Lappi loisti, Suninen väläytteli ja Latvala petti – katso asiantuntijan arviot suomalaissuorituksista Ruotsin MM-rallissa

2. Teemu Suninen

Fordin Teemu Suninen väläytteli vauhtiaan etenkin perjantain aikana, ja kaksi pohja-aikaa siivittivät suomalaisen yötauolle jopa kärkipaikalla. Tahko näkee, että vauhti karkasi yli lauantaiaamuna, ja mies löysi itsensä penkasta.

– Suninen tuli aivan maksimivauhtia perjantaina, ja oli vain ajan kysymys, että jos hän alkaa hyökkäämään Ott Tänakin vauhtiin lauantaina, hän ei tule pysymään ladulla. Perjantainakin tilanteita oli jo iso määrä, ja tuolla määrällä se penkka jonkun kerran imaisee.

– Toisaalta pakkohan Teemunkin on paikka paikoin näyttää sitä vauhtia ja johtaa rallia. Tämä on kaksipiippuinen juttu, sillä hän on kuitenkin selvä Fordin ykköskuski, kantaa tiimiä reppuselässä, ajaa maaliin ja tuoda pisteitä.