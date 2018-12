Mourinhon tarina on kertomus itsevarmuudesta, mestaruuksista ja jääräpäisyydestä – pelaajiensa sietokykyä koetelleen valmentajan karisma on alkanut karista

– Meillä oli hyvä henki. Kaikki taistelivat kovasti. Tuota...

Sir Bobby Robson oli jälleen vailla sanoja. Brittivalmentaja ei ole aina ilmaissut itseään erityisen selkeästi edes englanniksi, mutta Barcelonan valmentajana espanja oli osoittautunut erityisen haastavaksi kieleksi.

– Mitä muuta sanoisin, hän kuiskasi kääntyessään vasemmalla seisovan miehen puoleen. (siirryt toiseen palveluun)

Onneksi vierellä oli mies, joka osasi laittaa sanoja managerin suuhun.

Kuin vatsastapuhujan nukke, José Mourinho kuiski Robsonin korvaan mielipiteensä asiasta. Pian britti löysi taas punaisen langan ja vastasi kysymykseen englanniksi. Vierellä Mourinho käänsi kaiken espanjaksi - ja lisäsi mukaan vielä oman mausteensa.

Siitä oli tullut heidän tavaramerkkinsä. Pukukopissa pelaajat olivat jo kauden mittaan huomanneet, että nuori portugalilainen ei vain kääntänyt Robsonin sanoja, vaan antoi samalla omia ohjeitaan.

Robsonin ja Mourinhon yhteistyö oli alkanut Sportingissa, kun lissabonilaisseura palkkasi Robsonin valmentajakseen vuonna 1992. Hänelle tarvittiin tulkki, joka osaisi sekä portugalia että englantia ja ymmärtäisi jotain jalkapallostakin. Liikunnanopettaja Mourinhosta sellainen löytyi.

Mourinho oli toisen polven jalkapalloilija, joka ihaili suuresti isäänsä. Tämä oli maalivahtina murtautunut jopa Portugalin A-maajoukkueeseen. Josén omat taidot eivät riittäneet kuin vaatimattomaan peliuraan, mutta isän valmentaessa hän lyöttäytyi mukaan.

Jo neljävuotiaana hän oli ollut isänsä tukena kentän päädyssä pallopoikana. Kotona puhuttiin taktisista asioista ja teini-ikäisenä hän alkoi matkustaa isänsä joukkueen vierasotteluihin, sitten auttamaan tulevien vastustajien tarkkailussa sekä juniorivalmennuksessa. Äiti halusi poikansa opiskelevan liiketaloutta, mutta 19-vuotias Mourinho ei ollut lainkaan valmis luopumaan jalkapallounelmastaan.

Seuraavaksi tulivat valmennuskurssit, muiden muassa Englannin jalkapalloliiton alaisuudessa. Sitten tarjoutui paikka pikkujoukkueen avustavana valmentajana. Kun Robson saapui kaupunkiin, koitti varsinainen läpimurto.

Neljän vuoden mittaan yhteistyö toimi niin hyvin, että Robson halusi Mourinhon mukaansa siirtyessään Barcelonan pomoksi. Portugalilainen tuli Kataloniaan edelleen tulkkina, mutta alusta asti oli selvää, että Robsonin korvaan kuiskutteleva mies oli enemmänkin avustava valmentaja.

Kääntäjänä hänestä tuli lähes kelvoton, koska ei kyennyt pitämään mielipiteitään omana tietonaan, vaan käytännössä jakoi lehdistötilaisuudet Robsonin kanssa. Britti puhui joitakin sekunteja, osin englanniksi ja osin espanjaksi, Mourinhon espanjankielinen käännös saattoi kestää minuutin.

Robson sai lopulta potkut ja tilalle tuli hollantilainen Louis van Gaal, mutta Mourinho jatkoi seurassa. Hänen roolinsa kehittyi katsomovalmentajaksi, jonka näkemystä van Gaal arvosti niin suuresti, että antoi tämän vastuulle jopa tärkeimpien vastustajien kartoittamisen. Jo silloin Mourinhon raporttikansiot tunnettiin paksuina ja yksityiskohtaisina tiiliskivinä.

Porton tuhkimotarina käynnisti nousun

Tämän päivän Mourinhon meriitit ovat vertaansa vailla. Hän on jopa kuuluisampi kuin Robson ja van Gaal.

