Jalkapallon supertähti on vienyt ylivertaisuutensa niin pitkälle, ettei mikään tunnu enää riittävän – Lionel Messin sietämätön täydellisyys on samalla hänen suurin heikkoutensa

Barcelonaan varhain siirtyneestä pojasta kasvoi jalkapalloilija, jollaista ei aiemmin ole nähty. Argentiinalainen velho on kuitenkin ollut hyvä niin kauan, että hän meinaa lipsahtaa jo aliarvostetuksi pelaajaksi. Vuonna 2018 jalkapallotoimittajat arvostivat peräti neljä pelaajaa Lionel Messin edelle.

Viime kesänä 16. kesäkuuta tunnelma alkoi kiristyä Argentiinassa. Jalkapallomaajoukkueelle oli jälleen asetettu kovat odotukset, joihin se voisi vastata vain voittamalla maailmanmestaruuden.

Moskovassa pelattu kisa-avaus muuttui kuitenkin tuskaksi, kun piskuinen Islanti taisteli tasapelin. Lionel Messi sai yrittää ratkaisua rangaistuspotkusta, mutta epäonnistui.

Argentiinan selvästi tärkein pelaaja sai merkitä taas yhden viivan maajoukkueessa tutuksi tulleeseen henkilökohtaisten pettymysten listaan. Heti alettiin kysyä, miksi Messi on niin huono rangaistuspotkuissa, myöhemmin myös sitä, voiko maajoukkue koskaan menestyä hänen kanssaan.

Argentiinalaiset etenivät lohkostaan pisteen turvin, mutta pudotuspeliavauksessa noutaja tuli nopeasti. Ranska möyhensi haastajansa toisen erän tehohetkellä ja kovaan mediapaineeseen joutunut Argentiina palasi kotiin häntä koipien välissä.

Getty Images.

Puoli vuotta myöhemmin maailman parhaat jalkapalloilijat kokoontuivat kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan gaalaan, jossa jaettiin parhaiden pelaajien Kultainen pallo -palkinnot. Kansainvälisten jalkapallotoimittajien äänestyksessä voiton vei kroatialainen Luka Modric. Cristiano Ronaldo oli toinen. Messin edelle ennätti vielä kaksi maailmanmestariksi yltäneen Ranskan pelaajaa.

Äänestystulos hämmensi, syystäkin. Sen perusteella Messi olisi maailman viidenneksi paras jalkapalloilija. Tosiasiassa hän ei ole edes kaikkien aikojen viidenneksi paras - vaan parempi.

Kesällä 31 vuotta täyttäneenä Messi pelaa yhä uransa parhaita vuosia.

Messi-ilmiö näyttää kuitenkin olevan erikoisessa vaiheessa, jossa hänen oma yliluonnollisuutensa on asettanut riman kohtuuttoman korkealle.

Akatemian hiljainen tulokas

Messi oli jo koulupoikana tehnyt asioita, joita useimmat jalkapallolupaukset eivät joudu edes harkitsemaan. Asioita, jotka mittasivat hänen todellista tahtoaan kasvaa huippu-urheilijaksi.

Viikon jokaisena iltana 11-vuotiaasta alkaen Messi työnsi piikin jalkaansa. Yhtenä viikkona vasempaan jalkaan, seuraavana oikeaan. Kolmen vuoden ajan jatkunut rutiini oli lääkärin määräämä pakko, jotta kasvuhormonin vajauksesta kärsineestä pojasta voisi tulla normaalikasvuinen.

Messi ei kuitenkaan antanut periksi. Aluksi kasvuhormonipistoksia antoivat vanhemmat, sitten Messi itse. Ilman niitä ura olisi luultavasti jäänyt haaveeksi. Todennäköisimmin elämästä olisi tullut muutoinkin vaikeampi, sillä kasvuvaikeudet olisivat vaikuttaneet kehon toimintaan muillakin tavoin.

Suurimmaksi päänvaivaksi muodostui hoidon posketon hinta. Yli tuhat euroa kuukaudessa oli niin sievoinen summa, että Messin perhe ei olisi kyennyt ylläpitämään hoitorutiinia kovinkaan pitkään.

Osaltaan tämä seikka on ollut Barcelonan lahja, sillä juuri kustannukset olivat ajamassa Messiä Espanjaan. Perhe yritti aluksi neuvotella argentiinalaisseurojen kanssa sopimuksen, jossa selvästi lahjakas poika pelaisi joukkueessa, joka vastavuoroisesti maksaisi hormonihoidot. Kävi kuitenkin ilmi, että mikään joukkue ei ollut erityisen innoissaan moisesta sitoutumisesta lapseen, pysyi pallo jalassa miten maagisesti tahansa.

