Riikka Noronen on jääkiekon tuntematon tähti, joka aloitti liigassa vain 12-vuotiaana – kaikkien aikojen pistelinko on kelvannut harvoin Leijona-paitaan

Naisten jääkiekkoliigaa Ilveksessä pelaava Riikka Noronen on suurelle yleisölle tuntematon nimi. Vajaa vuosi sitten 36-vuotias Noronen syrjäytti Karoliina Rantamäen naisten SM-sarjan kautta aikain tehokkaimpana pelaajana. Noronen on pelannut 555 liigaottelua ja tehnyt niissä 688 tehopistettä. Lisäksi Noronen on eniten liigaotteluita tahkonnut pelaaja.

Noronen on poikkeuksellinen jääkiekkoilija. Hän teki ensiesiintymisensä naisten kiekkoliigassa vain 12-vuotiaana ja pelasi sitä ennen poikien mukana D-junioreihin saakka.

– Muistan, kun C-junioreissa tuli try outit ja oli puhetta siitä, ettei tyttö voisi olla enää poikien joukkueessa. Niinpä minut siirrettiin naisten joukkueeseen ja se pelotti, koska aiemmassa joukkueessa pelasi vain kavereitani. Lopulta kaikki meni hyvin ja pikkutyttö otettiin hyvin vastaan joukkueeseen, Noronen muistelee.

Noronen on pelannut naisten liigaa kaudesta 1995-1996 lähtien eli menossa on 24. kausi liigakiekkoa. Hän on päässyt juhlimaan kolme kertaa Suomen mestaruutta. Noronen on nähnyt monen liigaseuran arjen, sillä hän on pelannut sekä Jyväskylässä, Tampereella että Hämeenlinnassa.

Neljäs kulta yhä tavoitteena

Tampereen Ilvekseen Riikka Noronen palasi vuosi sitten. Ilves on voittanut Suomen mestaruuden viimeksi keväällä 2010. Sen jälkeen tamperelaisseura on joutunut taipumaan loppuotteluissa kolmesti. Tälläkin kaudella Ilves on ollut tiiviisti sarjan kärkikahinoissa ja tavoitteena on mestaruus.

Kuluvalla kaudella Noronen on ollut joukkueensa tehokkaimpia pelaajia ketjukaverinsa Linda Välimäen kanssa. Välimäki on kerännyt 19 pelaamassaan ottelussa 53 tehopistettä, kun Noronen 16 ottelussaan 44 pistettä. Noronen saattaa rikkoa tällä kaudella 700 pisteen rajapyykin ensimmäisenä pelaajana naisten liigassa.

– En ole sellainen pelaaja, joka ajattelee peliä tehopisteiden kautta. Ne vain tulevat työtä tekemällä. Haluan pelata joukkueelleni ja tarjota hyvää esimerkkiä nuoremmille pelaajille. Pelaaminen on se juttu, josta eniten nautin, Noronen sanoo.

Riikka Norosen kotialbumi

Peliuran lopettaminen ei ole vielä käynyt mielessä, mutta jossain vaiheessa tulee se päivä, kun kautta aikojen paras pistenainen laittaa hokkarinsa naulaan.

– Päätös lopettamisesta tulee varmasti vastaan kuin seinä, kun on sen aika. Olen nauttinut jääkiekosta ja pelaan kausi kerrallaan. Tämä on kuitenkin niin iso osa elämääni, hän tuumaa.

Arvoturnaukset jäivät kokematta

Kautta aikojen parhaasta pistelingosta ja kolmesta Suomen mestaruudesta huolimatta Noronen ei ole edustanut Suomea kuin kahtena eri kautena yksittäisissä maaotteluissa. Arvoturnaukset, niin olympialaiset kuin MM-kisat, ovat jääneet häneltä kokematta.

– Ehkä maajoukkueeseen nousu vaatisi enemmän treenaamista. Oma treenaaminen töiden ohessa riittää SM-liigassa hyvälle tasolle, mutta maajoukkue vaatisi ratkaisuja töiden suhteen. Sitä motivaatiota ei ole ollut, sillä myös työ on minulle äärimmäisen tärkeä juttu, Noronen kertoo.

Noronen työskentelee Hämeenlinnassa lastenhoitajana liikuntapainotteisessa päiväkodissa. Hän ajaa yhdessä muutaman joukkuekaverinsa kanssa päivittäin Tampereelle ja takaisin. Matkaa kertyy edestakaisin yhteensä yli 130 kilometriä. Se ei kuitenkaan haittaa, sillä motivaatiota rakasta lajia kohtaan löytyy roppakaupalla.

– Työ on minulle hyvä vastapaino. Olen ollut samassa työpaikassa jo kahdeksan ja puoli vuotta. En varmasti pelaisi enää päivääkään, jos en pärjäisi. Nautin valtavasti siitä, että pystyn tuomaan ja jakamaan kokemustani nuoremmille pelaajille, Noronen perustelee.

Riikka Noronen toivoo, että naisten SM-sarjassa edettäisiin kohti puoliammattilaisuutta. Timo Savela

Kohti puoliammattilaisuutta

Norosen mielestä naisten jääkiekko Suomessa on mennyt valtavin harppauksin eteenpäin.

– Peli on muuttunut selvästi vauhdikkaammaksi. Ennen oli taitavampia yksilöitä, jotka pystyivät yksilösuorituksillaan ratkaisemaan otteluita. Pelaajien yleinen urheilullisuus on parantunut ja kaikki ymmärtävät sen, mitä kehittymiseen vaaditaan. Myös joukkueiden tasoerot ovat kaventuneet, Noronen ruotii.

Noronen toivoisi, että naisten jääkiekkokin saisi osakseen suurempaa kiinnostusta ja arvostusta. Tasa-arvoisempi kohtelu miehiin verrattuna olisi suotavaa, mutta suunta on sentään oikea.

– Toki sitä toivoisi, että laji saisi enemmän näkyvyyttä ja sitä kautta enemmän yhteistyökumppaneita. Ilveksessä on kuitenkin se hyvä tilanne, ettei keneltäkään tarvitse periä kausimaksuja. Näin ei kuitenkaan ole kaikissa seuroissa. Kulukorvauksia saa pois henkilökohtaisilla sponsoreilla, Noronen kertoo.

Noronen toivoo, että lähitulevaisuudessa naisten jääkiekkoliiga ottaisi askeleita puoliammattilaisuuden suuntaan. Se olisi keino saada nostettua myös naisten maajoukkueen tasoa kansainvälisiin koitoksiin.

– En tiedä uskonko, mutta kovasti toivon sitä tuleville polville. En ehkä itse sitä tule näkemään, mutta kyllä puoliammattilaisuus nostaisi tasoa. Jos jokaisessa joukkueessa olisi 25 tasokasta pelaajaa, jotka kilpailisivat pelipaikoista, veisi se kiekkoamme taas monta pykälää eteenpäin, Noronen uskoo.

*Lue myös:

*

Rädyn ja Räisäsen taistelu Naisleijonien ykkövahdin roolista tiivistyy – myös nuoret haastajat janoavat roolia: "On se kovaa"

Viivi Vainikka, 16, jalostuu Kuortaneen kiekkohautomossa ja on murtautumassa kevään MM-joukkueeseen – "Haluan menestyä"