Hän on yksi vain viidestä valmentajasta, joka on voittanut liigamestaruuden neljässä eri maassa. Valioliigan hän on valloittanut kolme kertaa, Serie A:n kahdesti. La Ligan mestaruus tuli vuonna 2012. Mestareiden liigan Mourinho on voittanut kahden eri joukkueen kanssa.

Alkujaan Mourinho niitti kansainvälistä mainetta Portossa. Sitä ennen hän oli jo valmentanut Benficaa, mutta pesti jäi lyhyeksi, kun Mourinho riitaantui seurajohdon kanssa. Siinä vaiheessa Robson pyysi häntä avukseen Newcastleen, mutta Mourinho halusi tehdä omaa uraansa.

Ratkaisu osoittautui oikeaksi.

Hän nosti keskinkertaisen União de Leirian kamppailemaan kärkipään sijoituksista ja aloitti sitten Portossa, vasta 39-vuotiaana. Tarina portugalilaisen seuran noususta Euroopan jättien kiusaksi on oma osansa 2000-luvun jalkapallohistoriaa.

Heti ensimmäisellä kaudella Porto voitti Portugalin liigan ja cupin sekä Uefa Cupin. Nappikausi on silti vasta hopeasijalla Mourinhon Porto-vuosien hierarkiassa. Seuraavana vuonna se nimittäin puolusti mestaruuttaan onnistuneesti, ja yllätti kaikki Mestareiden liigassa.

Se jäi alkulohkossa toiseksi, Real Madridin taakse, ja sai ensimmäisellä pudotuspelikierroksella vastaansa Sir Alex Fergusonin Manchester Unitedin. Kotiottelu päättyi niukkaan 2–1-voittoon, mutta Old Traffordilla United tarrasi jo kiinni jatkopaikkaan Paul Scholesin maalilla. Juuri ennen loppuvihellystä Porto kuitenkin maalasi vielä kerran ja eteni jatkoon.

Tuo 1–1-tasatulos toisessa osaottelussa Manchesterissä, maaliskuussa 2004, oli siihen asti Mourinhon uran huimin ilta. Sen jälkeen katseet todella kääntyivät valmentajamarkkinoilla kohisten nousevaan nimeen.

Seuraavilla kierroksilla arpaonni suosi Portoa. Se pudotti puolivälierissä ranskalaisen Lyonin ja välierissä espanjalaisen Deportivo La Coruñan. Kun samalla Monaco yllätti Chelsean, yllätysfinaali oli valmis. Tyylipuhdas 3-0-voitto Gelsenkirchenin stadionilla viimeisteli Porton tuhkimotarinan.

Kului viikko ennen kuin Mourinho esiteltiin Chelsean uutena managerina. Karismaattinen ja itsevarma valmentaja esitteli itsensä lehdistölle kuolemattomin sanoin ja sanoi olevansa varmastikin jollain tapaa erityinen. Brittilehdistö vakiinnutti uuden lempinimen, The Special One.

Me ja he

– Ei häntä tarvinnut pelätä, ei hän mikään Fabio Capello ollut. Hän loi tekstareillaan ja sähköposteillaan henkilökohtaisen suhteen pelaajiin ja näytti omalla sitoutumisellaan ja osaamisellaan esimerkkiä. Hän oli kiinnostunut myös siitä, kuinka vaimomme ja lapsemme jaksoivat.

Elämäkerrassaan Mourinhoa muistellut Zlatan Ibrahimovic on varmasti vaikeimpia persoonia, joita tämä on valmennusuransa aikana kohdannut. Hänen tyylistään ja osaamisestaan kertoo paljon kuitenkin se, että Mourinho osasi heti kääntää Zlatanin räjähdysherkän persoonan edukseen.

Parivaljakon tiet kohtasivat milanolaisessa Interissä. Kun Mourinho nimitettiin valmentajaksi, Zlatan oli vielä Ruotsin maajoukkueen mukana EM-kisoissa. Hän alkoi kuitenkin saada uudelta valmentajaltaan otteluiden jälkeen tekstiviestejä, jotka pitivät sisällään vinkkejä ja ajatuksia siitä, mitä Zlatanin kannattaisi tehdä.

Pelaajien käsittelyä pidettiin pitkään Mourinhon suurena vahvuutena. Hän oli jo valmiiksi älykäs taktikko, mutta opiskeli pelin lisäksi herkeämättä psykologiaa.

