Leijonien sentteripulaan luvassa helpotusta: Juho Lammikko lienee pelikunnossa tiistain Saksa-kamppailussa

Jääkiekon MM-turnauksen otteluohjelman, tilastot ja tulokset löydät Yle Urheilun MM-kisaoppaasta.

Leijonien keskushyökkääjäpulaan on tulossa helpotusta jääkiekon MM-kisojen alkusarjan viimeiseen otteluun. Juho Lammikko palaa todennäköisesti kokoonpanoon tiistaina Saksa-kamppailussa.

– Katsotaan huomenna, en osaa vielä sanoa. Todennäköisesti pelaan, se selviää aamulla sitten, Lammikko totesi Yle Urheilulle Leijonien välipäivän harjoitusten jälkeen.

Lammikko on ollut sivussa edelliset kolme ottelua. Florida Panthersin pelaaja loukkaantui Yhdysvaltoja vastaan Luke Glendengin taklauksesta. Arttu Ilomäki, Sakari Manninen ja Juhani Tyrväinen olivat sunnuntaisessa Ranska-ottelussa ainoat pelikuntoiset keskushyökkääjät, kun Eetu Luostarisen kisat päättyivät ennenaikaisesti loukkaantumiseen.

– Aika turhauttavaa katsoa pelejä katsomosta. Ei auta valittaa, täytyy mennä vain positiivisella mielellä eteenpäin, Lammikko sanoi.

Lammikon silmään Leijonien peli on ollut katsomosta käsin vakuuttavaa.

– Hienoa lätkää pelata ja seurata. Ei tarvitse miettiä turhia, pelaamme tosi yhtenäisesti. Tekeminen on innokasta joka päivä treeneissä ja peleissä. Sitä on ollut mukavaa seurata, mutta mukavampaa on olla mukana.

Suomi johtaa A-lohkoa ennen alkusarjan viimeistä ottelua. Puolivälieräottelu on edessä torstaina, mutta siihen Lammikko ei vielä uhraa ajatuksia.

– Turha sitä puolivälierää on miettiä. Menemme huomiseen peliin ja koetamme ottaa kolme pistettä. Katsotaan sitten mikä on tilanne, ja kuka tulee vastaan, Lammikko totesi.

Lue myös:

Jukka Jalonen myhäili tyytyväisenä, kun Leijonat sai tärkeän edun puolivälieriin: "Kyllä sillä on merkitystä"

Leijonien pelaamisessa on ongelma, joka voi musertaa jopa mitalihaaveet: "Pitää pystyä nopeasti parantamaan"

Leijonien ratkaisijalla oli salainen kikka – Jere Sallinen kertoi pelin jälkeen myös vastustajan rumasta tempusta, joka jäi tuomareilta näkemättä

Kommentti: MM-kisojen isoin häpeätahra näkyi taas Leijonien ottelussa – Suomea on Kosicessa ikävä