Uraansa vasta aloitteleva päävalmentaja katosi SM-liigakartalta ja nauttii nyt jääkiekosta enemmän kuin aikoihin – soitto Puolasta houkutteli Tomek Valtosen unohtamaan Suomen paineet

TURKU. Kupittaan jäähallin ensimmäisessä pukukopissa riittää väkeä ja vilskettä. Puolan maajoukkue leireilee Suomessa ja mukana on parinkymmenen pelaajan joukkueen lisäksi taustajoukkojen armada.

A-maajoukkueen valmennustiimi valmistautuu illan harjoitusotteluun Mestis-joukkue TUTOa vastaan. Heidän ympärillään parveilee huoltoryhmä sekä alle 18-vuotiaiden maajoukkueen johtoryhmää. Osa porukasta on Puolassa, missä alle 20-vuotiaat isännöivät samaan aikaan 1B-divisioonan MM-turnausta.

Turkuun matkustanutta joukkoa ohjaa Tomek Valtonen. Apuvalmentaja yrittää täyttää kokoonpanolomaketta, joka on toimitettu pukukoppiin suomenkielisenä. Valtonen antaa ohjeet puolaksi kahteen kertaan, jotta nimet alkavat hahmottua lapulle.

– Haluamme nuorentaa A-maajoukkuetta, ja siinä olemme jo onnistuneetkin. Laskin, että meillä on tällä hetkellä noin 4-5 vuotta nuorempi joukkue kuin viime kaudella, Valtonen sanoo.

Kaukalon laidalla TUTOn päävalmentaja Miika Elomo käy vilkaisemassa seuransa A-nuorten harjoituksia ennen ottelua tavallista eksoottisempaa joukkuetta vastaan. Pukukoppikäytävällä puolalaiset verryttelevät kirkkaanpunaisissa asuissaan.

– Olen tästä ottelusta ihan fiiliksissä. Olisinko ollut näin innoissani vuosi sitten Pitsiturnauksessa, jos olisimme pelanneet TUTOa vastaan siinä tutussa Rauman jäähallissa ja tutussa, viidennessä peräkkäisessä Pitsiturnauksessa, Valtonen kysyy.

– Innostun siitä, kun saan nähdä, miten alkuviikosta painotetut asiat näkyvät jäällä ja miten joukkue pärjää. Tuloksesta en välitä oikeastaan lainkaan. Jos olisin tässä vaiheessa liigahallissa pienessä alavireessä, miettisin vain sitä, että meidän on pakko voittaa keinolla millä hyvänsä. Nyt pelaamme seuraavasta pienestä askeleesta, uusista onnistumisista.

Valtosen ajatus keskeytyy. Apuvalmentaja palaa paikalle kokoonpanolistan kanssa. Tällä kertaa ihmetyttää, mitä Kultainen kypärä -kohtaan pitäisi merkitä. Valtonen selittää puolankielisin voimasanoin, ettei siitä tarvitse välittää.

Tomi Hänninen

Apuna kaksi kokenutta suomalaista

Puolalaiset syöksyvät Kupittaan kaukaloon myrskyn lailla. Alle seitsemän minuutin kohdalla laukaus siniviivalta ohjautuu maaliin ja vieraat menevät johtoon. Heti perään tulee ylivoima, ja Puola iskee uudelleen suoraan aloitustilanteesta.

Vaihtopenkillä Valtonen opastaa pelaajiaan aktiivisesti. Erityisiä ohjeita annetaan tänään karvaamiseen. Heti ensimmäisen kymmenminuuttisen aikana fläppitaulu kaivetaan esille useaan otteeseen. Valtosen huuto kaikuu lähes tyhjässä hallissa, kun hän ohjaa pelaajiensa liikettä kentällä.

Katsomossa ottelua tarkkailevat Risto Dufva ja Tommi Satosaari. He ovat Valtosen valitsemat apulaiset uuteen projektiin. Kummallakaan ei ole aiempaa kokemusta Puolasta, mutta alempien divisioonien kiekkomaat ovat tulleet tutuiksi.

Satosaari muistetaan muun muassa Pelicansin ja JYPin maalivahtina. Pelaajana hän kävi kuitenkin myös esimerkiksi Englannissa ja Unkarissa. Toimittuaan pari vuotta maalivahtivalmentajana hänet kutsuttiin Arabiemiraatteihin auttamaan suomalaisen Matti Fagerströmin luotsaamaa maajoukkuetta.