Zlatanin sanat ovat malliesimerkki siitä, miten Mourinho on käsitellyt suojattejaan. Hän on osannut taidokkaasti koetella ja horjuttaa pelaajien itseluottamusta sekä ajattelua, ja sitten tehdä heistä taas henkisesti kovempia kuin koskaan aiemmin. Kirjassaan Zlatan hän on kuvannut, miten pelaajat ovat valmiita kuvainnollisesti kuolemaan Mourinhon puolesta.

Ensimmäisen Chelsea-pestin alkaessa lontoolaisjoukkue ei ollut voittanut Valioliigaa 50 vuoteen. Joukkueessa oli pitkä lista noin 25-vuotiaita pelaajia, joita menestys oli pitkälti karttanut. Mourinho toi totaalisen muutoksen pukukoppikulttuuriin ensimmäisestä päivästä lähtien.

– Heti ensimmäisessä tapaamisessa kävi selväksi, että hän uskoo itseensä. Se tarttuu väistämättä, avainpelaaja Frank Lampard sanoi tuolloin The Guardianille. (siirryt toiseen palveluun)

Chelsea voitti tuolla kaudella enemmän otteluita kuin mikään Valioliigan joukkue koskaan aiemmin ja hävisi vain kerran edetessään mestaruuteen.

Interissä Mourinhoa odotti joukko tähtipelaajia, jotka olivat voittaneet Serie A:n, mutta epäonnistuneet kauden päätavoitteessaan, eli Mestareiden liigassa. Kahdessa vuodessa Mourinho nujersi viimeisetkin möröt ja johdatti Interin kaudella 2009-2010 mestariksi Serie A:ssa, Italian cupissa ja Mestareiden liigassa.

Mourinho itse miettii jalkapalloa herkeämättä, joten hän vaatii herkästi samaa myös pelaajiltaan. Ensisijaisena päämääränä on aina voittaa ja menestyä, kilpailussa kuin kilpailussa. Siksi hän rakentaa määrätietoisesti sitoutunutta ilmapiiriä ja luo vastakkainasettelua pukukopissa olevan joukkueen - meidän - ja ulkopuolella vaanivien vastustajien, median sekä muiden häiriötekijöiden - heidän - välille.

Esimerkiksi matkalla Mestareiden liigan voittoon Interin kanssa joukkue pudotti Barcelonan, ja ratkaisun jälkeen Mourinho juhli railakkaasti Camp Noun nurmella juosten provosoivasti

Barcelonan kannattajien eteen. Viimeksi tänä syksynä vierasvoitto Juventuksesta päättyi siihen, että Mourinho marssi kentälle ja ivaili italialaisseuran viheltäville kannattajille.

Molemmissa tapauksissa paikallinen lehdistö ja fanit raivostuivat, vastustajan pelaajat hämmentyivät ja sekasorto oli valmis. Mourinho kuitenkin nautti, koska hänen soturinsa olivat voittaneet taas yhden taistelun.

Mourinho on perehtynyt psykologian, filosofian ja sosiologian kirjallisuuteen pyrkiessään ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä, motivaatioita ja toimintamalleja. Hän on kertonut suunnittelevansa harjoittelun tarkasti siten, että pelaajat päätyvät täsmälleen toivottuihin ratkaisuihin, mutta omaehtoisesti, jolloin ne jäävät selkäytimeen ja niihin sitoudutaan.

Pohjimmiltaan Mourinho uskoo osaavansa käsitellä pelaajiaan kuin marionetteja. Hänelle ihmisjohtaminen on valmentamisen tärkein osa-alue. Hän haluaa ymmärtää, mitä pelaajat haluavat ja arvostavat, mihin he reagoivat ja miten näitä piirteitä voi hyödyntää.

– Yliopistossa filosofian opettaja sanoi, että vain jalkapallosta tietävä valmentaja ei ole huippuvalmentaja. Jokainen valmentaja tietää jalkapallosta, mutta erot tehdään muilla osa-alueilla. Ymmärsin viestin, Mourinho on sanonut. (siirryt toiseen palveluun)

Kun Inter voitti Mestareiden liigan finaalin - portugalilaisen viimeisen ottelun joukkueen valmentajana - internetissä levisi stadionin ulkopuolella kuvattu video Mourinhosta ja kovaluonteisena puolustajana pidetystä Marco Materazzista itkemässä yhdessä. Moiset tunnesiteet ovat Mourinhon tarkan rakentelun huipentuma, joka välittyy myös kentälle.

