Mourinho: Minulla on tulevaisuus ilman Manchester Unitedia

Vaikka takana on varsin nöyryyttävä syksy ja jouluun lähtö ilman työpaikkaa, Jose Mourinho uskoo yhä itseensä.

– Manchester Unitedilla on tulevaisuus ilman minua ja minulla on tulevaisuus ilman Manchester Unitedia, valmentaja sanoi keskiviikkona.

Mourinho puhui ensimmäistä kertaa medialle sen jälkeen, kun Valioliigan kuutosena majaileva ManU irtisanoi hänet tiistaina. Lähtönsä yksityiskohtiin portugalilaisluotsi ei mennyt.

– Aion tehdä saman kuin lähtiessäni Chelseasta (lähes kolme vuotta aiemmin). Pidän mielessäni hyvät jutut, enkä puhu mistään mitä seurassa tapahtui, mies totesi Sky Sportsille (siirryt toiseen palveluun).

– Miksi minun pitäisi jakaa tunteitani nyt, edes kannattajille? Homma on ohi, game over. Näin se on aina ollut. Olen arvostellut valmentajia, jotka puhuvat yksityiskohtaisesti siitä, mitä tapahtui ja ketä syyttää. Minä en ole sellainen.

Mourinho pyysi vielä tiedotusvälineiltä kunnioittamaan yksityisyyttään.

– Minulla on oikeus elää normaalia elämääni, kunnes palaan jalkapallon pariin. Käyn shoppailemassa, pienillä kävelyillä, se on sitä mitä haluan tehdä. Manchester United on menneisyyttä.