Sittemmin Satosaari on käynyt keikkaluonteisesti myös muun muassa Malesiassa. Nyt hän viettää Puolassa noin kaksi viikkoa kuukaudesta ja valmennustyön ohessa kouluttaa paikallisia maalivahtivalmentajia.

– Viime vuosina on ollut vähän eksoottisempia maisemia, mutta Puola on jo erilaista touhua. Tämä muistuttaa jo jääkiekkomaata, Satosaari toteaa.

TUTO pääsee ylivoimalle. Syöttökuvion jälkeen SM-liigasta tuttu Kurtis McLean laukoo tulisesti, mutta Puolan maalilla Michael Luba venyy hanskatorjuntaan. Satosaari merkitsee tilanteen papereihinsa.

AOP

Hänen vieressään istuva Dufva valmensi vielä viime kaudella Jukureita, mutta toimi myös Slovenian jääkiekkoliiton konsulttina. Kari Savolaisen valmentama A-maajoukkue pelasi jopa Pyeongchangin olympialaisissa, missä se nujersi Yhdysvallat ja Slovakian.

Keväällä Dufva ja Valtonen tapasivat Budapestissä kakkostason MM-turnauksessa. Keskustelun tuloksena Valtonen pyysi kokenutta valmentajaa mukaan neuvonantajaksi. Dufva on vieraillut Puolassa neljästi, mutta on jatkuvasti puhelinsoiton päässä. Valtonen korostaa toistuvasti moninkertaisen arvokisakävijän merkitystä hänenkin työlleen.

– Puolan kiekko muistuttaa sitä, mitä Suomen kiekko oli 1970- ja 1980-luvuilla. Siellä osataan hoitaa palloilulajeja menestyksekkäästi, mutta jääkiekko on jäänyt vähän katveeseen. Se on olosuhdekysymyskin, mutta kansallinen sarja on tärkeä mahdollisuus lähteä rakentamaan uutta, Dufva pohtii.

Puola pääsee ensimmäiselle erätauolle 2–0-johdossa. Dufvan lehtiöön on jo piirretty pelitapahtumia sekä kehitysajatuksia.

Getty Images

SM-liiga poissa mielestä

Valtosen varsinaiset apuvalmentajat ovat puolalaisia ja valmentavat maan pääsarjassa. Kaksi päivää ennen ottelua Turussa puolalaiset vierailivat Lahdessa, missä Pelicans kohtasi SM-liigan ottelussa Lukon. Valtonen sanoo riemastuneensa itsekin siitä, miten paljon hänen sinänsä kokeneet adjutanttinsa nauttivat illasta.

– On ilo katsoa, miten pitkän päivätyön he ovat tehneet ja miten innoissaan he silti ovat uusista asioista ja ajattelutavoista. He näkivät Pelicansin hallin, sitten seurasimme peliä aitiosta, kun sinne yhtäkkiä tuotiin kahvia, vissyä ja mitä ikinä haluttiinkaan. Oli hienoa nähdä, kuinka pienistä asioista voi saada hienon elämyksen. Siitähän tässä pitäisi olla kyse – päivittäisistä pienistä onnenaiheista.

Valtoselle itselleen Lahden jäähalli on tuttu vuosikymmenten takaa. Niin myös Oulun Raksila, Jyväskylän Hippos, Tampereen Hakametsä ja niin edelleen. Siksi Puolan jääkiekkoliiton yhteydenotto tammikuussa jäi mieleen.

Silloin Valtonen oli keskellä SM-liigan intensiivisen arkirutiinin muodostamaa putkea, mutta kiireen helpottaessa ajatus lähdöstä alkoi voimistua.

– Vaihtoehtoja oli muitakin, mutta ajattelin, että jos haluan joskus asua Puolassa, niin nyt on se hetki. Halusin kokea sen jossain kohtaa elämässäni. En toki ehkä kaksi vuotta sitten olisi odottanut, että se tulisi nyt, hän sanoo.

Puola kohtasi Italian kansainvälisessä turnauksessa Budapestissa marraskuussa 2017. EPA

Valtonen, 38, syntyi keskellä Puolaa. Suomeen perhe muutti, kun hän oli neljävuotias. Juuret ja merkittävä osa sukulaisista on kuitenkin yhä synnyinmaassa, ja niihin hän halusi päästä tutustumaan tarkemmin.

Peliuran päätyttyä Valtonen jatkoi Jokereiden organisaatiossa ja nousi lopulta jopa SM-liigajoukkueen päävalmentajaksi. Vuonna 2014 hän siirtyi Vaasan Sportin peräsimeen, missä viihtyi neljän kauden ajan.