Katalaanien riveihin Messi siirtyi alkujaan 13-vuotiaana, sittemmin myyttiseen asemaan nousseella, lautasliinaan kirjatulla sopimuksella. Koko perhe muutti Argentiinasta Espanjaan ja Jorge-isälle luvattiin järjestää kohtuupalkkainen rooli kykyjenetsijänä.

Getty Images.

Messille maksettiin enemmän kuin muille akatemiapelaajille. Hän oli pieni ja fyysiseltä olemukseltaan heikompi kuin muut. Lisäksi palkkakuitin päälle tulivat hoitokulut. Ne olivat Barcelonan kokoiselle seuralle pisara meressä, mutta suuret panostukset tuntemattomaan pelaajaan aiheuttivat soraääniä jopa seuran johtoportaassa.

Se oli kuitenkin kuullut riittävästi pelaajasta, jolle katsojat heittelivät rahaa tämän viihdyttäessä yleisöä miesten ottelun puoliajalla pomputtelemalla palloa kyllästymiseen asti. Espanjassa tarjolla oli maailmanluokan hoitohenkilökunta ja 2000-luvun jalkapallomaailman kirkkaimpia tähtiä kasvattanut akatemia.

La Masiassa Messistä tuli kolmas lenkki vuoden 1987 ikäluokan timanttien joukossa. Kahdesta muusta Cesc Fabregas kasvoi yhdeksi maailman parhaista keskikenttäpelaajista, Gerard Pique puolestaan Barcelonan luottotoppariksi.

AOP

Eivätkä muutkaan olleet tusinamiehiä. Ylivoimainen joukkue lyttäsi vastustajansa ja iski toistuvasti tauluun kaksinumeroisia lukemia.

Kaudella 2002-2003 alle 15-vuotiaiden joukkue ei hävinnyt otteluakaan, eikä Espanjasta löytynyt sille minkäänlaista vastusta.

- Kilpailimme Messin kanssa siitä, kumpi meistä tekisi ottelussa enemmän maaleja. Pique ja Cesc kilpailivat samalla tavalla keskenään. Se oli kiinnostavin tapa pitää jotenkin yllä motivaatiota, joukkueeseen kuulunut ja nykyisin Pohjois-Amerikassa pelaava Victor Vazquez muisteli FourFourTwolle. (siirryt toiseen palveluun)

Messi rikkoi pallotaitureiden nopean syöttömyllyn omaleimaisilla kuljetuksillaan. Muut noudattivat kaavamaista pelitapaa tunnollisesti, Messi oli poikkeus, joka pisti silmään huippulupaustenkin seassa.

– Joskus tuntui siltä kuin hänet voisi pysäyttää vain luodilla. Silloinkin kuitenkin mietitytti, väistäisikö hän vain luotia menettämättä palloa, puolustaja Robert Franch hämmästeli Goalille. (siirryt toiseen palveluun)

Lionel Messi. AOP

Kukaan ei ollut aluksi edes huomannut, että pukukoppiin oli ilmestynyt uusi poika. Harva oli myöskään tullut akatemiaan niin kaukaa kuin ujo argentiinalainen, jonka sanojen kuuleminen edellytti muun joukon hiljentymistä. Messiä oli vaikeaa saada ulos kuorestaan, mutta pallon kanssa hänen viestinsä olivat poikkeuksetta painavia.

"Maalinteko ei ole mittari"

Messi osaa luoda ympärilleen todella kiusallisen tunnelman. Hän ei ole karismaattinen eikä itseään rohkeasti ilmaiseva urheilija, joka ottaa huoneen haltuunsa ja jättää itsestään unohtumattoman jäljen persoonallaan.

Messin ympärillä on enemmänkin epäröivä ilmapiiri.

Hän on hiljainen ja hoitaa lähinnä tavanomaiset kohteliaisuudet. Hän antaa haastatteluja hyvin valikoiden, eikä juuri koskaan kerro henkilökohtaisia mielipiteitään. Hänen kasvonsa ja nimensä ovat mainostajien himoitsemia, mutta Messi suorittaa niihinkin liittyvät velvollisuudet sanomatta mitään ylimääräistä. Tarjouksia tulee niin paljon, että varaa valikoida on loputtomiin.

