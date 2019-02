Kaisa Mäkäräinen taisteli palkintokorokkeelle vaikean alun jälkeen! Suomalaistähti ei ollut saada asetta selkään

Kaisa Mäkäräinen nappasi ampumahiihdon maailmancupissa toisen palkintokorokesijansa peräkkäin, kun hän oli kolmas Yhdysvaltojen Soldier Hollow’n takaa-ajossa. Kisan voiton vei Saksan Denise Herrman. Saksan juhlat täydensi Franziska Hildebrand.

Mäkäräinen lähti ladulle toisena 11,5 sekuntia Norjan Marte Olsbu Röiselandia perässä.

Ensimmäisellä ampumapaikalla makuulla Mäkäräisellä oli vaikeaa, kun hän ampui kaksi ohilaukausta. Lisäksi Mäkäräinen ei ollut saada asetta selkään. Mäkäräinen putosi yhdeksänneksi.

Toisella makuupaikalla Mäkäräinen kuitenkin kasasi itsensä. Hän ampui puhtaasti. Silläkin kertaa lähtö ammuntapaikalla oli vaikeaa, kun sauva oli jäädä jumiin. Silti Mäkäräinen nousi kuudenneksi.

Ensimmäisellä pystypaikalla Mäkäräinen ampui yhden ohilaukauksen, mutta toisella pystypaikalla Mäkäräinen oli jälleen rautaa. Tuloksena olivat nollat. Mäkäräinen pääsi ladulle kolmantena ja piti paikkansa maaliin saakka. Mäkäräinen jäi voittajasta Herrmannista 16,5 sekuntia. Hän jätti neljänneksi sijoittuneen Röiselandin 10,5 sekunnin päähän.

Muista suomalaisista Suvi Minkkinen sivusi uransa parasta sijoitustaan ollen 50:s. Laura Toivanen ohitettiin kierroksella.

Mäkäräinen nousi kahdella onnistuneella Yhdysvaltojen kisalla maailmancupin kokonaiskilpailussa viidenneksi ohi Slovakian Paulina Fialkovan. Myös maailmancupin kärkinimi vaihtui. Päivän kisan kuudes, Italian Lisa Vittozzi, nousi ykköseksi ohi Dorothea Wiererin.

Wierer ampui lauantaina peräti kahdeksan ohilaukausta ja oli 20:s. Mäkäräisellä on 545 pistettä. Vittozzi on ottanut 713 pistettä, kun Wiererillä on 706 pistettä.

Kilpailu oli naisten viimeinen henkilökohtainen mittelö maailmancupissa ennen vajaan kolmen viikon päästä alkavia MM-kisoja Ruotsin Östersundissa.