Nyt SM-liiga on kuitenkin taka-alalla. Nuorelle valmentajalle askel pois Suomen pääsarjasta oli yllättävä siirto pois parrasvaloista, mutta ei tarkoita askelta alaspäin.

– En valmenna ollakseni valokeilassa. Montako A-maajoukkuepaikkaa maailmassa edes on? SM-liigassa on hienoa valmentaa, mutta muuallakin pelataan, panostetaan ja osataan. Olen kiertänyt yli 20 vuotta samoja halleja, nähnyt samoja kenttämiehiä ja ihmisiä. Kaipasin jotain muutosta.

Valtonen myöntää suoraan, ettei olisi välttämättä tarttunut tarjoukseen, jos se olisi tullut joltain muulta samanlaiselta liitolta. Puolan maajoukkueeseen hän kuitenkin sitoutui 2+2-vuotisella sopimuksella. Samalla hän alkoi valmentaa maan pääsarjassa lähtökohtaisesti yhden vuoden sopimuksella, jota hän voi halutessaan jatkaa myös ensi kaudelle.

AOP

Kaksi vuotta maajoukkueessa ovat juuri nyt ykkösjuttu. Tämän kauden jälkeen Valtonen miettii, missä seurassa haluaa seuraavaksi valmentaa. Sen ei missään tapauksessa tarvitse olla Suomessa.

– Tällä hetkellä ei itse asiassa ole lainkaan sellainen olo, että miettisin vain SM-liigapaikkoja. Haluan kasvaa valmentajana, kokea uutta ja kehittää yksittäisiä pelaajia eteenpäin. Haluan nyt yrittää elää hetkessä ja nauttia jääkiekosta. Tämä mahdollisuus tuli juuri sopivalla hetkellä ja haluan ottaa siitä kaiken irti, Valtonen sanoo.

– Nostan hattua kaikille liigavalmentajille. Se on kovaa touhua, koska lajin asema on niin vahva. Ihmisyys mitataan kolmesti viikossa voitolla tai tappiolla. Moni ei edes ymmärrä, millaisessa paineesa valmentajat Suomessa elävät, kun jääkiekko on niin törkeän iso laji.

Parhaat eivät aina edes halua ulkomaille

Valtosen valmentama Podhale Nowy Targ on viime vuosina tottunut taistelemaan pronssimitalista. Mestaruuden se on voittanut viimeksi vuonna 2010.

Puolan kansallisessa sarjassa pelaa 11 seuraa, joista suurimmat sijaitsevat Katowicen alueella. Siellä on myös jääkiekkoliiton ja maajoukkueen päämaja. Pohjoisin seura tulee aivan pohjoisrannikolta Gdanskista, Nowy Targ taas majailee eteläisimpänä aivan Slovakian rajan tuntumassa.

Seurat ovat kaupunkien ja sponsoreiden rahoittamia ja pelaajat pääsääntöisesti ammattilaisia. Sekin luo omat haasteensa. Olosuhteet heittelevät sarjan sisällä rajustikin, mutta pelaajilla riittää vientiä.

– Monen Mestis-seuran koko kauden pelaajabudjetti on pienempi kuin meillä yhden pelaajan palkka. Puolan kärkipelaajat, jotka eivät vie paikkaa ulkomaalaiskiintiöstä, tienaavat bruttona yli sata tuhatta euroa. Siksi ulkomailla ei pelaa hirveästi puolalaisia. He ansaitsevat kotimaassaan niin valtavia summia.

GKS Tychy juhli Puolan cupin voittoa joulukuussa 2017. Getty Images

Koripallo, lentopallo ja jalkapallo dominoivat Puolassa joukkuelajien kenttää. Valtonen nostaa esimerkiksi maan jalkapallosarjan, jonka keskiansiot jäävät täpärästi alle sadan tuhannen euron. Panostukset ovat valtavia ja stadionit komeita kolosseja.

Myös jääkiekossa huippuseurat, kuten CHL:ssä pelannut Tychy, pelaavat jopa SM-liigatason olosuhteissa. Tychykin saa yli kaksi kolmasosaa rahoituksestaan kaupungin kassasta.

Suomeen matkustaneesta maajoukkueesta pieni, nopea ja taitava Patryk Wronka erottuu jatkuvasti. Hän on myös joukkueen kapteeni. Suomesta on tullut useita tarjouksia, mutta Wronka ei ole halunnut lähteä tinkimään makeasta palkastaan vain vaihtaakseen parempaan liigaan. Pari muutakin maajoukkuepelaajaa mahtuisi lähes mihin tahansa SM-liigajoukkueeseen.

