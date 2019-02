Suora jalkapallolähetys peruttiin Iranin televisiossa – syynä naistuomari

Iranin valtiojohtoinen tv-kanava Irib perui suoran jalkapallolähetyksen perjantaina, koska ottelussa oli naispuolinen erotuomari. Asiasta kertoi muun muassa saksalainen Der Spiegel (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Bibiana Steinhaus vihelsi Bayern Münchenin ja Augsburgin välisen ottelun Saksan Bundesliigassa. Iranin televisiossa ei islamilaisten määräysten mukaan saa näyttää paljastavasti pukeutuneita naisia. Tuomarin urheilushortsien koettiin olevan liikaa.

Elokuvissa Iranissa kielletyt kohtaukset sensuroidaan. Suorassa jalkapallolähetyksessä sen ei katsottu olevan mahdollista, vaan lähetys peruttiin kokonaan.

Steinhaus, 39, on Bundesliigan ensimmäinen naispuolinen tuomari. Hän vihelsi ensimmäisen ottelunsa sarjassa syyskuussa 2017.

– Bundesliiga on yksi maailman arvostetuimmista sarjoista, joten naistuomarina oleminen täällä on iso askel yleisesti naisviheltäjille. Ei tätä työtä tehdessä tarvitse huutaa ja karjua. Kommunikointi on avaintekijä, korkealle arvostettu Steinhaus sanoi viime vuonna saksalaiskanava DW:lle (siirryt toiseen palveluun).