Julkisuudessa esiintyy yhä se sama Messi, joka alkujaan otti ensiaskeleensa Barcelonan akatemiassa ilman, että joukkuetoverit edes huomasivat häntä pukukopissa. Vuosien mittaan hän on toki ottanut johtajan roolin, mutta omalla tyylillään. Eteläamerikkalaisesta taustastaan huolimatta Messi ei juurikaan pidä meteliä tai räyhää, vaan johtaa esimerkillään.

Getty Images.

Hyvä verbi Messin teoille on nimenomaan "suorittaa". Sitä hän tekee viikosta toiseen Espanjan pääsarjassa, joka ei parista eurokentilläkin menestyvästä jättiseurastaan huolimatta ole samalla tavalla valokeilassa kuin Englannin Valioliiga.

Mohamed Salahin maali Valioliigan keskikastin Leicesteriä tai Evertonia vastaan saa ainakin englanninkielisessä mediassa enemmän huomiota kuin Messin kolme maalia La Ligan keskikastin Gironaa tai Real Sociedadia vastaan. Valioliigan maaleilla herkutellaan, Messin hattutemppu enemmänkin todetaan.

Sekä lyhyessä että pitkässä juoksussa on kuitenkin tullut selväksi, että Messi tehtailee maaleja vuosi vuodelta, kentällä kuin kentällä ja tilanteesta kuin tilanteesta. Kaudella 2008-2009 hän teki ensimmäisen kerran Espanjan pääsarjassa yli 20 maalia. Sitä seuraavana kahtena osumia tuli yli 30, sitten 50. Viime kaudella hän rikkoi 30 maalin rajapyykin jo seitsemännen kerran yhdeksän edellisen talven aikana.

Kaudella 2011-2012 Messi teki kaikki kilpailut huomioiden 60 ottelussa käsittämättömät 73 osumaa. Sitä seuraavalla 50 ottelussa 60. Hän pelaa maali per peli -tahdilla, vaikka ikävuosia kertyy ja Barcelonan pelaaminen on riippuvainen Messistä monella muullakin osa-alueella kuin viimeistelyssä.

Messin tunnusomainen piirre on yhä hänen pieni kokonsa. Hormonihoitojen avulla hän kasvoi 170-senttiseksi, edelleen yhdeksi kenttien pienimmistä pelaajista. Ilman niitä hänen pituutensa odotettiin jämähtävän noin 150 senttimetriin. Hän tekee edelleen poikavuosilta tuttuja taianomaisia juoksujaan, joissa jalat tikkaavat ompelukoneen tahtiin ja pallo pysyy lähietäisyydellä kuin noiduttuna.

Getty Images.

Messi viimeistelee molemmilla jaloilla ja vapaapotkuista. Hän leikkaa poikittain rangaistusalueen tuntumassa ja saa puolustajat pelkäämään rikkomista. Hän lukee tilanteita, hakeutuu tilaan ja nappaa kiinni pystysyötöstä, kuten upeassa MM-kisamaalissaan Nigeriaa vastaan. Hän tekee juoksuja ja pakottaa kaksi tai kolmekin puolustajaa pälyilemään toisiaan, kun he joutuvat tekemään paikanvaihtoja nopeassa tahdissa.

Hän repii vastustajan muodostelmaa hajalle pudottautumalla oikea-aikaisesti alemmas. Hän on pelinrakentaja, joka harvoin menettää palloa puhtaasti. Hän on juniorina pelannut topparin roolissa ilman ongelmia ja pärjäisi varmasti erinomaisesti myös keskikentän keskellä. Hän tekee paljon enemmän kuin vaikkapa Cristiano Ronaldo, mutta on silti yhtä vaarallinen maalintekijä.

Mutta niinhän Messin pitäisikin, ajatellaan.

– Maaleilla ei ole paljoa tekemistä sen kanssa, pelaanko hyvin. Tärkeintä on osallistua pelaamiseen, saada palloa paljon, tehdä hyviä ratkaisuja ja olla menettämättä palloa. Maalinteko ei ole mittari, Messi itse on kuvaillut. (siirryt toiseen palveluun)

Häikäisevillä suorituksillaan Messin pitäisi olla itsestäänselvä ennakkosuosikki Kultaisen pallon voittajaksi jokaisella kerralla. Viime vuosina hän on hävinnyt äänestyksessä vain Ronaldolle, joka oli Real Madridin menestykselle lähes elinehto, mutta kakkospaikkaa kauemmas Messiä ei pitäisi pystyä perustelemaan.

