä Teemu Pukki koki ikävän takaiskun. Hänen seurajoukkueensa Norwichin valmentaja Daniel Farke kertoi lehdistötilaisuudessa perjantaina, että Pukki on sivussa kahdesta kolmeen viikkoa lihasvamman takia.

– Takareidessä on pieni repeämä, mutta se voisi olla pahempi, Farke sanoi (siirryt toiseen palveluun).

Hurjasti maaleja alkukaudesta takonut Pukki loukkasi takareittään maanantaina Suomen maajoukkuepaidassa Kansojen liigan ottelussa Kreikkaa vastaan. Pukki joutui jättämään kentän 12. minuutilla. 28-vuotias Pukki oli ehtinyt tehdä Englannin mestaruussarjassa pelaavalle Norwichille 12 otteluun 5 maalia.

– Olimme niin varovaisia hänen kanssaan harjoituksissa ennen maajoukkuetaukoa. Siksi Teemu pystyi aloittamaan niin monta ottelua ja tekemään maaleja, Farke totesi.

Pukki oli maajoukkueessa myös huippuvireessä. Hän ratkaisi maaleillaan kolme voittoa putkeen Suomelle Kansojen liigassa numeroin 1–0. Suomi voitti Pukin aikaisesta lähdöstä huolimatta myös Kreikan 2–0.

– On aina suuri kunnia edustaa kotimaata, mutta rasitus on aina kovaa. Teemu on todella tärkeä Suomen maajoukkueelle. He halusivat epätoivoisesti peluuttaa häntä. Minulla ei ole valitettavaa tästä loukkaantumisesta. Meidän täytyy sopeutua siihen, Farke muotoili.

Farke kertoi, että Pukilta jäävät siis ainakin väliin Norwichin kaksi seuraavaa kamppailua Englannin toisella sarjatasolla. Hän kuitenkin elätteli jo pieniä toiveita siitä, että Pukki olisi mukana ensi viikon lauantaina Brentfordia vastaan.

Suomen maajoukkueella on seuraava peli hieman vajaan kuukauden päästä Kreikkaa vastaan vieraskentällä 15. marraskuuta. Suomi kohtaa myös Unkarin vieraissa 18. marraskuuta. Huuhkajat varmistaa Kansojen liigan C-divisioonan alkulohkovoittonsa ottamalla jäljellä olevista kahdesta ottelusta yhden pisteen.