– Massan osalta taso ei kuitenkaan riitä huippusarjoihin, keskeyttää Dufva.

– Kyse on silti ammattipelaajista ja toimintakulttuurin muutoksilla voitaisiin saada jotain aikaan. A-sarjapaikasta kilpailevien maiden taso ei ole mahdoton. Slovenia, Italia ja juuri noussut Iso-Britannia ovat tavoitettavissa.

Puolan jääkiekkoliitossa on laadittu nelivuotissuunnitelma jääkiekkotoiminnan kehittämiseksi. MM-kisojen korkeimmalla tasolla maa pelasi viimeksi vuonna 2002. NHL:ssä on nähty historian saatossa neljä puolalaispelaajaa, joiden lisäksi esimerkiksi 500 ottelua pelannut Wojtek Wolski on syntynyt Puolassa, vaikka edustaakin Kanadaa.

Getty Images

"Sitten sattui pieni kavallus"

Puolan ja TUTOn välisestä ottelusta muodostuu värikäs maalijuhla. Kummallakaan ei ole tulospainetta, joten peli on rohkeampaa ja vapautuneempaa. TUTO näyttää yllättyvän puolalaisten taklauksista ja puolustaja Matt Nickerson käy pari kertaa muistuttamassa vastustajaa varovaisuudesta.

Kolmen erän jälkeen ollaan 4–4-tilanteessa ja jatkoajalla TUTOn ylivoima ratkaisee ottelun.

Valtosen joukkueelle ilta on kuitenkin oppitunti. A-maajoukkue on aiemmin ollut koolla vain kahdesti ja aiempaa nuorempi ryhmä on vasta matkansa alussa. Niin myös Valtosen oma urakka, joka alkoi nopeasti muistuttaa kulttuurieroista.

– Kuusitoista pelaajaa kieltäytyi kutsusta ensimmäiselle leirille, koska heille ei oltu maksettu viime kauden rahoja. Se oli aivan uutta, eihän Suomessa makseta maaotteluista. Täällä pelattiin valtavilla päivärahoilla. Sitten liitossa sattui pieni kavallus ja pari miljoonaa euroa hävisi, eikä niitä pystyttykään maksamaan, hän hymähtää.

– Nyt sopuun on taas päästy ja ne, jotka mahtuvat yhä mukaan, tulivat takaisin. Puolan liitto on periaatteessa konkurssissa, mutta toiminta on turvattu, koska valtio maksaa koko lystin.

AOP

Valtonen toivoo puolalaispelaajien motivoituvan asettamaan oman rimansa jatkossa aiempaa korkeammalle. Ainoa tapa kehittyä on hakea haasteita, kuten valmentaja itse. Joskus se vaatii lähtöä mukavuusalueen ulkopuolelle - ja Puolan huippujen tapauksessa kevyempää palkkapussia.

– Harmittaa vähän, koska heillä olisi mahdollisuus lähteä. Vilkaisu laskimeen kuitenkin katkaisee niiltä ajatuksilta siivet. Puolalaisen kiekkoilun kannalta olisi tietenkin hyvä, että mahdollisimman moni pelaisi ulkomailla, Valtonen sanoo.

Maajoukkueleirin päättyessä hän palaa seurajoukkueeseensa, joka on yhä mukana kamppailussa Puolan-mestaruudesta. Maajoukkue puolestaan jatkaa urakointia kohti kevättä, jolloin se pelaa 1B-divisioonan MM-turnauksessa Tallinnassa.

Niitäkään Valtonen ei ole päässyt kokemaan sisäpiiristä koskaan aiemmin.

– Olen pyörinyt vaikkapa Nordenskiöldinkadulla 25 vuotta pelaajana ja valmentajana, mutta Puolassa tulee joka päivä jotain uutta, oli se sitten positiivista tai negatiivista. Pitää olla kärsivällinen ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, mihin pystyy - eikä kaikkeen pysty. Tämä on seikkailu, positiivisessa mielessä.

Lue myös:

Puolan päävalmentajaksi palkattu Tomek Valtonen virittelee yhteistyötä Suomen suuntaan: "Tämä on vähän laajempi kuin liigavalmentajan arkinen työ"

Liigajumbo Sportin ja päävalmentaja Valtosen tiet eroavat