AOP

Viimeistään tuoreimman äänestyksen jälkeen voidaan kuitenkin epäillä jalkapallomaailman kärsivän Messi-sokeudesta. Hän on ollut niin hyvä niin pitkään, että kukaan - edes Messi itse - ei pysty enää koko ajan nostamaan rimaa.

Usea asiantuntija on jo epäillyt jalkapallopiirien kyllästyneen Messin ja Ronaldon ylivoimaan - riippumatta siitä, ovatko he edelleen jokaisena vuotena parhaita pelaajia. Jonkun muun oli pakko voittaa, ensimmäisen kerran sitten Kakán vuonna 2007. Asetelma on toki jokseenkin hullunkurinen. Pelaajia verrataan enemmänkin heidän omiin aiempiin suorituksiinsa, eikä toisiinsa.

Messi voitti viime kaudella La Ligan ja Espanjan cupin sekä La Ligan maali- ja syöttökuninkuuden, mutta ei Mestareiden liigaa eikä maailmanmestaruutta. Niiden myötä hän jäi MM-kisavuonna hävyttömän kauas kärjestä. Modric taas ylitti henkilökohtaiset odotukset voittaessaan Mestareiden liigan ja Kroatian sijoittuessa MM-kisoissa toiseksi.

Se ei tietenkään tarkoita, että Modric olisi ollut Messiä parempi jalkapalloilija vuonna 2018.

Getty Images

Akilleen kantapää

Viimeiset kaksi vuosikymmentä ovat tehneet selväksi sen, miten suuren painoarvon MM-kisat saavat sen vuoden äänestyksessä. Zinedine Zidane vuonna 1998 aloitti trendin, jossa MM-kisoissa menestyvän joukkueen ratkaisuhahmoksi mielletty pelaaja todennäköisesti voittaa myös Kultaisen pallon, melkeinpä kaikesta muusta riippumatta.

Messin tapauksessa maajoukkue on ollut tunnettu piikki lihassa. Hänellä on Argentiinan paidasta enemmän huonoja muistoja kuin huippuhetkiä. Lahjakas sukupolvi on ollut useiden arvoturnausten finaalissa, mutta hävinnyt aina.

MM-kisat Venäjällä olivat vain tuorein pettymys. Jo neljä vuotta aiemmin levisivät kuvat itkevästä Messistä, jonka johtama Argentiina oli taipunut finaalissa Saksalle jatko-ottelussa. Takana on nyt neljät MM-kisat, eikä Argentiina ole koskaan päässyt Messin aikana yhtä lähelle.

AOP

Lisää harmaita hiuksia on aiheuttanut Etelä-Amerikan mestaruusturnaus. Sen finaalissa Messi pelasi jo vuonna 2007, jolloin ennakkosuosikki Argentiina taipui ilman useita avainpelaajiaan pelanneelle Brasilialle.

Toinen mahdollisuus tuli vuonna 2015, jolloin Argentiina ja Chile etenivät loppuottelussa rangaistuspotkukilpailuun, jonka jälkimmäinen voitti. Uskomattomana kohtalon ivana sama tulos toistui vuotta myöhemmin samassa turnauksessa samaa maata vastaan.

Paineen sekä julkisen kritiikin musertama Messi oli silloin saanut tarpeekseen. Hän ilmoitti lopettavansa maajoukkueuransa tuoreeltaan loppuottelun jälkeen.

Kymmenien tuhansien kannattajien julkinen marssi Buenos Airesissa ja Messin oma menestysnälkä pitivät kuitenkin poissaolon lyhyenä. Hän palasi maajoukkueeseen nopeasti, tähtäimenään maailmanmestaruus kesällä 2018.

– Haaveilen heinäkuun 15. päivästä Moskovassa. Finaalissa pelaamisesta, sen voittamisesta, pokaalin nostamisesta. Se on unelmani. Se vain vahvistuu jokaisena kertana, kun pääsen pelaamaan MM-kisoissa, Messi sanoi.

Sekin turnaus päättyi tunnetusti kyyneliin ja jälleen yhteen kohuun. Argentiinan joukkuetta ryöpyteltiin paikallisessa mediassa, pelaajien sanottiin kapinoivan valmennusta vastaan ja Messin kerrottiin jopa vaikuttaneen kesken ottelun tehtäviin vaihtoihin. Jo ennen turnausta päävalmentaja Jorge Sampaoli oli ESPN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun)todennut joukkueen olevan enemmänkin Messin kuin hänen.

