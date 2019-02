Onko Solskjärin Manchester United vain kupla, jatkuuko Chelsean syöksykierre? Jättiläiset kohtaavat FA Cupin huippuottelussa

Jalkapallon FA Cupin 5. kierroksen ottelu Chelsea – Manchester United TV2:ssa ja Areenassa kello 21.10.

Parissa kuukaudessa ehtii tapahtua paljon, yllättävän paljon. Vielä joulukuussa Maurizio Sarri taivutti Pep Guardiolan selälleen ja johdatti joukkueensa 2–0-voittoon Manchester Citystä. Chelsea oli tuolloin Englannin Valioliigassa tiukasti kiinni paikassa Mestarien liigaan ja sarjakärki Liverpool oli vain kahdeksan pisteen päässä.

Samaan aikaan Manchester Unitedin tilanne oli synkkä: joukkue oli aloittanut Valioliigan historiallisen huonosti ja oli joulukuun alussa sarjassa vasta kuudentena, kahdeksan pisteen päässä neljäntenä olevasta Chelseasta ja 16 pisteen päässä Liverpoolista. Portugalilaisluotsi Jose Mourinhon välit pelaajiin olivat tulehtuneet.

Nyt, helmikuun puolivälissä United loistaa, Chelsea rämpii. Punaiset paholaiset ovat Valioliigassa neljäntenä, siniset kuudentena. Sarri on englantilaismedian keskipisteessä potku-uhan alla, Mourinho on saanut jo potkut Manchesteristä. Sarri polttaa ketjussa tupakkaa ja moittii pelaajiaan julkisesti, kun taas Mourinhon korvannut Ole Gunnar Solskjär hymyilee ja taputtelee pelaajiaan selkään.

Unitedilla on kuitenkin Chelseaa vastaan näyttöpaikka, sillä joukkue oli viime tiistain Mestarien liigan ottelussa Paris Saint-Germainia vastaan vaisu. Yle Urheilun asiantuntija Toni Korkeakunnas uskoo, että tappion jälkeen Solskjärin johtama valmennusryhmä on tehnyt tarkat muistiinpanot kehittämiskohteista.

– Unitedin reagoinnista pelin aikana on puhuttu paljon. Tappio oli herätys, joka panee joukkueen analysoimaan peliään entistä tarkemmin. Chelsean peli on puolestaan ailahdellut aivan liikaa, mikä on hälyttävää menestystä jahtaavalle joukkueelle. Huonot jaksot eivät saisi kestää kauaa.

Sarrille kritiikkiä pelitavasta

Napolista Lontooseen muuttanut Sarri sai alkukaudella Chelsean lentämään. Viime vuoden lopulla kuherruskuukaudet päättyivät, ja joukkue on ollut alkuvuonna ongelmissa.

Chelsea on pelannut tänä vuonna 12 ottelua, joista se on hävinnyt neljä. Valioliigassa Chelsea on kerännyt alkuvuonna kuudesta ottelustaan vain seitsemän pistettä, päästänyt 13 maalia ja valahtanut neljänneltä sijalta kuudenneksi.

Miksi Chelsea on tällä hetkellä syöksykierteessä? Maailman parhaimpien puolustavien keskikenttäpelaajien joukkoon lukeutuva N’Golo Kanté pelaa Sarrin suosimassa 4-3-3-ryhmityksessä hyökkäävämmässä roolissa keskikentän oikealla laidalla, kun italialaisvalmentajan luottopelaaja Jorginho operoi keskellä.

Jorginhon edessä Chelsean keskushyökkääjät ovat puolestaan olleet tehottomia Sarrin taktiikassa, jossa peli perustuu pallonhallintaan ja hitaaseen pelin rakentamiseen. Keskushyökkääjistä Alvaro Morata lainattiin Atletico Madridiin, Oliver Giroud on tehnyt yhden liigamaalin ja Gonzalo Higuainia vasta istutetaan joukkueeseen sisään.

– Eden Hazardilla ei ole ollut tarpeeksi tukea, sillä Pedro ja Willian eivät ole varsinaisia maalintekijöitä. Hän on joutunut pelaamaan välillä jopa ysi- tai valeysipaikalla, koska keskushyökkääjät eivät ole onnistuneet, Korkeakunnas arvioi.

– Uskon, että Chelsean ongelmissa on osittain kyse siitä, että vastustajat ovat oppineet lukemaan ja analysoimaan Sarrin Chelseaa. Hän on hyvin johdonmukainen pelitavassaan. Hyökkäykset käynnistyvät lähes aina Jorginhon kautta. Chelsean peli ei ole tarpeeksi monipuolista.

N'Golo Kanté on ollut Chelseassa hyökkäävämmässä roolissa kuin aikaisemmin. AOP

Kun vielä joulukuussa Sarri otti niskalenkin Guardiolasta, viikko sitten Guadiola ja City nuijivat Sarrin ja Chelsean maanrakoon. City jyräsi Chelsean maalein 6–0, tappio oli Chelsealle pahin 28 vuoteen. Huhtikuussa 1991 Chelsea hävisi vierasnurmella Nottingham Forestille 0–7 ja päätyi lopulta Valioliigan 11. sijalle – manageri Bobby Campbell sai kauden päätteeksi potkut.

