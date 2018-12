Kaisa Mäkäräinen on ollut uskomattomassa vireessä, mutta latujen ulkopuolella käydään kovaa taistelua – valmentaja jännittää tähtiurheilijan terveyttä

Loistavasti ampumahiihdon maailmancup-kauden avanneen Kaisa Mäkäräisen kisaaminen ensi viikonloppuna Nove Mestossa Tshekissä on vielä auki. Mäkäräinen jätti sunnuntain viestin väliin varotoimenpiteenä, koska hän oli kärsinyt tukkoisuudesta. Suomen joukkueessa oli ollut muutenkin sairasteluoireita. Mäkäräinen oli jo ennen lauantain takaa-ajoa taistellut flunssaan sairastumista vastaan.

– Tauti ei ole vielä tullut päälle, mutta tilanne ei ole missään nimessä hyvä tällä hetkellä, Mäkäräisen henkilökohtainen valmentaja Jarmo Punkkinen sanoi Yle Urheilulle maanantaina.

– Jos tauti kääntyy päälle, niin kisaviikonloppu saattaa olla ohi. Jos ei käänny taudiksi, niin kyllä se silti vaikuttaa jollain tavalla fyysiseen puoleen. Mutta se nähdään myöhemmin. Siitä ei pysty sanomaan tässä vaiheessa yhtään mitään.

Kaisa Mäkäräinen. EPA

Mäkäräinen on ollut kauden alussa lähes ennennäkemättömässä vireessä. Hän on voittanut kauden viidestä ensimmäisestä kisastaan kolme. Vastaavaan hän on pystynyt vain kaudella 2013–2014. Naisilla on edessään Nove Mestossa kova urakka, kun on luvassa kolmas peräkkäinen kisaviikko.

Mäkäräinen ja kumppanit kisaavat kolmena päivänä peräkkäin. Perjantaina on ensiksi pika-kilpailu, lauantaina takaa-ajo ja sunnuntaina yhteislähtö.

Huiman alkukauden jälkeen innokkaimmat ovat jo viritelleet puheita 35-vuotiaan Mäkäräisen kaikkien aikojen parhaasta kaudesta, mutta Punkkinen rauhoittelee asiaa.

– Kausi on pitkä. Ampumahiihto on niin vaativa laji. Tässä on fyysinen puoli. Sitten on hermolihasjärjestelmän puoli eli ammunta. Molempien samanaikainen eteenpäin vieminen on iso haaste, Punkkinen painottaa.

Punkkinen uskoo, että jonkinnäköisiä heilahteluja Mäkäräisen suorituksiin tulee. Hän vain toivoo, että heilahtelut ovat Mäkäräisellä pienemmät kuin kilpakumppaneilla.

Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

– Aika harvoin kenelläkään on myöskään onnistunut kausi niin, että se on mennyt alusta loppuun asti kuin tanssi. Notkahduksia tulee kaikille jossain vaiheessa kautta. Siihen meidän kaikkien pitää varautua, että koko ajan ei mene samalla kuin nämä kaksi ensimmäistä viikonloppua, Punkkinen sanoo.

– Ammunta saattaa tökkiä, vaikka hiihto kulkee. Voi käydä myös päinvastoin, että hiihto tökkii ja ammunta kulkee. Jos nämä jollain tasolla kulkevat käsi kädessä, niin silloin tulos on hyvä.

"Kaisa pystyy itse parantamaan"

Punkkinen on ollut kuitenkin yllättynyt suojattinsa alkukauden voittotykityksestä. Mäkäräinen ei pystynyt tekemään esimerkiksi tehoharjoituksia kunnolla kesällä.

– Alkukausi on näyttänyt todella hyvältä. Se on vähän yllättänytkin, kun alkusyksystä oli erilaisia ongelmia. Syys–lokakuun Anterselvan kolmen viikon leiriltä lähtien hommat alkoivat mennä oikeaan suuntaan. Sen jälkeen on ollut myönteistä kehitystä, Punkkinen toteaa.

Punkkinen ei osannut odottaa Mäkäräiseltä huippuvetoja siksi, että hänen mielestään suomalaistähti ei ole vielä parhaassa kunnossaan.

Matthias Hangst / Bongarts / Getty Images

– Tiedän, että Kaisa pystyy itse parantamaan. On ollut pikemminkin siitä kiinni, että muut kilpakumppanit eivät ole ihan niin kovassa tikissä kuin oletin, Punkkinen sanoo.

Loka–marraskuussa Mäkäräinen pääsi kuitenkin hyvin harjoittelemaan. Harjoituksissa on tehty myös oikeita asioita, kuten laadukasta lajiharjoittelua.

Lumileiri onnistui myös Oloksella marraskuussa. Siellä oli vaikeat ammuntaolosuhteet, joten Keski-Euroopan helpoimmissa olosuhteissa on ollut paremmat edellytykset onnistua. Normaalisti pakkanen on myös härinnyt Oloksella, mutta nyt sekään ei häirinnyt.

Ennätyksellinen osumatarkkuus

Mäkäräisestä onkin paistanut todella rento olotila alkukaudesta. Punkkinen ei osaa vastata, onko jokin kokeneessa suomalaistähdessä muuttunut. Mutta hän on myös havainnut, että Mäkäräinen ei selvästikään aseta tällä hetkellä isoja paineita itselleen.

Kaisa Mäkäräinen. Getty Images

Hyvä itseluottamus on näkynyt myös ammuntasuorituksissa. Otanta on toki pieni, mutta Mäkäräisen osumatarkkuus on viiden kisan jälkeen peräti 90 prosenttia. Mäkäräisen koko uran osumatarkkuus on noin 81,8 prosenttia. Uran paras osumakausi oli viime kausi, kun hän ampui tauluja alas 84,8 prosentin tarkkuudella.

– Kesällä on yritetty paljon nopeuttaa ammuntaa, jolloin nopeutumisen kautta on tullut tiettyä rentoutta, Punkkinen alleviivaa.

– Naisten ammunnasta vastaava Juha Papinsaari on tuonut myös rentoutta kuvioon. Juhan rooli on ollut tärkeä. Se on ihan pakko tuoda esille, että Juha on ollut tärkeässä roolissa luottamuksen saamisessa ammuntasuoritukseen.