Ulospäin Mourinho näyttäytyy usein jopa ylimielisenä, mutta ulkopuolisten mielipiteet eivät ole hänelle ratkaisevia. Tärkeintä on se, mitä mieltä ihmiset pukukopin seinien sisällä ovat.

– Hän pumppasi minut täyteen ilmaa ja tökkäsi välillä neulalla ilmat pihalle. Hän oli mestari käsittelemään joukkuetta, Zlatan summasi.

Jatkuvat jännitteet

Yksi yhteinen piirre Mourinhon pesteille on menestys. Hän on lähes poikkeuksetta kartuttanut joukkueensa palkintokaappia, joskus jopa historiallisilla saavutuksilla.

Toinen yhteinen piirre on se, että pestit päättyvät useimmiten erimielisyyksiin. Tunnelma kiristyy liiaksi ja ruutitynnyri räjähtää silmille. Mourinho lähtee kohun saattelemana kohti seuraavaa seikkailua.

Hän valmensi Real Madridia aikana, jona perinteisesti tulenarat El Clásico -ottelut Barcelonaa vastaan kiihtyivät tavallistakin kuumemmiksi. Kun joukkueen pitkäaikainen maalivahti Iker Casillas otti yhden kamppailun jälkeen yhteyttä maajoukkuetoveriinsa, Barcelona-kapteeni Xaviin, Mourinho näki tämän merkkinä heikkoudesta ja pudotti Casillasin kokoonpanosta. Puolustaja Pepe asettui maalivahdin tueksi ja joutui myöskin penkille.

Kukaan Mourinhoa julkisesti koetellut ei ollut koskematon. Sergio Ramosin lausunnot johtivat penkitykseen Mestareiden liigan ottelussa. Cristiano Ronaldon kanssa otettiin yhteen muun muassa pelityylin passiivisuudesta ja Mourinhon jakamasta kritiikistä.

Ensimmäinen Chelsea-pesti päättyi potkuihin, kun Mourinho riitaantui omistaja Roman Abramovitshin kanssa. Toisella kerralla kenkää tuli mestaruuskauden jälkeen, kun erimielisyydet hiersivät tunnelmaa pukukopissa. Sekä Real Madridissa että Chelseassä lähtö koitti hyvin pian sen jälkeen, kun Mourinho oli tehnyt pitkän jatkosopimuksen.

2000-luku on muuttanut Mourinhoa, tai ainakin sitä persoonaa, joka esiintyy julkisuudessa. Itseluottamus on aina ollut kunnossa, mutta viimeisten pestien aikana jännitteet näyttävät lisääntyneen. Samalla pilke on kadonnut Mourinhon silmäkulmasta ja karismaattinen valmentaja on vaikuttanut yhä tuskastuneemmalta.

Viimeisimpänä hän valmensi Manchester Unitedia, mutta projekti ei edennyt odotusten mukaisesti. Ensimmäisen kauden mestaruus Eurooppa-liigassa oli laiha lohtu, sillä pääosaan nousivat Mourinhon itsepäisyys ja väitetyt riidat tähtihankinta Paul Pogban kanssa. Paineet olivat kovat ja brittilehdistö poikkeuksellisen ankara, ja ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Mourinho joutui pärjäämään yksin, ilman oikeaksi kädeksi jo Portossa muodostunutta Rui Fariaa.

United oli portugalilaisen kanssa ehkä yllättävänkin kärsivällinen, mutta lopulta pinna loppui.

Mourinhon karisma puree silloin, kun se johtaa tuloksiin kentällä. Kun voittoja ei tulekaan, painetila on purkautunut toistuvasti väärin tavoin.

Kriitikoiden mielestä aika on alkanut ajaa Mourinhon ohi. Aikoinaan hän teki Valioliigan vastustajista selvää jälkeä 4-3-3-muodostelmallaan muiden pelatessa vielä antiikkisessa 4-4-2-muodossa. Hän haluaa tukahduttaa vastustajan pelaamisen ja ottaa yliotteen vastaamalla vastustajan vahvuuksiin. Hän haluaa hallita pelaajiensa pääkoppaa ja ohjailla heitä suunnitelmansa sisällä.

