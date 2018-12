Suomen heikko hiihtomenestys on huomattu myös Ruotsissa ja Norjassa – naapurimaan asiantuntija täräyttää: "Jos tästä ei nyt nousta, niin sitten täytyy vaihtaa valmentajaa"

Maastohiihdon maailmancupia on käyty nyt ensimmäinen jakso eli neljä kisaviikonloppua. Suomalaishiihtäjien osalta hurraa-huudot ovat olleet vähissä, etenkin yleensä vahvassa naisten joukkueessa menestys on ollut yksin Krista Pärmäkosken harteilla.

Ja se on huolestuttanut asiantuntijoita niin Suomessa, Ruotsissa kuin Norjassa.

– Krista on ollut loistavassa kunnossa, mutta aivan liian moni on hukannut kuntonsa tänä kautena, totesi Ruotsin yleisradion SVT:n kokenut hiihdon asiantuntija Anders Blomquist Yle Urheilulle.

– Suomella on monia kovia hiihtäjiä, joiden pitäisi pystyä parempaan. Minun on vaikea ymmärtää, miksi Kristan takana ei hiihdetä kovempaa.

Norjalaisen TV2:n hiihtoasiantuntijan ja omalla urallaan olympiakultaa ja kolme maailmanmestaruutta voittaneen Kristin Störmer Steiran mukaan Pärmäkoski on hyvin kärjen vauhdissa mukana. Steiran mielestä Pärmäkoski voi olla johtava tähti suomalaisessa hiihdossa vielä pitkään ja inspiroida muita, mutta hän on kovin yksin.

– Ongelma on siinä, että Suomen joukkueen pitäisi onnistua laajemmin. Osa vanhoista tähdistä ei enää kilpaile, joten nyt vaaditaan vähän aikaa ennen kun uusi joukkue hahmottuu, Steira muistutti.

Pärmäkoski on tällä hetkellä maailmancupin kokonaiskilpailussa neljännellä sijalla, kun seuraava suomalaisnainen, Susanna Saapunki, löytyy sijalta 36. Pärmäkosken kauden alku on ollut suurin piirtein samanlainen kuin aikaisempina kausina, mutta niistä poiketen nyt hänellä ei ole ollut Kerttu Niskasen tai Laura Monosen kaltaista hiihtäjää mukana kärkikahinoissa.

Blomquistin mukaan Ruotsissa ja Norjassa on erilainen valmennussysteemi kuin Suomessa, sillä suomalaishiihtäjät harjoittelevat paljon itsekseen oman valmentajansa johdolla. Silloin tekemisen analysointi on vaikeampaa ja virheisiin on hankalampi puuttua.

Kerttu Niskanen on taistellut alkukaudesta ylikuormituksen kanssa. Tomi Hänninen

Sekä Steira että Blomquist seuraavat tiiviisti Suomen hiihtoa, ja kumpikin uskoo, että etenkin naisten joukkue voi vielä nousta takaisin kärkitaistoon. Helppoa se ei kuitenkaan tule olemaan.

– On selvää, että aika on vähissä. Se vaatii sitä, että osa niistä, jotka ovat olleet mukana jo pitkään, pääsevät vauhtiin ja löytävät huippukuntonsa. Sellaista on tapahtunut ennenkin. Mielestäni ei pitäisi vetää liikaa johtopäätöksiä siitä, mitä tapahtuu ennen joulua. Ennenkin on todistettu, että on mahdollista päästä vauhtiin talven aikana, Steira muistutti.

Blomquistin mielestä hiihtäjät, kuten Niskanen ja Mononen, ovat aikaisemminkin osoittaneet, että kärkeen voi palata takaisin pienen kuopan jälkeen.

– Suomen naiset ovat olleet kovia niin monta vuotta. Nyt kun on tällainen vaikea hetki, niin täytyy tehdä jotain toisin. Jos tästä ei nyt

nousta ylös, niin sitten täytyy vaihtaa valmentajaa tai kokeilla jotain uutta.

Ruotsin naisten joukkue on vakuuttanut sekä Steiran että Blomquistin. He uskovat ruotsalaisnaisten kovan esiinmarssin johtuvan ennen kaikkea siitä, että joukkueessa on paljon tasavahvoja urheilijoita sekä Charlotte Kallan ja Stina Nilssonin kaltaisia tähtiä. Keskinäinen kilpailu vie yksilöitä ja joukkuetta eteenpäin.

Asiantuntijat odottavat myös Venäjän nuorelta, tasavahvalta joukkueelta hyviä tuloksia kauden aikana, kuten myös yhdysvaltalaisilta, saksalaisilta ja tietenkin Krista Pärmäkoskelta.

– Vaikka Therese Johaug on ollut kaikista vahvin normaalimatkoilla, niin Seefeldin MM-laduilla moni joukkue voi lyödä kovat norjalaiset, Blomquist uskoo.

