Tappiosta pettynyt Donskoi ei halunnut antaa Raskille vinkkejä St. Louisista Stanley Cup -finaaleihin: "Jätkä on ollut ihan maaginen"

Läntisen konferenssin kakkospaikalta NHL:n pudotuspeleihin lähtenyt San Jose Sharks joutui taipumaan läntisen konferenssin finaaleissa St. Louis Bluesille. Blues ratkaisi Stanley Cup -finaalipaikan itselleen ottelusarjan kuudennessa pelissä, kun se kaatoi Sharksin luvuin 5–1.

Sharksin suomalaishyökkääjä Joonas Donskoi oli ottelun jälkeen hyvin pettynyt.

– Kyllähän tämä erityisen pahalta tuntuu. Lähelle pääsimme ja olimme parin voiton päässä finaalipaikasta. Harmittaa. Takki on aika tyhjä, mutta ei voi mitään, Donskoi kommentoi vahvalla oululaismurteella.

Ottelusarjan viidennessä kohtaamisessa Donskoi sai kiekon kasvoihinsa ja jätti ottelun kesken. Suomalainen kertoi kuudennen pelin jälkeen, että selvisi tilanteesta tikeillä, eikä pelikunnon kanssa ollut arvuuteltavaa.

Henkisesti tämä on kova paikka ja sattuu. Meillä oli tällä kaudella kaikki palaset mennä päätyyn asti ja luotto oli siihen kova. Joonas Donskoi

Ratkaisupelissä Donskoi uurasti kentällä reilu 16 minuuttia ja saalisti syöttöpisteen Sharksin ainoaan maaliin.

Pitkän kauden päätteeksi peluria sattui kuitenkin enemmän henkisesti kuin fyysisesti.

– Tässä vaiheessa kautta kroppakin on varmasti lujilla. Hirveän moni jätkä ei varmasti täysin terveenä pelaa. Se kuuluu tähän juttuun. Henkisesti tämä on kova paikka ja sattuu. Meillä oli tällä kaudella kaikki palaset mennä päätyyn asti ja luotto oli siihen kova.

Vaikeuskerrointa kuudenteen peliin lisäsi Sharksilla se, että joukkueen kirkkaimmat tähdet puuttuivat kokoonpanosta. Muun muassa Ottawa Senatorsista hankittu puolustaja Erik Karlsson sekä Sharksin kaksi parasta maalintekijää runkosarjassa, Joe Pavelski ja Tomas Hertl, puuttuivat haipaitojen riveistä.

Erik Karlsson on valittu kahdesti NHL:n parhaaksi puolustajaksi. Brandon Magnus / Getty Images.

Donskoi ei halunnut mennä loukkaantumisten taakse, sillä ne kuuluvat NHL:n pudotuspeleihin.

Sharksin ainoan maalin ottelussa tekikin Dylan Gambrell. Osuma oli 22-vuotiaalle keskushyökkääjälle NHL-uran ensimmäinen.

– Totta kai lähtökohdat olivat ihan selvät. Turha sitä on piilotella. Jätkiä oli sivussa, mutta ei sen taakse voi mennä. Meillä on ennenkin ollut kärkijätkiä sivusssa ja olemme pystyneet sen käsittelemään. Tänään ei vain tänään riittänyt.

Raskaan tappion jälkeen Donskoin oli vaikea pukea sanoiksi sitä, miten hän koki oman kautensa menneen kokonaisuudessaan.

Donskoi teki runkosarjan 80 ottelussa 14 maalia ja antoi 23 syöttöä. Pudotuspelien 12 ottelussa suomalainen keräsi tehot 1+2=3. Pisteiden valossa runkosarjakausi oli Donskoin tähän asti paras NHL:ssä.

– Olisi varmasti pitänyt pystyä pelaamaan paremmin. Omasta mielestäni pelasin pleijarit ihan hyvää lätkää, mutta tulosta olisi pitänyt pystyä tekemään. Pleijarit ratkeavat siihen, että neljä ketjua pelaa hyvin ja pystyy tekemään maaleja.

Rask ei tarvitse neuvoja

Sharks vei ottelusarjan ensimmäisen ottelun nimiinsä selvästi 6–3. Tämän jälkeen Sharks ja Blues pelasivat kolme tasaväkistä ottelua ennen kuin vaakakuppi kääntyi Bluesille.

Ottelusarjan kahdesta viimeisestä ottelusta Blues otti selvät 5–0- ja 5–1-voitot.

– Täytyy krediittiä antaa Bluesin porukalle. He pelasivat tosi hyvää lätkää ja aika samantyyppistä kuin miten me haluamme pelata, mutta he tekivät sen paremmin. He karvaavat hyvin, pelaavat kovaa ja hoitavat hyvin molempien päiden maalin edustat. Ne ovat niitä juttuja, joita meidän joukkueessa arvostetaan korkealle.

Kun Sharks joutui kesälomille, nähdään Stanley Cup -finaaleissa vain yksi suomalainen: Boston Bruinsin maalivahti Tuukka Rask.

Tuukka Raskilla on NHL:n pudotuspelien paras torjuntaprosentti useita otteluita pelanneista maalivahdeista: 94,2. Getty Images

Donskoi ei halunnut antaa maanmiehelleen vinkkejä Bluesin kaatoon.

– Vaikea tässä on Tuukalle mitään hirveitä neuvoja antaa. Jätkä on ollut ihan maaginen tässä läpi pleijareiden, varsinkin Carolina-sarjassa, mitä katsoin pelejä. Hän on ollut ihan uskomaton. Toivotan Tuukalle onnea finaaleihin. Hän varmasti ansaitsisi voittaa.

Boston Bruins ja St. Louis Blues aloittavat Stanley Cup -finaalit ensi viikon maanantaina.

Edellisen kerran Blues on pelannut NHL:n finaaleissa vuonna 1970. Myös tuolloin vastassa oli Bruins, joka vei mestaruuden puolustaja Bobby Orrin kuuluisalla maalilla.

Donskoita St. Louisissa haastatteli Heiko Oldoerp.

