Suomi ei lähetä Seefeldin MM-kisojen uutuuslajiin joukkuetta – asiantuntija ihmettelee, miksi naisille ei annettu mahdollisuutta: ”Joku tässä mättää pahasti”

Suomi ei ilmoittanut ensi viikolla Seefeldissä alkavien hiihtolajien MM-kisojen uutuuslajiin, mäkihypyn naisten joukkuekilpailuun, joukkuetta. Asiasta päätti Hiihtoliiton johtokunta mäkihypyn ja yhdistetyn johtoryhmän sekä valmentajien esityksen jälkeen.

Perusteluna oli, että Suomesta ei löydy tarpeeksi hyviä naishyppääjiä MM-tasolle. Hiihtoliiton tavoitteena on saada kaksi mäkinaista Seefeldiin. Sekajoukkuekisaan riittää kaksi naista. Mutta naisten omaan joukkuekisaan vaadittaisiin neljä hyppääjää.

Yle Urheilun asiantuntija Heli Pomell ihmettelee päätöstä. Hänen mielestä Suomen naisilla ja miehillä olisi ollut yhtä hyvät mahdollisuudet pärjätä joukkuekisoissa Seefeldissä. Pomell pettyikin jo siihen, että naisten joukkuetta ei edes laitettu näyttämään osaamistaan viime viikonlopun maailmancupin joukkuekisaan Ljubnoon Sloveniaan. Siellä olivat Julia Kykkänen ja Susanna Forsström henkilökohtaisissa kilpailuissa. Yhteensä Ljubnon joukkuekisassa maita oli mukana kymmenen.

– Sloveniassa olisi voinut antaa näyttöjä, mutta Suomelta ei laitettu sinne joukkuetta, koska on turha lähteä taistelemaan viimeisestä sijasta. Vaikka naisten mahdollisuudet päästä toiselle kierrokselle ja sijoille 6-8 ovat yhtä hyviä kuin miehillä Seefeldissä, Pomell hämmästelee.

Julia Kykkänen on Suomen naisten ykkösnimi. AOP

Naisten joukkuemäen lisäämisestä Seefeldin MM-ohjelmaan tiedotettiin tammikuun lopussa. Tuolloin Hiihtoliiton toiminnanjohtaja Mika Kulmala sanoi Yle Urheilun haastattelussa, että ”Suomella on juuri neljä naishyppääjää, joiden voisi äärimmillään kuvitella pystyvän suoriutumaan kilpailun läpi.” Kulmala ei halunnut kommentoida asiaa perjantaina Yle Urheilulle.

– Suomen olisi ehdottomasti pitänyt laittanut joukkue Seefeldiin, koska tämä on historiallinen kilpailu. Muilta mailta on joukkue siellä, kunhan heillä on neljä hyppääjää, suomalaisen naismäkihypyn pioneeri Pomell sanoo.

– Suomen naisille ei annettu edes mahdollisuutta näyttää, että he pystyisivät pärjäämään. Tämä ei ole todellakaan mitään äärimmäistä selviytymistä, kuten Hiihtoliiton puolelta on sanottu, Pomell korostaa.

Pomellin mukaan päätös olla lähettämättä hyppääjiä naisten joukkuekisaan kertoo hyvin pitkälti siitä, mikä on Hiihtoliiton panostus naisten mäkihyppyyn. Pomell kertoo, että Suomen naiset joutuvat itse maksamaan kaiken alemmalla kiertueella Continental cupissa. Osalla mieshyppääjistä on puolestaan Pomellin mukaan pieni omavastuumaksu Continental cupissa.

– Naisten mäkihypyn budjetti on 10 000 euroa, kun miehillä se on satoja tuhansia euroja. Esimerkiksi Jenny Rautionaho oli Continental cupissa kuuden joukossa, mutta hän ei ole päässyt edes maailmancupin kisoihin, Pomell kertoo näkemyksensä.

– Kun Andreas Alamommo pääsi Continental cupissa kuuden parhaan joukkoon, hänet laitettiin saman tien maailmancupiin. Joku tässä naisten mäkihypyssä mättää pahasti tällä hetkellä. Tämä homma lähtee valitettavasti liiton puolelta.

Hiihtoliitto julkaisee lopulliset mäkihypyn MM-kisajoukkueet viikonlopun Willingenin ja Oberstdorfin maailmancupin kisojen jälkeen. Joukkueeseen on jo nimetty Antti Aalto, Andreas Alamommo, Eetu Nousiainen ja Jarkko Määttä. Ensimmäinen mäkikisa on luvassa Seefeldissä perjantaina 22. helmikuuta, kun hypätään miesten karsintakilpailu.

Päivitetty kello 11.40. Täsmennetty päätöksentekoprosessia. Lopullisesti MM-valinnoista päättää Hiihtoliiton johtokunta sen jälkeen, kun he ovat saaneet lajien johtoryhmiltä esitykset Lajien johtoryhmät saavat esitykset valmentajilta.

Lue lisää:

Hiihdon MM-kisoihin lisättiin viime tingassa uusi laji – Suomi harkitsee kisaohjelmaan yllättäen lisättyyn kilpailuun osallistumista

Maren Lundby hallitsee mäkihypyn maailmancuppia – Julia Kykkänen 26:s Sloveniassa

Julia Kykkänen ponnisti jälleen maailmancupin pisteille – "Ei mitään kummoista"

Naismäkihypyn konkari Heli Pomell: "Naisena perhanan vaikea olla miesten puuhasteluryhmissä"