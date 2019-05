Kommentti: St. Louisin huima tarina sai huipennuksensa

Vancouver. Tulihan se sieltä. St. Louis Blues eteni Stanley Cupin finaaliin tiistaina ensimmäistä kertaa sitten kauden 1969–70. Tuolloin se kohtasi loppuotteluissa Boston Bruinsin, kuten tänäkin vuonna.

Tuolta kesältä jääkiekkohistorian jäi myös Bobby Orrin legendaarinen Stanley Cup-osuma, missä tämä lentää ilmojen halki iskettyään ensin kiekon Bluesin maaliin.

Bluesin tuorein Stanley Cup-reissu ei tullut helpolla. GM Doug Armstrongin luotsaama seura on kuulunut jo tovin niin sanottuun NHL-eliittiin, mutta sitä viimeistä kuntopiikkiä ei ole kuulunut koskaan. Eikä läntinen konferenssi ole antanut viime vuosina armoa. Chicago ja Los Angeles veivät neljä kannua putkeen vuosina 2012–2015 – taso lännessä oli pitkään armoton.

Siksi harva onkin tullut huomanneeksi, että sen jälkeen kun Armstrong tuli seuraan toukokuussa 2008, Blues on kerännyt NHL:n runkosarjassa kuudenneksi eniten pisteitä. Edellä olevista joukkueista kaikki (Washington, Pittsburgh, Chicago, Boston) San Josea lukuun ottamatta ovat voittaneet 2008 jälkeen vähintään yhden Stanley Cupin. San Josekin sai mahdollisuutensa kesällä 2016.

Nyt on Bluesin vuoro yrittää.

St. Louis juhli voittoa ja finaalipaikkaa kotiyleisönsä edessä. Getty Images

Bluesin, joka on edennyt kevään 2011 jälkeen kahdesti kakkoskierrokselle ja kerran konferenssifinaaliin. St. Louisin 83 pudotuspeliottelua kahdeksan edellisvuoden osalta on NHL:n neljänneksi korkein noteeraus. Vaikka etenkin menneen syksyn syväsukelluksen jälkeen matkaa Stanley Cupiin voidaan pitää jonkin sortin yllätyksenä, tämä joukkue tietää paljonkin kovien pelien voittamista.

Bluesin Stanley Cup-matkan arvoa lisää täyskäännös, jonka GM Armstrong on joukkueeseen tehnyt samalla pitäen ryhmän kilpailukykyisenä. Viiden vuoden takaisesta ryhmästä poissa ovat David Backes, T.J Oshie, Kevin Shattenkirk ja Patrick Berglund. Lisäksi esimerkiksi Alex Steen on nykyään merkittävästi pienemmässä roolissa.

Samaan aikaan sisään on tuotu joko pelaajakaupoilla tai varaamalla, Ryan O’Reillyn, Braden Schennin, David Perronin, Tyler Bozakin ja Colton Paraykon kaltaisia uusia avainpelaajia. Nuoriso-osastolla Robert Thomas, Vince Dunn ja Jordan Binnington ovat tehneet fantastisen esiin marssin NHL:ään. Blues on muuttunut merkittävästi putoamatta kartalta oikeastaan missään vaiheessa. Tästä kiitos kuuluu ennen muuta GM Armstrongille.

Jumbosijalta finaaliin

Tämän kauden osalta Bluesin tarina sen sijaan hakee vertaistaan.

Ensin lähti vaihtoon päävalmentaja Mike Yeo, sen jälkeen maalille repäistiin täysin kokematon tulokasvahti Jordan Binnington, lopputulema: tammikuun alussa NHL:n jumbosijalla maannut joukkue aloitti nousunsa, joka huipentui tiistain voittoon kotikaukalossa. Blues on hitsautunut yhteen tavalla, jota näkee urheilussa harvoin. Kun tupa ja porstua on täynnä lunta, vaihtoehtoja ei jää montaa, on joko alettava taistella vieruskaverin puolesta tai mennä pohjaan. Blues valitsi tammikuussa ensin mainitun vaihtoehdon.

Siksi se ei kompastunut kolmosottelun tuomarivirheeseen, joka johti Sharksin jatkoaikamaaliin. Se valitsi tuollakin hetkellä pohjaan menemisen sijaan taistelun, totta kai valitsi kaiken sen jälkeen, mitä se oli joutunut aiemmin kokemaan. Kyseenalaisen jatkoaikamaalin jälkeen San Jose sai kaukalossa armotonta kyytiä.

Kolmosottelun jatkoaikaosuman jälkeen San Jose ei johtanut sarjassa peliä sekuntiakaan. Blues sen sijaan jatkoi Sharks-pakiston ja muunkin joukkueen moukarointia – sääntöjen rajamailla. San Jose tiesi tasan tarkkaan, että vääryydellä hävitty jatkoaikaottelu oli viimeinen asia, jota sen voittohaaveet kaipasivat. Arvata saattoi, miten kauden aikaan muutaman torakan syönyt Blues vaikeuksiin reagoisi. Ja kun asiat alkoivat kääntyä St. Louisin suuntaan, paluuta ei ollut. San Joselta loppui ensin kunto ja sitten usko. Urheilu näytti taas erikoisen luonteensa. Sharks voitti kolmospelissä pienessä hetkessä, mutta samalla tuomarit laittoivat siemenen itämään Bluesin vihalle ja nousulle.

Hirmuinen on tämän St. Louis Bluesin tarina.