Ajat ovat kuitenkin muuttuneet ja Mourinhon joustamattomuus on yksi hänen heikkouksistaan. Se on ehkä vienyt häneltä tärkeimmät vahvuudet, ja samalla se ajaa hänet törmäyskurssille päättäväisempien ja valmentajaa kyseenalaistavien, uuden sukupolven pelaajien kanssa.

Vastavoima löytyy läheltä

Katkeruus on Mourinhon kohdalla kiehtova aihe. Jalkapallomaailman armottomuus on ollut läsnä hänen elämässään jo vuosikaudet ja vastakkainasettelu on hänelle arkipäivää.

Sir Bobby Robsonin aika Sportingin päävalmentajana päättyi odottamattoman tappion jälkeen. Paluumatkalla seuran puheenjohtaja haukkui suorituksen koko joukkueen edessä ja sanoi ottavansa valmentajan puhutteluun Lissabonissa. Kiusaantunut Mourinho joutui tulkkaamaan avautumisen pöllämystyneelle Robsonille, joka sai pian potkut.

Jo pikkupoikana Mourinhon perheen ateria oli keskeytynyt, kun isälle ilmoitettiin yhtäkkiä valmentajasopimuksen irtisanomisesta. Vietettiin joulupäivää ja Mourinho oli vasta kymmenvuotias, kun uutinen tuli puhelimitse, sai isän tolaltaan ja pilasi pyhät.

Yhdenlainen käännekohta koitti vuonna 2008, jolloin Mourinho oli yksi Barcelonan harkitsemista vaihtoehdoista seuran edustusjoukkueen uudeksi manageriksi. Valinta osui Pep Guardiolaan, eikä Mourinho ole kaikkien mielestä vieläkään päässyt yli järkytyksestä.

Guardiolasta on vuosien saatossa tullut yhä terävämpi piikki Mourinhon lihassa, sillä Barcelonan nimityksestä alkaen espanjalainen on noussut valmentajapyramidin huipulle.

Ensin hän teki Barcelonasta aiempaakin pysäyttämättömämmän voimanpesän, jota vastaan Mourinhon Real Madrid kävi kiivaita kamppailuja, usein tuloksetta. Sitten Mourinho aloitti Unitedin managerina samaan aikaan kun Guardiola alkoi hioa paikalliskilpailija Citystä nykyistä, Valioliigaa dominoivaa joukkuetta, joka on paikoitellen nöyryyttänyt myös Unitedia.

Siinä missä Guardiolan johtamat joukkueet pelaavat aktiivista, pallollista ja hyökkäävää jalkapalloa, Mourinho on aina suosinut passiivista, rikkovaa ja puolustusvoittoista peliä. Kaksi valmentajaa ovat kuin toistensa vastakohdat, mutta heidän polkunsa ovat kulkeneet rinnakkain niin pitkään, että kohtaamisten yhteydessä käskyttäjien keskinäinen kamppailu on aina oma tarinansa.

Vastakkainasettelu ei ole tekaistua, vaan siihen uskoo vahvasti myös Mourinho. Hän on aina korostanut, että hänen joukkueensa ovat parempia, mutta Guardiolaa suosivan tuomaroinnin uhreja. Hän on vähätellyt Guardiolan menestystä Bayern Münchenin valmentajana ja kadehtinut Cityn pohjatonta kassaa.

Muutakaan vaihtoehtoa ei ole, koska Mourinholle maailma jakautuu aina meihin ja heihin. Hän uskoo siihen vahvasti ja ainakin huippuvuosinaan sai myös joukkueensa puolelleen.

Nyt keskeistä on, toimiiko sama lähestymistapa 2020-luvulle pian siirtyvässä jalkapallomaailmassa. United-pesti voi jäädä Mourinholle merkittäväksi vedenjakajaksi, sillä hänen piti palauttaa seura sille tasolle, josta se oli nauttinut vuosikaudet Fergusonin, toisen vahvan persoonan alaisuudessa.

Legendaarinen Ferguson oli jämäkkä ja intohimoinen, mutta myös sopeutumiskykyinen. Mourinho ei kuitenkaan kyennyt millään joustamaan periaatteistaan, vaikka tilanne olisi sitä kaivannut.

Se koitui lopulta hänen kohtalokseen.

Guardiola voitti tämänkin taiston, kun taas Mourinhon tuska vain jatkaa kasvuaan.