Myös Sarri on myöntänyt julkisesti hänen työpaikkansa olevan vaarassa. Hän tuntee seuran historian Roman Abramovitshin alaisuudessa: venäläisen omistuksessa joukkuetta on luotsannut 13 eri päävalmentajaa 16 vuodessa, Jose Mourinho ja Guus Hiddink kahteen eri otteeseen.

Englantilaismediassa muun muassa Sarrin apuvalmentaja Gianfranco Zola, Mauricio Pochettino ja Zinedine Zidane ovat nimiä, jotka voisivat periä Sarrin työpaikan.

Viime torstaina Sarri sai lievää helpotusta paineisiinsa, kun Chelsea haki Eurooppa-liigan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Malmöstä 2–1-vierasvoiton. Italialaisluotsi totesi kuitenkin ottelun jälkeen, että joukkue oli jälleen lähellä romahtaa Malmön kavennuksen jälkeen. Kotijoukkue oli erittäin lähellä tasoitusta ottelun lopulla.

Juuri synkät hetket ovat olleet Chelsean kompastuskivi viime aikoina. City karkasi 4–0-johtoon 25 minuutissa ja Bournemouth iski lähes samassa ajassa kolme maalia sinisten verkkoon.

Chelsealla on kymmenessä päivässä neljä ottelua, joissa kaikissa on panosta. Lontoolaiset kohtaavat Unitedin jälkeen Eurooppa-liigassa Malmön, liigacupin loppuottelussa Cityn ja Valioliigassa Tottenhamin. Sarri tietää, että tulevat ottelut voivat olla ratkaisevia hänen tulevaisuutensa suhteen.

– Jos päästämme Malmö-ottelun tapaisen maalin Man Unitedia, Man Cityä tai Tottenhamia vastaan, he voivat iskeä kymmenessä minuutissa kolme samanlaista. Meidän täytyy parantaa peliämme, Sarri kommentoi Chelsean verkkosivuilla.

Ole-Gunnar Solskjär on joutunut viime tiistain PSG-tappion jälkeen miettimään joukkueensa tilannetta uudestaan. AOP

Ketkä pelaavat Unitedin laidoilla?

Ole Gunnar Solskjärin hymy siis hyytyi ainakin hetkeksi viime tiistaina Old Traffordilla. Mestarien liigan ottelun toisella puoliskolla Nemanja Matic puolusti kulmapotkutilanteessa lepsusti Presnel Kimpembeä, joka puski pallon Manchester Unitedin verkkoon.

Avausmaalin jälkeen Unitedin hyökkäysinto kostautui, ja Kylian Mbappé kiihdytti Eric Baillyn ja Victor Lindelöfin ohi maalintekoon. Molemmat PSG:n osumat syötti entinen United-pelaaja Angel Di Maria.

Unitedille tappion lisäksi huonoja uutisia olivat myös loukkaaantumiset: laiturit Jesse Lingard ja Anthony Martial jättivät ottelun kesken, eivätkä Juan Mata ja Alexis Sanchez pystyneet täyttämään aukkoja. Solskjärin mukaan PSG tarjosi Unitedille paluun todellisuuteen. Ennen tiistai-iltaa United oli voittanut Solskjärin alaisuudessa 11 ottelustaan kymmenen ja pelannut yhden tasan.

Martial ja Lingard eivät matkanneet Unitedin mukana Lontooseen, joten edustusryhmän mukaan nousi 19-vuotias laituri Tahith Chong. Hän debytoi tammikuussa FA Cupin kolmannen kierroksen ottelussa Readingiä vastaan.

– Vammojen vuoksi kokoonpanomme muuttuu. Ero ei ole kuitenkaan valtava. Nuoret pelaajat voivat aina yllättää tärkeissä otteluissa. Tämä voi olla kuitenkin liian suuri paikka, Solskjär pyöritteli ennen Chelsea-ottelua Mancheste (siirryt toiseen palveluun)r (siirryt toiseen palveluun) Evening Newsille.

Vaikka Solskjärin alku Unitedissa on ollut pisteiden valossa kirkas, ovat myös epäilijät nostaneet päitään. Valioliigan otteluohjelma on suosinut Unitedia. Joukkue on kohdannut liigan kymmenestä parhaasta joukkueesta norjalaisen komennossa vain Tottenhamin.

Vastauksia Solskjärin Unitedin todellisesta tasosta aletaan saada nyt, kun vastassa ovat Chelsea, Liverpool ja PSG. Korkeakunnaksen mukaan Unitedin loppukauden tavoitteena on varmistaa liigassa paikka Mestarien liigassa ja mennä FA Cupissa viime vuoden tavoin loppuotteluun saakka.

– Vaikka kuinka haluaisi ajatella myönteisesti, niin Mestarien liigan jatkopaikka on lähes mahdoton. Valioliigassa mestaruus on jo karannut, joten FA Cup on käytännössä Unitedille ainoa kilpailu, jossa joukkue voi jotakin voittaa. Englannissa FA Cupia arvostetaan todella paljon ja menestys cupissa määrittelee paljon Unitedin onnistumista tällä kaudella.

Viime kaudella Chelsea oli FA Cupissa Unitedia etevämpi: lontoolaiset kaatoivat manchesteriläiset Wembleyn loppuottelussa Eden Hazardin maalilla 1–0.

