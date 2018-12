Chicago Bullsille rökäletappio, Lauri Markkanen joukkueensa tehopelaaja

Chicago Bullsin voittoprosentti 31 pelatun ottelun jälkeen on vaatimaton 22,6.

Lauri Markkasen edustama Chicago Bulls kärsi maanantaina ruman tappion koripallon NBA:ssa. Chicago taipui Oklahoma City Thunderin vieraana pistein 96–121.

16 pistettä tehnyt Lauri Markkanen oli Bullsin tehokkain pelaaja yhdessä Bobby Portisin kanssa. Noin 28 minuuttia pelannut Markkanen kirjasi myös 15 levypalloa, kaksi riistoa ja kaksi torjuntaa.

Levypallolukema on suomalaistähdelle kauden selvästi paras ja koko NBA-uran toiseksi paras. Viime kaudella hän kirjautti kertaalleen 17 levypalloa. Markkanen oli maanantaina erityisen aktiivinen hyökkäyslevypalloissa, joita kertyi seitsemän kappaletta.

Markkasen kahden pisteen heitot upposivat sisään tarkkuudella 6/17 ja kolmen pisteen heitoista kirjattiin saldo 1/3.

– Aloitimme hyvin ja mielestäni meillä oli kontrolli. Vastustaja heitti muutaman kovan heiton sisään, me emme reagoineet hyvin ja peli lähti meidän käsistä pois. Heidän fyysisyytensä oli isossa osassa, Bullsin päävalmentaja Jim Boylen kommentoi Bullsin Twitter-tilillä.

Oklahoman tehokkain pelaaja oli 24 pistettä heittänyt Paul George. Kotijoukkueen riveistä kunnostautui myös tripla-tuplan vääntänyt Russell Westbrook (13/16/11).

Tappio oli Chicagolle jo kauden 24:s. Voittoja Bullsin tilillä on vain seitsemän. Chicago on hävinnyt neljä viimeisistä viidestä ottelustaan ja on itälohkossa viimeistä edellisenä.