Getty Images.

Vain yksi puuttuu

13-vuotias Messi kohtasi aikoinaan kovan tilanteen, kun alku Barcelonassa ei ollut sujunut toiveiden mukaan. Hän oli loukkaantunut kahdesti, eikä muu perhe ollut sopeutunut elämään kaukana kotoa pojan jalkapallounelman toteuttamiseksi.

Jorge-isä antoi asian Messin päätettäväksi. Jos hän olisi halunnut, perhe olisi pakannut laukkunsa ja palannut Argentiinaan. Messi kuitenkin halusi jäädä. Hän halusi nousta tähdeksi Barcelonassa ja tehdä uraa, jonka puolesta oli taistellut jo parin vuoden ajan kamppaillessaan hormonivajettaan vastaan.

Messi ja isä jäivät, äiti ja kolme sisarta lähtivät takaisin Argentiinaan.

Uhraukset palkittiin, kun Barcelona alkoi nostaa Messiä junioreista edustusjoukkueeseen ripeässä tahdissa, jotta tämä pysyisi varmasti tyytyväisenä. Maaliskuussa 2001 hän aloitti alle 14-vuotiaiden joukkueessa, marraskuussa 2003 koitti jo debyytti edustusjoukkueessa harjoitusottelussa. Kauden 2003-2004 mittaan Messi pelasi peräti viidessä joukkueessa Barcelonan organisaation sisällä ottaessaan lopulta paikan hallitsevan mestarin La Liga -ryhmästä.

Getty Images.

Messin pelatessa Barcelona on voittanut La Ligan yhdeksän kertaa, Espanjan cupin kuudesti ja Mestareiden liigan neljästi. Hän on ollut Euroopan paras maalintekijä viidesti ja hänet on palkittu La Ligan parhaana pelaajana seitsemän kertaa.

Vain Ronaldo on voittanut Kultaisen pallon yhtä monta kertaa, eikä kukaan ole tehnyt yhden kalenterivuoden aikana seura- ja maajoukkueessa yhtä monta maalia kuin Messi 91 maalin vuonna 2012. Hän on La Ligan kaikkien aikojen maali- ja syöttökuningas ja Argentiinan maajoukkueen maalikuningas.

Lista voisi jatkua ikuisuuksiin ja Messi vain parantelee monia ennätyksiään uransa jatkuessa. Silti ajoittain väläytellään mahdollisuutta, jonka mukaan Messi ei olisikaan kaikkien aikojen paras jalkapalloilija, koska Argentiina ei ole hänen aikanaan päättänyt kuivaa kauttaan.

Getty Images.

Ronaldo on Euroopan-mestari vuodelta 2016. Pelé on kolminkertainen maailmanmestari. Diego Maradona johdatti Argentiinan sen tällä erää viimeiseen maailmanmestaruuteen vuonna 1986.

Kriitikoiden mielestä tähän joukkoon liittyminen kruunaisi Messin uran. Siitä hän on myöntänyt unelmoivansa itsekin, mutta sen ei pitäisi nakertaa Messin asemaa läheskään niin paljon kuin joskus esitetään.

Päinvastoin - maajoukkueessa voitettu mestaruus on ainoa puuttuva palanen. Ainoa särö Messin muutoin täydellisessä urassa.

– Vuosia sitten, kun urani alkoi, Maradona kehotti minua nauttimaan pelaamisesta ja pelaamaan siten kuin tiedän osaavani. Se on paras koskaan saamani ohje, Messi sanoi vuonna 2010 (siirryt toiseen palveluun).

Jalkapallofaneillekin makeinta herkkua olisi opetella nauttimaan Messistä sinä ainutlaatuisena tämän hetken ilmiönä, jollainen hän kiistatta on.

Messi on yhä parhaimmillaan ja säkenöi jokaisena viikonloppuna Espanjassa. Barcelona ei ole koskaan menestynyt yhtä hyvin kuin hänen kanssaan ja pitkäaikaisen taikuruuden pitäisi olla meriitti itsessään.

Todennäköisesti Messin legenda vain vahvistuu, kun hänen uransa aikanaan päättyy ja aika tekee tehtävänsä. Ehkä sen myötä myös unohtuu se vuosi, jona häntä pidettiin vain vuoden viidenneksi parhaana jalkapalloilijana.

Lähteet: FourFourTwo, Medium, Goal, ESPN, Soccerbible